Vatsakramppeja, paniikkikohtauksia, itkua ja potkuja – asiantuntija kertoo, milloin pitää huolestua lasten päiväkotioireiluista

Itkua, pelkoa, jännittämistä.

Tässä vain osa oireista, joita kolme vanhempaa kuvailee lapsistaan. He käyvät päiväkodissa, joka on syksyn ja kevään aikana kärsinyt toistuvista henkilökuntavaihdoksista.

– Olimme pyöräilemässä päiväkodin lähellä. Hän ymmärsi, että olemme menossa päiväkotia kohti ja luuli, että joutuu hoitoon. Hän alkoi itkeä vuolaasti, kääntyi ja lähti paniikinomaisesti polkemaan kotia kohti. Hänellä oli hirveä pelkotila ja vapina, kuvailee yhtä tilannetta 4-vuotiaan pojan äiti, joka pysyy asian arkaluontoisuuden vuoksi nimettömänä.

Muitakin oireita oli, muun muassa toistuvaa vatsakipua, joka alkoi aamuisin ennen päiväkotiin lähtöä.

Myös toisen nimettömänä pysyttelevän äidin mukaan oma 4-vuotias lapsi pelkää päiväkotiin menemistä ja sanoo usein, ettei halua olla siellä. Kotona puretaan pahaa oloa lyömällä ja potkimalla.

Niin ikään tuntemattomana pysyttelevä isä kertoo myös oman lapsensa itkukohtauksista kotona.

Vanhempien Ylelle kertomat oireilut kuulostavat heti Turun yliopiston kehityspsykologian professori Riikka Korjan korvaan rajuilta ja huolestuttavilta. Hänen mukaansa tällaisten oireiden kanssa kannattaa pysähtyä ja keskustella varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa.

– Lapsen oireilu herättää aina vanhemmissa huolta ja stressiä. Olisi tärkeää, että päivähoitoympäristö olisi sellainen, missä lapset pystytään kohtaamaan mahdollisimman hyvin yksilöinä. Henkilökuntaa pitää olla riittävästi, jotta yksittäisten lasten tarpeisiin voidaan reagoida henkilökunnan toimesta, Korja sanoo.

Avi moitti, kaupunki valvoo

Kaarinalaisen Pilke-päiväkotiketjun yksi päiväkoti joutui jo viime syksynä henkilökunnan vaihtuvuuden ja muiden ongelmien takia Kaarinan kaupungin ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston (avi) tutkan alle.

Avi päätti tämän vuoden alussa kiinnittää huomiota henkilökunnan vaihtuvuuteen ja musiikkipainotuksen puuttumiseen. Kaupunki tihensi tapaamisia päiväkodin kanssa vanhempien yhteydenottojen jälkeen.

Kaarinan mukaan päiväkodin ongelmat ovat koskeneet yhtä ryhmää ja yhteydessä on ollut alle kymmenen perhettä. Vanhempien huolena on ollut henkilökunnan vaihtuvuus.

– Nämä ovat pääosin olleet äkillisiä vaihtuvuustilanteita. Kun henkilökunta sairastuu, päiväkotiin voi tulla ensimmäistä kertaa kyseisessä yksikössä työskentelevä henkilö, eli vieras tulee hoitamaan lapsia. Toisena on ollut sitten se pitkäaikaisemman henkilökunnan siirtyminen pois tästä yksiköstä, jolloin taas tulee vaihtuvuutta, Kaarinan kaupungin palveluohjaaja Mika Pyy kertoo.

Kaarinan varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Mika Pyy valvoo kaupungin päiväkotien toimintaa. Kuva ja video: Johanna Lehtola / Yle

Pyyn mukaan lain vaatimassa henkilöstömitoituksessa on kuitenkin pystytty toiminaan yksittäisiä kertoja lukuunottamatta.

Kaarinalaisen päiväkodin henkilökuntapula ei ole ainutlaatuista, vaan ammattilaispula on valtakunnallinen. Esimerkiksi viime syksynä uutisoitiin laajasti Helsingin varhaiskasvatuksen henkilökuntapulasta.

Lukuisat vanhemmat ovat myös pyytäneet siirtoa pois yksityisestä päiväkodista, josta kaupunki on ostanut ostopalveluna paikkoja lapsille. Tilanne on kuitenkin kaupungin kannalta hankala, koska Kaarina on lapsiperheiden suosiossa ja alueen päiväkodit pitkälti täynnä.

Henkilökunta vaihtuu tiuhaan

Nimettömänä pysyttelevät kolme vanhempaa kertovat huolestaan Ylelle, koska tilanne ei ole muuttunut oleellisesti, vaikka Pilke-päiväkotien johtoon ja viranomaisiin on oltu yhteydessä.

Henkilökunnan vaihtuvuus on ollut isoin ongelma. Lisäksi ryhmissä on väkivaltaisia lapsia, joiden käytökseen ei ole vanhempien mukaan saatu apua ja resursseja.

– Aikuiset vaihtuvat, siitä tuli viime vuoden toukokuusta ainakin loppuvuoteen asti lähes arkipäivää lapselleni. Tämä johti siihen, ettei hän lähes vuoteen käynyt kakalla päiväkodissa lainkaan. Ei ollut aikuista, keneen hän olisi luottanut niin että pyytäisi apua pepun pyyhkimiseen, ja puheista kävi myös ilmi, ettei välttämättä kukaan tulisi vaikka huutaisi, kuvailee tilannetta eräs äideistä.

Vanhempien mukaan ohjaajista ei ole pysynyt perillä viimeiseen vuoteen.

– Ohjaajia on vaihtunut niin valtava määrä, että lasten vanhempien on ollut täysin mahdoton pysyä asiasta selvillä. ”Vakituisia” ohjaajia lapsellamme on kolmen vuoden aikana ollut varmasti noin 15. Sen lisäksi loputon määrä sijaisia. Eli useasti on ollut ajanjaksoja, jolloin lapsemme ei ole tiennyt edes oman ryhmän vakituisen ohjaajan nimeä, tuntemattomana pysyttelevä isä kertoo.

Luottamussuhteen syntyminen koetuksella jatkuvasti vaihtuvista aikuisista

Turun ja Jyväskylän yliopistojen kasvatustieteen erikoistutkija Katja Tervahartialan mukaan varhaiskasvatuksessa henkilökunnan vaihtuvuudella voi olla haitallisia vaikutuksia lapseen.

– Luottamussuhteen syntymiseen menee jonkun verran aikaa. Varsinkin silloin, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Silloin olisi tärkeää, että päiväkodissa olisi ne tutut aikuiset vastassa. Silloin vanhemmallekin on helpompi sanoittaa lapselle päivän kulkua ja kuka siellä on vastassa.

Tervahartiala ja Turun yliopiston kehityspsykologian professori Riikka Korja painottavat molemmat, että varhaiskasvatuksen henkilökunta kärsii itsekin ammattilaispulan vaikutuksista.

– Hehän yrittävät parhaansa, mutta he eivät aina pysty tekemään sitä niin hyvin kuin haluavat ja se on raskas tilanne. Meillä on ihan riittävästi tutkimustietoa siitä, että laadukkaan varhaiskasvatuksen tekijät ovat tärkeitä lapsen kehitykselle. Jos ne tekijät puuttuvat, se on riski lapsen kehitykselle, Korja sanoo.

Pilke-päiväkodit: Ongelmat on pitkälti ratkaistu

Vanhempien mielestä ongelmat on otettu kyllä tosissaan, mutta konkreettiset teot puuttuvat.

– Muutoksia on yritetty tehdä. Lapsia on siirrelty ryhmistä toiseen, mutta silti siellä on tapahtunut puremista, raapimista, vaatteiden repimistä ja lyömistä. Osa tilanteista on myös sellaisia, että hoitajat eivät ole nähneet niitä. Lapsi kertoo kotona näistä, yksi äideistä kertoo.

Myös muut vanhemmat kertovat toistuvista väkivaltatilanteista. Kaupunki ja Pilke-päiväkodit eivät kommentoi asiaa yksityisyyden suojaan vedoten.

Pilke-päiväkotien aluejohtaja Hannamari Kemppaisen mukaan yksikön ongelmat on pitkälti ratkaistu ja aluehallintoviraston kiinnittämiin asioihin on puututtu.

– Päiväkotiin on palkattu lisää resursseja. Aurorassa on nyt resurssityöntekijä, joka on käytettävissä yksikön sisäisesti. Päiväkodissa on myös tarpeen mukaisesti avustajia. Paljon on tehty ja tehdään vielä, Kemppainen kuvailee.

Myös Kaarinan kaupungin mukaan päiväkodissa on pääosin kaikki hyvin. Palveluohjaaja Mika Pyy kertoo, että kaikissa päiväkodeissa, myös yksityisissä, on kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma, jota noudatetaan.

– Ongelmiin on puututtu ja kaikki selvitykset on saatu ajallaan. Meidän näkökulmastamme päiväkodissa ei ole tapahtunut mitään laiminlyöntejä. Siellä on henkilökunnan vaihtuvuudenkin aikaan tehty töitä jalkapallon kokoisella sydämellä. Kävin joulun alla siellä, niin kyllä siellä leivottiin pipareita, eli tehtiin mukavia asioita lasten kanssa, vaikka henkilökunnalla oli poissaoloja, Pyy kuvailee.

