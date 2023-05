Aki Kaurismäki hauskuutti lehdistöä Cannesissa, mutta vakavoitui sitten: ”Tämä maailma tarvitsee nyt rakkaustarinoita”

Ukrainan sota on vaikuttanut voimakkaasti Kaurismäen uusimpaan elokuvaan. Cannesin pääsarjassa kilpaileva Kaurismäki kertoi halunneensa tallentaa tietyn ajanjakson myöhemmille sukupolville.

CANNES

Ohjaajatähti Aki Kaurismäki vastasi Cannesissa omaan tuttuun persoonalliseen tyyliinsä toimittajien kysymyksiin. Hän osallistui kansainväliseen lehdistötilaisuuteen, mutta muita haastatteluja Kaurismäki ei elokuvansa tiimoilta anna.

Ukrainan sota on vaikuttanut vaikuttaneen voimakkaasti nyt ensi-iltansa saaneeseen Kuolleet lehdet -elokuvaan. Hän laati elokuvan käsikirjoituksen Ukrainan sodan puhjettua viime keväänä, koska halusi tallentaa tietyn ajanjakson Suomen ja Euroopan historiassa myöhemmille sukupolville.

– Sotaa ei voi jättää huomioimatta ja elokuva on ikuinen. Sikäli mikäli on ketään katsomassa niitä myöhemmin. Periaatteessa elokuvat säilyvät jonkin aikaa, mutta mitä se on ikuisuuden rinnalla, Kaurismäki runoili.

Avaa kuvien katselu Aki Kaurismäki puhuu pressitilaisuudessa. Toisella puolella istuu Jussi Vatanen ja toisella puolella Alma Pöysti. Kuva: Juha Nurminen

Ukrainalainen toimittaja kysyi ohjaajalta ihmisten väsymyksestä liittyen Ukrainan sotaan. Kaurismäki vastasi suhtautuvansa pessimistisesti Suomen ja Euroopan vaikutusmahdollisuuksiin, mutta uskovansa tarinoiden voimaan.

– Ajattelin, että tämä maailma tarvitsee nyt rakkaustarinoita. Slava Ukraini, ohjaaja huudahti lopuksi.

Ohjaaja sanoi, ettei edelleenkään kannata Suomen Nato-jäsenyyttä, mutta ymmärtää suomalaisten turvallisuuden tarpeen.

– Suomi on demokratia. Itse kuitenkin uskon, että itsenäisyys ja itsepäisyys on ainoa puolustuksemme, Kaurismäki sanoi.

Katso tästä katkelmia Kuolleet lehdet -elokuvasta.

”Huonommalta näyttää”

Kuolleet lehdet -elokuva korostaa ihmisten kaipuuta yhteyteen. Kaurismäen elokuvat kertovat solidaarisuudesta ja niissä on vahva humaani sanoma. Ohjaaja sanoi kuitenkin suhtautuvansa ihmiskunnan tulevaisuuteen pessimistisesti.

– Näyttää päivä päivältä huonommalta kaikkialla. Ihmiskunta on ainoa, mikä meillä on jäljellä, eikä siinä ole paljon. Adios Amigos, hän tokaisi vitsikkäästi.

Kaurismäki kertoi kirjoittaneensa Kuolleet lehdet -elokuvan käsikirjoituksen 30 tunnissa. Uusi elokuva on kuulemma tekeillä.

– Olen kirjoittanut 25 prosenttia seuraavasta elokuvastani, jonka teen noiden kanssa, jos olen vielä elossa, Kaurismäki sanoi viitateen Kuolleet lehdet -elokuvassa pääosia esittäviin Alma Pöystiin ja Jussi Vataseen.

Avaa kuvien katselu Ohjaaja Aki Kaurismäki, näyttelijät Alma Pöysti ja Jussi Vatanen Kuolleet Lehdet-elokuvan ensi-illassa Cannesin elokuvafestivaaleilla. Kuva: LEHTIKUVA / AFP, AFP / LEHTIKUVA / LOIC VENANCE

Kaurismäeltä kysyttiin myös elokuvien tunnistettavasta estetiikasta ja hänen romanttisesta tavastaan kuvata suomalaisuutta. Ohjaaja ei kuitenkaan suositellut ulkomaalaisille toimittajille matkaa Suomeen.

– Jos olet järjissäsi, älä mene Suomeen. Kaksi yötä maksimissaan. Se ei ole kovin romanttinen maa, Kaurismäki vastasi.

Palkinto Alma-koiralle

Kaurismäen Kuolleet lehdet -elokuva sai maailman ensi-iltansa Cannesissa maanantai-iltana. Se kilpailee festivaalin pääsarjassa Kultaisesta palmusta.

Elokuva sai kriitikoilta ja festivaaliyleisöltä erinomaisen vastaanoton ja nousi tiistaina kansainvälisten kriitikoiden listan kärkeen. Kuolleet lehdet on siis vahva suosikki pääpalkinto Kultaisen palmun voittajaksi.

Kaurismäki ei omilla voittomahdollisuuksillaan spekuloi, mutta toivoo palkintoa uudessa elokuvassaan esiintyvälle Alma-koiralleen.

– Alma on löytökoira Portugalista ja hän asui puolitoista vuotta kaduilla. Alma on mitä kiltein ja ansaitsee ehdottomasti Palme Dog -tunnustuksen, Kaurismäki sanoi – viitateen Cannesissa parhaasta koiran roolista jaettavaan palkintoon.

Festivaalin palkinnot jaetaan lauantai-iltana. Juryn puheenjohtaja on tänä vuonna ruotsalainen Ruben Östlund.