Vartijat kiertävät Tampereen tyhjillään olevia arvotaloja aiempaa useammin – lisävalvonnan syynä lähes vuoden kestänyt tuhopolttojen sarja

Tampereella on lisätty arvotalojen vartiointia jatkuvien tuhopolttojen vuoksi.

Tilapalveluiden toimitusjohtaja Petri Mölsä kertoo, että kaupungin rakennuksia on aiemminkin valvottu, mutta nyt valvontaa on tehostettu. Hänen mukaansa Tampereella on noin 30 rakennusta, joiden vartiointia on lisätty.

– Kaupungin omistamat kohonneen riskin rakennukset on tunnistettu ja niille järjestetään lisävartiointia.

Kohteet on valittu riskialttiiksi niiden kaupunkikuvallisen merkityksen ja tuhopolttoon otollisen sijainnin vuoksi. Mölsä ei halua nimetä yksittäisiä kohteita.

Mölsän mukaan kaupungin kohteissa on lähtökohtaisesti palo- ja rikosilmoitinlaitteistot. Suuressa osassa on myös kameravalvonta.

Kaikki valvottavat rakennukset eivät ole tyhjiä, mutta lisävartiointi koskee erityisesti tyhjillään olevia rakennuksia.

Tampereen seudulla riehunut tuhopolttojen sarja on kohdistunut nimenomaan autiotaloihin, mutta epäiltyjä tuhopolttoja on kohdistunut myös muihin rakennuksiin. Muun muassa Kangasalla ja Tampereen Kaukajärvellä paloi huhtikuussa noin viikon välein toisistaan purkutuomion saanut vanha ammattikoulu ja seurakuntatalo.

Viime viikonloppuna Santalahdessa sijainnut historiallinen Breitensteinin huvila tuhoutui tulipalossa täysin. Palo sattui lähellä keskustaa ja läheisen kerrostalon asukkaita piti evakuoida. Suojellun rakennuksen omisti Pohjola Rakennus.

– Tuhopoltto voi kohdistua myös kaupungin kohteeseen ja riski tuhopoltolle on Pirkanmaalla kohonnut, Mölsä sanoo.

Historiallisesti arvokas Breitensteinin huvila paloi Tampereella viime viikonloppuna. Video: kuvaus Jesse Jyrälä, leikkaus Jaakko Haataja / Yle.

Poliisi on vaitonainen

Poliisi tutkii parhaillaan epäiltyjä tuhopolttoja, joita on ollut noin vuoden ajan tavallista enemmän.

Osan tapauksista uskotaan liittyvän toisiinsa. Tekijöitä voi kuitenkin olla useita, koska paloissa on erilaisia piirteitä. Tähän mennessä palot ovat pääsääntöisesti syttyneet syrjäisissä autiotaloissa. Poikkeuksena on Tampereen Kaukajärven seurakuntatalon palo ja Breitensteinin huvila.

Poliisi kertoi maanantaina saaneensa vihjeitä mahdollisesta tekijästä tai tekijöistä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun poliisi kertoi saaneensa silminnäkijähavaintoja.

Poliisi on ollut ja on yhä vaitonainen tapauksista vedoten tutkinnallisiin syihin. Poliisi ei ole kommentoinut, onko sytytystavoissa jotain samaa tai onko tutkinnassa käytetty pakkokeinoja.