Ilmaston lämpeneminen kiihtyy parin vuoden ajan hyppäyksenomaisesti – Tutkija: Euroopassa oikeasti vakava paikka

Maapallon ilmaston ennustetaan lämpenevän aiempaa nopeammin seuraavien parin vuoden aikana.

Tämä johtuu siitä, että etenkin Tyynellä valtamerellä viimeiset nelisen vuotta vallalla ollut La Niña -ilmiö on kääntymässä peilikuvakseen eli El Niño -ilmiöksi.

Kun La Niña viilentää maapallon ilmastoa, El Niño lämmittää sitä. Viimeisten neljän vuoden ajan ihmisen toiminnan takia ilmastoon on päässyt jatkuvasti lämmittäviä kaasuja. La Niñan vaikutuksesta maapallon keskilämpötila ei ole kuitenkaan noussut uusiin ennätyksiin (siirryt toiseen palveluun).

Tämä johtuu siitä, että La Niña -ilmiön ollessa voimissaan tuulisuus lisääntyy. Tuulet sekoittavat merenpintaa, jolloin valtamerten syvistä kerroksista nousee ylös kylmempää vettä, joka pinnassa lämpenee.

La Niñan aikana meri siis sitoo itseensä ilmakehän lämpöä.

El Niño -vaiheessa tuulisuus vähenee ja meriveden kumpuaminen vähenee. Lämpöä ei siirry meriveteen ja ilmaston lämpeneminen voimistuu.

– Pinnassa on hyvin lämmintä vettä ja samaan aikaan ilmakehä on hyvin lämmin. On siis odotettavissa, että tästä on tulossa taas yksi lämpimimmistä vuosista, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Aleksi Nummelin.

Vaikka El Niño on vasta alkamassa, meriveden lämpeneminen näkyy uusimmissa mittauksissa.

Huhtikuussa julkaistussa laajassa tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) todettiin, että ilmakehän ja meriveden lämpötasapainoa kuvaava maapallon lämpötase on yksi tärkeimpiä ilmastonmuutosta kuvaavia mittareita.

Hirmumyrskyt voivat harventua, mutta voimistua

Ilmastotutkijat ovat pohtineet El Niñon vaikutusta trooppisiin myrskyihin. Pintaveden lämpeneminen antaisi eväät myrskyjen lisääntymiselle. Veden lämpeneminenhän tarkoittaa, että mereen on sitoutunut valtavasti energiaa.

El Niño -vuosina ei kuitenkaan ole havaittu merkittävästi enempää trooppisia hirmumyrskyjä kuin muulloinkaan.

Tämä johtuu siitä, että El Niño -oloissa tuulisuus vaihtelee ilmakehän eri kerroksissa. Tämä vaikeuttaa trooppisille hirmumyrskyille tyypillisen pyörteen syntymistä, Nummelin selittää.

Jos trooppisia hirmumyrskyjä, hurrikaaneja tai taifuuneja pääsee syntymään, voivat ne olla poikkeuksellisen voimakkaita.

Etelä-Euroopan kuivuus uhkaa paheta

Lounais-Eurooppaa on viime aikoina riivannut ankara kuivuus. Myös Italiassa ja Balkanilla on kärsitty veden vähyydestä, joskin näillä seuduilla on saatu myös tulvia nostattaneita rankkasateita.

EU:n ympäristötietokeskus Copernicuksen pitkän ajan sääennusteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan El Niño -ilmiö vaikuttaa Etelä-Eurooppaan siten, että sademäärä kasvaa hieman. Samaan aikaan kuitenkin lämpötilat nousevat voimakkaasti, jolloin haihdunta lisääntyy.

– Vaikka sadetta tulisikin hieman lisää, haihdunnan lisääntyminen kumoaa sen hyödyn, arvioi Nummelin.

– Etelä-Euroopalle tulee olemaan oikeasti vakava paikka, miten esimerkiksi vesihuolto ja kasvituotanto järjestetään, hän varoittaa.

