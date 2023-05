Talouspäällikkö mokasi, ja Sysmä myi paloasemansa 700 000 euroa liian halvalla – nyt kunnan johto voi joutua korvausvastuuseen

Sysmän kunnan tilintarkastuksesta on löytynyt lähes 700 000 euron vaje. Vaje on syntynyt, kun kunta myi viime vuoden lopulla uudehkon paloasemansa, öljyntorjuntakaluston ja maapohjan Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle tasearvon hintaan.

Kunnassa viime vuonna työskennellyt talouspäällikkö on ilmoittanut tasearvoksi 1,7 miljoonaa euroa, jolla kauppa lopulta sinetöitiin. Tilintarkastuksessa on selvinnyt, että kunnan kirjanpidon mukaan tasearvo on 2,4 miljoonaa euroa. Asiasta kertoi ensin Etelä-Suomen Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastajat eivät puolla vastuuvapauden myöntämistä entiselle talouspäällikölle. Talouspäällikkö irtisanoutui viime vuoden lopulla myrskyisissä merkeissä. Vuoden viimeisessä valtuustossa hän sanoi irtisanoutumisensa syyksi valtuutetut, jotka eivät anna hänelle työrauhaa. Talouspäällikkö myös haukkui valtuuston puheenjohtajan mediassa ja teki hänestä työsuojeluilmoituksen.

Sysmän viranhaltijat ovat nyt olleet yhteydessä hyvinvointialueen viranhaltijoiden kanssa ja selvitelleet asian oikaisemista. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen talousjohtajan Antti Niemen mukaan asia ei tule olemaan yksinkertainen.

– Kauppasumma on vahvistettu kaupantekohetkellä. Siitä on varainsiirtovero maksettu ja lainhuudatus tehty. Omistus on jo siirtynyt meille.

Niemen mukaan missään vaiheessa muusta summasta ei ole puhuttu.

– Käytännössä kauppasumman oikaiseminen tarkoittaisi kaupan purkamista, sanoo Niemi.

Hyvinvointialueen hallintojohtajan Sari Laineen mukaan ensimmäinen yhteydenotto virheellisestä tasearvosta tuli Sysmän tekniseltä johtajalta sähköpostilla huhtikuun 12. päivä. Virallinen ilmoitus on saapunut hyvinvointialueelle 11. toukokuuta.

Tasearvovirhe on äärimmäisen harvinainen

Vastaavanlaista virhettä ei viranhaltijoille usein satu. Kuntaliiton elinvoima- ja talousyksikön kehittämispäällikkö Marja-Liisa Ylitalo ei muista, että koskaan aiemmin vastaavanlaista olisi tullut vastaan.

– Yleensä tasearvo varmistetaan kirjanpidosta, Ylitalo sanoo.

Hänen mukaansa on myös erittäin harvinaista, että yksittäiselle viranhaltijalle ei myönnettäisi vastuuvapautta.

– Ehkä yksi tapaus vuodessa. Jos vastuuvapautta ei myönnetä, kunta voi hakea vahingonkorvausta. Valtuusto päättää sekä vastuuvapaudesta että vahingonkorvausten hakemisesta.

Mikä vastuu on kunnanjohtajalla?

Kunnan tarkastuslautakunta on nyt pyytänyt selvitystä entiseltä talouspäälliköltä ja kunnanhallitukselta. Sysmän kunnanhallitus päätti maanantaina antaa tarkastuslautakunnalle lausunnon, että jatkovalmistelussa on syytä harkita, voidaanko kunnanjohtajalle ja tekniselle johtajalle myöntää vastuuvapaus. Kunnanjohtaja toimi asian esittelijänä ja tekninen johtaja valmistelijana. Kunnanhallitus oli edellyttänyt, että kauppahinta tarkistetaan kaupantekohetkellä.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan Lilli Karolan (Avoin Sysmä) mukaan kunnanjohtaja ja tekninen johtaja allekirjoittivat kauppakirjan. Karolan mukaan 700 000 euroa on Sysmän mittakaavassa suuri summa.

– Tällä on iso merkitys kunnan kannalta. Se on melkein yhtä suuri summa kuin meidän tämän vuoden suurin investointi eli liikuntapuisto, sanoo Karola.

Sysmä käsittelee tilinpäätöstä valtuustossaan kesäkuussa.

Valtuuston ja kunnanjohtajan välit ovat muutenkin tulehtuneet. Kevään aikana suurin osa valtuustoryhmistä on ehdottanut kunnanjohtajalle eläkkeelle jäämistä. Koska hän ei ole siihen suostunut, valtuusto on perustanut tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnanjohtajan erottamista. Tilapäisen valiokunnan työ on vielä kesken.

Kunnanhallitus päätti myöntää valiokunnalle rahaa lakimiehen palkkaamiseen. Kunnanjohtaja on tehnyt valtuuston puheenjohtajasta ja kunnanhallituksen puheenjohtajasta työsuojeluilmoituksen.

Kuuntele kunnanhallituksen puheenjohtajan Lilli Karolan haastattelu:

Sysmän kunnanhallitus haluaa selvittää, ketkä ovat vastuussa paloasemakaupan alihinnoittelusta.

23.5.2023 klo 22:32 Täsmennetty kohtaa, jossa kerrotaan kunnanhallituksen maanantaisesta päätöksestä.