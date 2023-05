Lemput sateenkaaritapahtumasta tyrmistyttävät kokoomuksessa – Helsinki Pride toivoo, että ”pinkkipesun” sijaan puolueet kirittävät ihmisoikeuksia

Sateenkaari-ihmisten oikeuksien puolesta liputtava Helsinki Pride kulkueineen ja somenäkyvyyksineen on poliittisille puolueille paitsi tilaisuus osoittaa tukeaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille myös tärkeä ihmisoikeusmyönteiseksi tahoksi profiloitumisen paikka.

Virallisella yhteisökumppanilla on esimerkiksi mahdollisuus osallistua Pride-kulkueeseen ja karnevaalitunnelmaan omassa blokissaan puolueen lippujen ja banderollien kanssa sekä saada puolueen logolle näkyvyyttä verkossa osana tapahtumaa.

Helsinki Pride kertoi maanantaina, ettei tätä näkyvyyttä – eikä toisaalta mahdollisuutta tukea läsnäolollaan tapahtuman tavoitteita – suoda tänä vuonna pitkän linjan yhteisökumppanille kokoomukselle.

Myös keskustan Helsingin piirin hakemus yhteisökumppaniksi evättiin. Keskustan emopuolue ei ole kumppanuutta hakenut.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi pitävänsä päätöstä poliittisena. Kokoomuksen kansanedustajista 26 äänesti helmikuussa translain puolesta.

– Se ei ole asiallinen päätös. Tämä loukkaa monia ihmisiä meiltä, Orpo harmitteli aamulla Säätytalolla.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Helsinki Priden päätöstä hallitusneuvotteluissa Säätytalolla tiistaina. Toisin kuin Orpo muisteli, 26 kokoomuksen kansanedustajaa äänesti helmikuussa translain puolesta.

Ratkaisu yllätti monia muissakin puolueissa.

Myös muun muassa entinen vihreiden oikeusministeri, Oikeusvaltiokeskuksen johtaja Tuija Brax vetosi vihreisiin (siirryt toiseen palveluun), jotta puolue pitäisi asiassa kokoomuksen puolta.

”Pinkkipesun makua”

Helsinki Pride perusteli päätöstään maanantaina (siirryt toiseen palveluun).

Jos puolue tai järjestö on mukana valtavan tapahtuman virallisena ja näkyvänä yhteisökumppanina, sen edellytetään sitoutuvan tapahtuman arvoihin ja tavoitteisiin myös koko organisaationa, sanoo Helsinki Priden toiminnanjohtaja Annu Kemppainen.

– Ei voi olla niin, että meidän tapahtumassa on mukana toimijoita, jotka toimivat meidän tavoitteita vastaan, Kemppainen selittää.

– Kun on kyse poliittisista toimijoista, joilla on valta säätää lakeja, vastuu on erityisen iso.

Käytännössä taustalla painaa eduskunnan helmikuinen äänestys translaista.

Merkittävä osa kokoomuksen ja keskustan kansanedustajista äänesti keväällä translain uudistamista vastaan. Kokoomuksessa runsas neljännes eli kymmenen kansanedustajaa, keskustassa 13 eli alle puolet äänesti lakia vastaan.

Somessa on kysytty, eikö puolueiden eduskuntaryhmissä saa tulla yhtäkään soraääntä, jotta pääsisi yhteistyökumppaniksi. Kokoomuksen jaa-äänet takasivat sen, että mietintö sai enemmistön taakseen.

Eikö riitä, että enemmistö yhteistyökumppanina olevan puolueen kansanedustajista, tai melkein puolet, äänestää suotuisasti?

Kemppainen ei ota kantaa pohdintoihin nuppiluvusta, mutta hänen mukaansa yksi merkki sitoutumisesta Priden tavoitteisiin olisi ollut eduskuntaryhmän tekemä linjaus lakiin.

– Erittäin hankalassa tai alisteisessa asemassa olevien ihmisoikeuksissa kyse ei ole omantunnon asiasta, Kemppainen lisää.

Uhkakuvia riitti

Toinen asia, johon puolueilta olisi Kemppaisen mukaan toivottu suoraselkäisempää puuttumista, oli poliitikkojen puheiden uhkakuvien maalailu.

Oppositiopuolueista esitettiin epäilyjä mahdollisista väärinkäytöksistä, jotka liittyivät niin uimahallien pukuhuoneisiin keplottelijoihin, kertausharjoitusten välttelijöihin kuin henkilötunnuksen (siirryt toiseen palveluun) sarjavaihtajiin.

Kemppaisen mukaan ne olivat transyhteisölle henkisesti raskaita, ja veivät keskustelua itse asiasta joutaville urille.

– Olisimme toivoneet, että puolueet selkeämmin irtisanoutuvat transvihamielisestä kommentoinnista ja epärelevanteista puheenvuoroista.

Politiikkaa – no kyllä

Etenkin monet sateenkaariväen oikeuksien puolesta toimineet kokoomuslaiset, kuten entinen puheenjohtaja ja pääministeri Alexander Stubb oudoksuivat (siirryt toiseen palveluun) ja olivat pettyneet ratkaisuun.

– Tiedämme, että eri puolueissa on ihmisiä, jotka tekevät tärkeää työtä sateenkaari-ihmisten oikeuksien eteen ja toivomme, että näin on edelleenkin. Toivotamme kaikki yksittäiset ihmiset lämpimästi tervetulleeksi tapahtumaan, Kemppainen lisää.

Sosiaalisessa mediassa jaetaan Petteri Orpon näkemys siitä, että Helsinki Priden päätös on poliittinen.

Kemppaisen mukaan etujärjestön tehtävä on vaikuttaa yhteiskuntaan ja eri puolueiden poliitikkoihin.

– Toivomme, että tämä kirittää tekemään parempaa ihmisoikeuspolitiikkaa. Olemme ensisijaisesti olemassa sateenkaariyhteisöä varten.

Aiheesta voi keskustella keskiviikkoiltaan 24.5.23 klo 23