Esplanadin liikennekokeilusta nousi äläkkä ennen aikojaan – ravintolajohtaja: ”Helsingistä tehdään kovaa vauhtia Espoota”

Esplanadin puiston ympärillä on huomattava määrä rakennusaitoja.

Tulevana kesänä liikkuminen muuttuu Helsingin Esplanadeilla merkittävästi.

Syynä on Helsingin kaupungin kausiluonteinen kokeilu, jolla kaupunki haluaa laajentaa ydinkeskustan kävely-, oleskelu- ja pyöräilyalueita.

Rakennustyöt alkoivat pääsiäisen jälkeen, ja tavoitteena on, että remontti on valmis Helsinki-päivään eli 12. kesäkuuta mennessä.

Esimerkiksi Esplanadeilla autoilijat joutuvat luopumaan toisesta kaistasta, kun jalankulkijoille ja oleilulle varataan uutta tilaa 2–3,5 metrin verran.

– Niin kuin näemme, kaupunkikuva on tällä hetkellä aika sekasortoinen, sanoo Noho Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström Esplanadilla.

Yrityksellä on Esplanadin ympäristössä 15 ravintolaa ja kahvilaa, muun muassa Cafe Strindberg ja ravintola Savoy. Vikström kertoo, että Noho Partnersin alaisuudessa työskentelee pelkästään Esplanadilla 500 työntekijää.

Hän on sitä mieltä, että tämän mittakaavan rakennushankkeissa kaupungin tulisi kuunnella yrittäjiä, kaupunkilaisia ja asiakkaita enemmän.

– Näitä asioita voisi tehdä yhteistyössä. Silloin saataisiin myös se näkemys esille, mitä elinkeinoelämä edustaa.

Vikströmin mukaan ravintola-alalla menee vaikeiden koronavuosien jälkeen vihdoin hyvin, mutta häntä huolettaa Helsingin keskustan tilanne.

– Tämä on ainutlaatuinen kansallismaisema, joka on kaikkien suomalaisten. Nyt tästä tehdään mahdoton saavutettavuudeltaan, kun autolla tuleminen keskustaan on tehty todella hankalaksi.

Toimitusjohtajan mukaan Helsingin kantakaupungin mittavat rakennushankkeet muun muassa Esplanadilla, Mannerheimintiellä ja Hämeentiellä ajavat helsinkiläisiä kauppakeskuksiin.

– Helsingistä tehdään kovaa vauhtia Espoota, Vikström tilittää.

Avaa kuvien katselu Noho Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström pitää autojen vaikeakulkuisuutta vahingollisena Helsingin keskustan tulevaisuudelle. Kuva: Suvi Vesalainen / Yle

Hänen kantansa asiasta on, ettei liikkumismuotoja pitäisi rajata tietynlaisiksi, kuten pelkälle kevyelle liikenteelle tarkoitetuiksi, vaan liikkumiseen tulisi tarjota mahdollisimman monia vaihtoehtoja.

Kokoomus olisi halunnut purkaa Esplanadien kavennukset

Myös Helsingin apulaispormestari, kokoomuksen Daniel Sazonov on ilmaissut huolensa keskustan näivettymisestä. Hän otti asiaan kantaa maanantaina tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

– Keskustan huolestuttavaa tilannetta kärjistävät liikenneratkaisut, jotka eivät huomioi keskustassa asuvia, asioivia tai työskenteleviä.

Tiedotteen mukaan kokoomus esitti maanantaina Helsingin kaupunginhallitukselle, että se toteaisi ydinkeskustan liikennettä koskevat ratkaisut sujuvuuden kannalta epäonnistuneiksi.

Erityisesti pormestaripuolue toivoi, että kaupunginhallitus olisi kehottanut purkamaan Esplanadien kavennukset niiltä osin kuin ne ovat rajoittaneet liikennettä.

Esitys ei kuitenkaan mennyt läpi kaupunginhallituksessa.

Sazonov sanoo tiedotteessa, että kokoomus on kannattanut kävelytilan elävöittämistä ja ratkaisuja, joissa esimerkiksi parkkipaikkoja otettaisiin kesäisin terassikäyttöön, mutta Esplanadien toimet ”menevät liian pitkälle”.

Poliisi: Voisiko Helsingin keskustan ohittaa?

Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnan johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein kertoo, ettei Esplanadien ruuhkautuminen ole yllättävää.

– Täällä näyttää hyvin ruuhkaiselta. Mutta ei se ole ihmeellistä. Kun yksi kaista poistuu, välityskyky heikkenee.

Hän kertoo, että tien kapein kohta on ratkaiseva tekijä liikenteen etenemisen kannalta.

– Liikenne on vähän niin kuin tiimalasi. Vaikka olisi kuinka paljon tilaa ennen tai jälkeen, yhtään enempää ei mene hiekkaa läpi tiimalasista kuin kapeimmassa kohdassa on tilaa.

Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnan johtaja Dennis Pasterstein antaa vinkit keskusta-alueella autoileville. Toimittaja Suvi Vesalaisen haastattelussa puhutaan myös Helsingin remonttien aiheuttamista liikenneturvallisuusriskeistä.

Avaa kuvien katselu Autoliikenne oli ruuhkaisaa Esplanadilla tiistaina iltapäivällä. Kuva: Suvi Vesalainen / Yle

Haastatteluhetkellä, tiistaina iltapäivällä kello neljän aikaan, Helsingin keskustan ruuhka oli huipussaan. Pasterstein arvioi, että yleensä ruuhka hellittää kuuden jälkeen.

Myös aamut ja aamupäivät ovat poliisin mukaan ruuhkaisia Esplanadeilla.

Dennis Pasterstein kertoo, että poliisi on tehnyt kaupungin kanssa yhteistyötä tilapäisten reittien liikennevalvonnassa. Keskusta-alueella niitä on useita remonttien takia. Hänen mielestään reiteissä on onnistuttu kohtalaisen hyvin.

Pasterstein suosittaa autoilijoita miettimään, voiko Helsingin keskustan ohittaa, kun matkustaa autolla. Muutoin hän sanoo, että alueella voi liikkua nelipyöräisellä hyvin, kunhan varautuu siihen, että aikaa saattaa kulua hieman tavallista enemmän.

Esplanadeilla rakennustyöt jatkuvat Helsinki-päivää silmällä pitäen.

