Käpylän lippakioskin uudet 21-vuotiaat yrittäjät menivät kioskiin rälläkällä sisään – nyt koko seutu on heidän takanaan

Kolmikko ei ole aiemmin kokeillut yrittämistä. Käpyläläisten valtaisa tuki on auttanut kioskin kuntoon saamisessa.

Helsingin Käpylässä Pohjolankadun vanhalla lippakioskilla kuhisee kuin yhteisöllisessä muurahaispesässä.

Pöytiä ja pintoja pyyhitään, kylmälaitteita asennetaan ja roinaa kannetaan ulos. Kaiken pitää olla valmista, kun kioski avataan tämän viikon lauantaina kolmen vuoden tauon jälkeen.

Lippakioskin uudet yrittäjät ovat helsinkiläiset Tekla Kaasalainen, 21, Edvin Snellman, 21, ja Atte Lehtiniittu, 21.

Yrittäjyys on kolmikolle täysin uusi maailma, mutta käpyläläisten kannustuksesta ei heidän kioskikautensa jää kiinni.

– Ihanaa! Koko Käpylä on teidän puolellanne, huikkaa kioskin ohi pyöräilevä nainen kolmikolle.

Rälläkällä sisään

Käpyläläinen muuttoyritys KunnonMuutto osti lippakioskin Helsingin kaupungilta ja otti kolmikon vuokralle toiminnan pyörittäjiksi. Vaikka vaikeat yrityskiemurat jäävät KunnonMuuton harteille, on uudessa ollut silti opettelemista.

Kioskin avain oli tyystin hukkunut kaupungilta.

– Jouduimme alussa tulemaan kioskiin rälläkällä sisään, Snellman kertoo.

– Ja silloinkin joku tuli heti kysymään, että vihdoinko tämä aukeaa, Lehtiniittu lisää.

Avaa kuvien katselu Lippakioskin takapuolella näkyy vain murto-osa kaikesta tavarasta, jota löytyi kioskin sisältä. Maassa olevat posliiniastiat ovat myynnissä. Kuva: Otso Karhu / Yle

Nyt kolmikko on puunannut paikkaa kuntoon kiireellä, sillä avajaispäivä lähestyy uhkaavasti. Käpyläläiset ovat olleet kioskin avautumisesta niin innoissaan, että kymmenet ovat tarjonneet apuaan.

– Saimme seinämaalit lahjoituksena. Entinen yrittäjä lupasi tuoda pöytäliinat, Kaasalainen sanoo.

Snellman on saanut selkään taputtelua ja onnitteluja jopa lähikaupan kassajonossa.

– Käpylä-seuran tyypit tulivat kadulla vastaan ja sanoivat, että ”kertokaa, mitä tarvitsette, me kyllä autamme”.

Helsingin lippakioskit Helsingin kaupunki omistaa 24 kioskia, joista 11 on lippakioskeja. Lisäksi 11 lippakioskia on myyty yksityisille tahoille aiemmin. Lippakioskit ovat historiallisia, suojeltuja kohteita. Helsingin yritysvuokrauksen ja myyntitiimin päällikkö Maarit Kontion mukaan kioskien yleisin ongelma ovatkin vanhat rakenteet. Kesävesiputket ja vesivahingot ovat yleisiä. Kaupungin eri kioskit joutuvat myös vandalismin kohteeksi jopa viikoittain. Kontion mukaan lippakioskien vuokrasopimukset ovat nykyisin toistaiseksi voimassa olevia. Uusia yrittäjiä ei tarvitse etsiä joka vuosi, Kontio sanoo. Kontion mukaan lippakioskeihin ei ole vaikeaa löytää yrittäjiä. Nordenskiöldin aukion kioski ja Paavalinkirkon kioski eivät ole vuokrauskuntoisia, mutta muutoin kioskeihin löytyy tekijöitä.

Yhteisölliseen lippakioskiin on vuosien aikana kertynyt valtavat määrät posliiniastioita. Niitä myydään nyt pihalla puoli-ilmaiseksi.

– Kioski on ollut niin yhteisöllinen, että osa on tuonut sinne aikoinaan omat kuppinsa. Nyt ihmiset ovat hakeneet lempimukejaan takaisin, Snellman kertoo.

Posliiniastioiden seasta on löytynyt myös aarteita, kuten vanha Sarajevosta Käpylän kioskille lähetetty postikortti. Kaikkea on vaikea heittää pois, koska tavaroilla on tarinoita, Snellman pohtii.

Avaa kuvien katselu Kolmikolla riittää tekemistä, jos he aikovat saada kioskin toimintakuntoon lauantain avajaisia varten. Kuva: Otso Karhu / Yle

Jäätelöä ja vapaata oleskelua

Kioski on pieni mutta pippurinen. Siellä tarjoillaan muun muassa jäätelöä, kahvia ja pullaa. Asukkailta on myös tullut läjäpäin pyyntöjä ja ehdotuksia.

– Tavoitteena on toimia ihmisten ehdoilla. Asukkaiden omia tapahtumia, kirpputoreja, brunssia ja mitä nyt keksitäänkään, Kaasalainen sanoo.

Kioskin on tarkoitus olla käpyläläisten oma kohtaamispaikka.

– Hienoa päästä luomaan paikka, missä itse viihtyisimme, ja toivottavasti muutkin, Snellman lisää.

Jos kaikki menee hyvin, avajaisjuhlissa tarjoillaan myös livemusiikkia.

Avaa kuvien katselu Edvin Snellman oli haaveillut kioskiyrittämisestä jo pidempään. Hän sai tänään tiistaina tietää myös pääseensä yliopistoon. Kuva: Otso Karhu / Yle

Syksyllä koulun penkille

Kolmikolla on riittänyt kiireitä muistakin syistä.

Edvin Snellman sai tänään tiistaina tietää päässeensä sisään yliopistoon. Atte Lehtiniittu saapuu haastatteluun juosten, koska on juuri ollut korkeakoulun pääsykokeissa. Tekla Kaasalainen opiskelee jo yliopistolla.

Kolmikko sulkee ovet tai rajoittaa aukiolot viikonloppuihin, kun heillä alkaa syyskuussa koulut.

– Toivottavasti meillä kaikilla, Snellman virnistää.

