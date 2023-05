Työnantajat ovat kyselleet päiväkodin työntekijöiltä töihin tulemisesta lakon aikana – työntekijäpuoli pitää tätä yrityksenä murtaa lakko

Työntekijäpuoli paheksuu sitä, että osa työnantajista on kysynyt päiväkotien työntekijöiltä, tulevatko he töihin lakon aikana.

Päiväkotiketju Touhulan Tampereen alueen luottamusmies, lastenhoitaja Sanna Ängeslevä sanoo Ylelle, että tällaista on ilmennyt useissa Touhulan yksiköissä eri puolilla Suomea.

Ängeslevän tietojen mukaan niissä päiväkodeissa, joissa asiaa on kysytty, sitä on kysytty kaikilta työntekijöiltä. Ängeslevä on lähi- ja perushoitajia edustavan Superin luottamusmies.

– Koen sen yrityksenä murtaa lakko, että työnantaja kyselee näitä. Jos joku minulta kysyisi, sanoisin vain, että ei minun tarvitse vastata, Ängeslevä sanoo.

Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko alkoi maanantain ja tiistain välisenä yönä. Lakko koskee myös lukuisia yksityisiä päiväkoteja eri puolilla Suomea.

Suurin osa Touhuloista on kiinni lakon aikana. Ängeslevä sanoo, että yksittäisiä Touhuloita on auki, mutta hyvin supistetusti.