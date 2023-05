EU:n ulkosuhdejohtaja Borrell: Ukrainalle on toimitettu yli 200 000 tykistön ammusta ja 1 300 ohjusta – puolustusministeri Kaikkonen kiirehtii aseapua

Ukrainan aseapu puhutti Brysselissä kokoontuneita puolustusministereitä. EU:n tavoitteena on miljoonan ammuksen toimittaminen Ukrainalle.

BRYSSEL EU-maat ovat vauhdittaneet ammustoimituksiaan Ukrainalle. Tämä oli ulkosuhdejohtaja Josep Borrellin viesti EU:n Brysselissä pidetyn puolustusministerikokouksen jälkeen.

Borrellin viittasi tuoreisiin lukuihin joiden mukaan EU-maat ovat toimittaneet Ukrainalle 220 000 tykistön ammusta ja 1 300 ohjusta.

Ukrainalla on huutava pula ammuksista Venäjän vastaisessa kuluttavassa puolustussodassa.

– Tulevat päivät, viikot ja kuukaudet tulevat olemaan strategisesti ratkaisevia Ukrainan sodan kannalta. Luulen, että kaikki ovat tästä yhtä mieltä, Borrell sanoi.

EU on luvannut toimittaa Ukrainalle miljoona tykistön ammusta vuoden sisällä. Tavoitetta on pidetty haastavana puolustusteollisuuden näkökulmasta.

Borrell kertoi kuitenkin olevansa optimistinen sen suhteen, että miljoonan ammuksen tavoite saavutetaan.

Kaikkonen: Tavaraa on saatu liikkeelle

Suomen toimitusministeristöä edustanut puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) korosti Ukrainalle luvatun ase- ja ammusavun kiireellisyyttä.

– Mielestämme on tärkeää varmistaa että Ukrainan tukea koskevat toimenpiteet toteutetaan nopeasti joustavasti sekä Ukrainan tarpeet huomioon ottaen.

Kaikkosen mukaan on myönteistä, että ammustuotantoa ja toimituksia on onnistuttu vauhdittamaan. Hänen mukaansa miljoonan ammuksen tavoite on kuitenkin hyvin kunnianhimoinen.

– Tavaraa ollaan saamassa liikkeelle ja on saatu liikkeelle. Mutta kyllä miljoonan ammuksen tavoitteeseen vielä matkaa on.

EU-maista etenkin Ranska on korostanut, että Ukrainalle lahjoitettavien ammusten pitäisi olla Euroopassa valmistettuja. Kaikkosen mukaan päätösten pitäisi pohjautua Ukrainan tarpeille.

– Asiaa ei pitäisi tarkastella protektionismin näkökulmasta vaan Ukrainan auttamisen näkökulmasta.

Stoltenberg korosti liittolaisten yhteistyötä

Kokouksen työlounaalle osallistunut Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg korosti niin ikään laajapohjaisen yhteistyön merkitystä Ukrainan tukemiseksi.

– Meidän on vältettävä luomasta uusia esteitä Naton liittolaisen välille. Transatlanttista teollista perustaa on vahvistettava, jotta voimme varmistaa omat varastomme, ylläpitää pelotettamme ja jatkaa Ukrainan tukemista.

Stoltenberg kommentoi myös nykyaikaisten F-16-hävittäjien lahjoittamisesta käytävää keskustelua.

Hänen mukaansa se kertoo liittolaisten pitkäaikaisesta sitoutumisesta Ukrainan puolustuksen vahvistamiseksi.