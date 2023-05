Teatterikorkeakoulu sai yli puolen miljoonan euron lahjoituksen musiikkiteatterin koulutukseen

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu on saanut viisivuotisen, kokonaisuudessaan 550 000 euron lahjoituksen Waldemar von Frenckellin säätiöltä. Sillä rahoitetaan määräaikainen musiikkiteatterin professuuri.

Taideyliopiston tavoitteena on ollut jo kauan vahvistaa musiikkiteatterin koulutusta. Teatterin kentällä tarve alan osaajista on koko ajan kasvava. Runsaskätinen lahjoitusprofessuuri on iso harppaus kohti pitkäaikaista pyrkimystä kohti musiikkiteatterin maisteriohjelman perustamista.

Taideyliopisto selvittää parhaillaan Teatterikorkeakoulun ja Sibelius-Akatemian yhteisen ohjelman käynnistämisen edellytyksiä Pacius-säätiön tuella. Tähän asti musiikkiteatteriopintoja on voinut suorittaa sivuainekokonaisuutena.

Uudella Waldemar von Frenckellin säätiön lahjoitusprofessuurilla mahdollistuu monipuolisempi musiikkiteatterin koulutus, arvioi Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén tiedotteessa.

– Musiikkiteatteri on vetovoimainen ja nopeasti kehittyvä ala, joka yhdistää eri taiteenalojamme ainutlaatuisella tavalla. Taideyliopistossa on kaikkia musiikkiteatterissa tarvittavia erityisosaamisen alueita – sävellyksestä lavastukseen, valo- ja äänisuunnitteluun, koreografiaan, teatterimuusikon työhön, käsikirjoittamiseen, tanssiin, lauluun ja näyttelijäntaiteeseen. Lahjoitusprofessuuri on mahtava mahdollisuus vahvistaa ja yhdistää osaamistamme.

Avaa kuvien katselu Taideyliopiston musiikkiteatterin opintokokonaisuus toteutti vuonna 2022 esityksen Sond­heim! Kuva: Taideyliopisto / Sirje Ruohtula

Waldemar von Frenckellin säätiö on vuosien varrella tukenut lukuisia musiikkiteatteriryhmiä. Säätiön hallituksen puheenjohtaja, Niklas Savander toteaa, että he haluavat professuurin avulla edistää alan kehittymistä Suomessa.

– Yleisön kiinnostus musiikkiteatteriin on suurta, joten uskomme, että alalla on paljon kasvumahdollisuuksia Suomessa.

Professuuri avataan avoimeen hakuun vuoden 2024 alussa.