Lentävät Teslat, 50 000 euron metrilaku ja possujunanpinkit vaunut – kokosimme videolle värikkäät lausahdukset Vantaan ratikasta

Vantaan ratikan rakentamisesta väännettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina yli viisi tuntia.

Lopulta päätös raitiotien rakentamisesta saavutettiin äänin 41–26.

Mukaan mahtui värikkäitä argumentteja puolesta, vastaan ja kaikkea siltä väliltä.

– 40 vuoden päästä, tällä teknologisella kehityksellä meillä on vähintäänkin käytössä Teslan tekoälyllä toimivia lentäviä autoja ja muita hienoja antigravitaatiokulkuneuvoja. Sitten ihmetellään ylhäältä alas katsoen, miksei Vantaan ratikka ole vielä museossa, sanoi Milad Dehghan valta kuuluu kansalle -puolueesta.

Perussuomalaisten Kai-Ari Lundell ei hänkään ollut vakuuttunut, että ratikka olisi kannattava hanke.

– Radan pituus on 19 kilometriä. Tarkistin tämän yksinkertaisen jakolaskun ihan itse: metrihinnaksi tulee noin 50 000 euroa. Me teemme aikamoista metrilakua, jos hinta on tällainen. Mielelläni minä konttaisin tuon matkan, tietenkin polvisuojuksin, kuin maksaisin tämän hinnan, hän totesi.

SDP, vihreät ja vasemmistoliitto seisoivat jo aiemmin ratikan rakentamisen takana. Puolustavat tahot toivat erityisesti esille ratikan tulevaisuuden investointina kaupungille.

Myös kulkuneuvon mahdollinen ulkonäkö herätti ajatuksia.

– Kun ratikkapäätös on tehty, ja toivottavasti ratikan saamme, on tulevan ratikan väri helppo valita: valtuutettu Hanna Valtanen (vihr.) esitti käärijänvihreää, minä itse liputan possujunanpinkin puolesta, Minttu Sillanpää (vas.) kommentoi.

Tunteet kuumenivat Tampereella vuonna 2016

Raitiotien rakentaminen on aiheuttanut intohimoja päättäjissä aikaisemminkin Suomessa.

Vuonna 2016 Tampereen valtuusto keskusteli ratikan tuomisesta kaupunkiin kahteen otteeseen. Puheenjohtajana maratonia muistuttavassa kokouksissa toimi Sanna Marin (sd.), joka sai medianäkyvyyttä pidettyään keskustelussa kovaa kuria.

Marraskuussa 2016 liki kuuden tunnin väännön aikana osa valtuutetuista nosti esille muun muassa, kuinka esimerkiksi kuurot eivät kuulisi ratikkaa ja voisivat jäädä sen alle, kuinka ihmiset voisivat yrittää itsemurhaa ratikan alle heittäytymällä, kuinka ulkopaikkakuntalaiset eivät pääsisi kunnolla teatteriin ja kuinka Kalevan ABC saattaisi hävitä.

Tampereellakin ratikan kannattajat voittivat lopulta äänestyksen. Ratikka ryhtyi liikennöimään elokuussa 2021.

Vantaalla kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Sakari Rokkanen (kok.) toivoi maanantaina heti kokouksen alussa sivistynyttä keskustelua aiheesta.

– Kun Tampereen valtuusto aikoinaan päätti ratikasta, se sai maineen valtakunnan ykkössirkuksena. Näytetään me, että Vantaalla osataan olla asioista fiksusti eri mieltä, hän vetosi.

Vantaan kaupunginvaltuuston kokousta johti maanantaina Antti Lindtman (sd.), joka vuonna 2019 hävisi pääministerikilvan Marinille. Lindtman on ilmoittanut lähtevänsä ehdolle puolueen seuraavaksi puheenjohtajaksi Marinin väistyessä tehtävästä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) oli Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kun ratikasta päätettiin. Näin Marin muisteli aikoja ratikkaliikenteen alkamisen alla vuonna 2021.

