Sosiaali- ja terveyspiiri lähetti asiakkailleen virheellisiä laskuja lähes 10 vuoden ajan – Kysyimme, miten se on mahdollista

Etelä-Karjalan hyvinvointialue on laskuttanut asiakkaitaan väärin laskukaavavirheen vuoksi. Hyvinvointialue on esimerkiksi perinyt liian pientä maksua 1300 ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaaltaan. Tuetun asumisen asiakkaita on puolestaan laskutettu liikaa ja yhteisöllisen asumisen asiakkaita on laskutettu liian vähän.

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asiakasmaksut voivat nousta jopa 900 eurolla kuukaudessa. Yhteisöllisen asumisen kuukausimaksuihin on tulossa 200–500 euron korotukset.

Virheellinen laskukaava on ollut käytössä jo vuodesta 2014. Pelkästään ympärivuorokautisessa palveluasumisessa olleen virheen takia Etelä-Karjalan sote-piiri on menettänyt vuosittain tuloja noin 2,3 miljoonaa euroa eli yhteensä noin 20 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialuejohtaja vastaa nyt, mistä virhehässäkässä on kyse.

Etelä-Karjalan hyvinvointialuejohtaja Sally Leskisen mukaan parhaillaan selvitetään, onko laskukaavavirhe monistunut myös pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksuihin. Kuva kesäkuulta 2022.

1. Mistä maksusekoilu johtuu, hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen?

– Laskukaavavirheessä otettiin vahingossa kahteen kertaan huomioon tulojen mukaan tehtävä vähennys maksua määritellessä. Kyseessä on inhimillinen virhe ja virheen vuoksi asiakasmaksut ovat olleet alempia kuin on tarkoitettu.

2. Kuka on vastuussa tästä eli kuka virheen teki?

– En osaa sanoa, kuka virheen teki. Tärkeämpiä kysymyksiä ovatkin, miksi sellainen on päässyt tapahtumaan tai miksi systeemi ei kyennyt virhettä tunnistamaan vuodesta toiseen sekä miten estämme vastaavia tapahtumasta uudestaan tai muualla.

Etelä-Karjalan keskussairaalan koko kasvoi viisi vuotta sitten, kun K-siipi otettiin käyttöön. Kuvituskuva vuodelta 2020

3. Miten virhe tuli ilmi?

– Virhe tuli ilmi uuden työntekijän tarkastellessa ympärivuorokautisen asumisen asiakasmaksujen laskukaavaa. Kun virhe havaittiin, käytiin huhtikuun aikana läpi laajasti muutkin asiakasmaksut ja todettiin virheen monistuneen useampaan paikkaan.

Hyvinvointialuejohtaja Sally Leskisen mukaan virheellistä maksukaavaa on käytetty ympärivuorokautisessa palveluasumisessa vuodesta 2014 lähtien. Sama laskukaavavirhe monistui yhteisölliseen ja tuettuun asumiseen vuoden 2021 heinäkuun alusta lukien.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksilöpäätöksissä asiakasmaksujen korotukset voivat olla 50–200 euroa kuukaudessa. Kuvituskuva

4. Moneenko paikkaan sama laskukaavavirhe on voinut monistua? Onko tämän takia tulossa uusia asiakasmaksujen korotuksia?

– Asiakasmaksuhinnasto on kokonaisuudessaan hyväksyttävänä tulevassa hallituksen kokouksessa ja kesäkuussa valtuustolla. Pitkäaikaisen perhehoidon osalta laskukaavavirheen selvittämistä vielä jatketaan, mutta muilta osin laskukaavavirheeseen liittyviä korotuksia ei ole tiedossa.

5. Onko nyt virheen takia lähdetty perkaamaan kaikki mahdollinen, että virheitä ei muualla olisi?

– Kyllä. Asiakasmaksuja on nyt käyty systemaattisesti läpi, mutta jatkossa perkaamme myös muun laskutuksen ja hankinnat. Havaittu virhe osoittaa, että inhimilliset ja systeemivirheet ovat mahdollisia sekä ne voivat toistua ja monistua. Meidän pitää olla hyvin tarkkoja siinä, että käymme läpi aiempia käytäntöjä sekä toimintatapoja, ja kehitämme organisaation kykyä estää ja havaita poikkeamia laaja-alaisesti muun muassa laadunhallintajärjestelmien ja kokonaisarkkitehtuuriratkaisuin.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen hallitus käsittelee laskuvirhekaavaa seuraavassa kokouksessaan 24. toukokuuta. Arkistokuva hyvinvointialueen valtuustosta vuoden 2022 maaliskuulta.

6. Onko kyseessä oikeasti virhe vai esimerkiksi aiemmin toimineen Eksoten hallituksen periaatteellinen päätös periä pienempää maksua kuin mikä ylin maksukatto on?

– Kyseessä on laskukaavavirhe. On eri asia, jos ja kun erikseen on päätetty, että joitakin asiakasmaksuja asiakasmaksulainsäädännön mukaisen maksimin mukaan veloiteta.

Sally Leskinen vastasi Ylelle kysymyksiin sähköpostitse. Hyvinvointialueen hallitus käsittelee laskukaavavirheasiaa kokouksessaan keskiviikkona 24. toukokuuta.

