Kelpaako nuorelle käteinen vai pitäisikö rahalahja antaa mobiilimaksuna? Katso, mitä mieltä muut ovat valmistujais- ja rippilahjoista

Kevät on valmistujaisten kulta-aikaa. Moni juhliin kutsun saanut pohdiskelee parhaillaan sopivinta tapaa muistaa kevään ylioppilaita, ammattiin valmistuvia ja rippikoulun tai prometheus-leirin käyneitä.

Onko parempi saapua paikalle rahakuoren kanssa, hankkia lahjakortti, kysellä tilinumeroa vai lähettää rahat modernisti kännykkäsiirtona? Entä mikä on sopiva summa?

Kysyimme asiaa parilta tämän kevään ylioppilaalta ja rippikoululaiselta. Tässä jutussa pääset kertomaan myös oman mielipiteesi rahalahjoista, ja näet, mitä mieltä muut lukijat ovat.

Raha on nuorille mieluinen lahja

Nuorten mielestä raha on kaikkein mieluisin lahja, koska sillä voi hankkia juuri sitä mitä tarvitsee ja sen voi laittaa säästöön tulevaisuuden varalle.

– Jonkun pienen summan voi lahjarahoista jättää käyttöön, mutta yleensä tykkään laittaa rahat tilille, kertoo rippijuhliaan toukokuussa viettänyt 15-vuotias Joona Ylinenpää.

Samoilla linjoilla on tämän kevään ylioppilas Metti Kivikanto, 19.

– Mieluiten otan lahjaksi rahaa. Suunnittelen pikkuhiljaa muuttoa omaan kotiin ja edessäni on välivuosi, jonka aikana haluan matkustella, joten kerään rahaa säästöön.

Avaa kuvien katselu Jemina Martikainen, Metti Kivikanto ja Joona Ylinenpää ovat sitä mieltä, että raha on paras valmistujaislahja. Kuva: haastateltavien kotiarkistot, kuvakombo: Illusia Sarvas / Yle

Tilisiirto vai tukku käteistä?

Rahaa voi antaa lahjaksi joko käteisenä, tilisiirtona, pankin lahjakorttina tai kännykkäsiirtona, esimerkiksi Mobilepay-sovelluksella.

Missä muodossa kortti- ja puhelinmaksamiseen tottunut nykynuoriso lahjarahansa mieluiten ottaa?

Merkonomiksi ja ylioppilaaksi tänä keväänä valmistuva Jemina Martikainen,19, arvostaa helppoutta, ja sitä ettei käteisen kanssa tarvitse puleerata.

– Käteinen pitää ensin nostaa ja sitten tallettaa, joten mielestäni on helpompi pitää asiat helppoina ja antaa lahja mieluiten Mobilepaylla. Puhelinnumero on myös helpompi kirjoittaa kuin tilinumero, ja se on melkein kaikilla jo valmiiksi tiedossakin.

Sekä Martikainen että Kivikanto kuitenkin painottavat, ettei sillä ole loppujen lopuksi väliä, missä muodossa rahalahjan saa.

– Minulle ei ole mitään väliä, mutta käteinen on konkreettista ja tuntuu lahjalta, Kivikanto tuumii.

Avaa kuvien katselu Jos päättää laittaa rahalahajan suoraan saajan tilille, jää pohdittavaksi se, kirjoittaako lahjasumman korttiin. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Pitääkö korttiin kirjoittaa lahjoitettu summa?

Jos päätyy antamaan rahalahjan nykyaikaisesti suoraan tilille, joutuu pohtimaan viekö juhliin myös ruusun ja kortin, jossa kertoo muistaneensa juhlakalua rahallisesti.

Ylinenpään mielestä pelkkä kirjekuori kortteineen riittää.

– On kiva, jos kortissa kerrotaan summa. Siinä hetkessä on helppo tuntea kiitollisuutta lahjanantajia kohtaan.

Myös Kivikannon mielestä juhliin voi tulla hyvin pelkän kirjekuoren kanssa.

– Summaa ei tarvitse kertoa, mutta kortissa voisi kertoa mistä lahja löytyy. Ja kyllä kukkasetkin ovat tervetulleita ja ihania!

Martikaisen mielestä on parempi, jos kortissa ei lue summaa vaan ainoastaan tieto siitä, että lahjan saajaa on muistettu rahallisesti.

– Jos summa on näkyvillä, saattaa syntyä kiusallinen tilanne, varsinkin jos annettu summa on suuri, Martikainen pohtii.

Niin, se summa.

Haastatellut nuoret ovat kaikki sitä mieltä, että sopiva summa riippuu täysin tilanteesta. Kaikki kolme kuitenkin arvioivat, että 20-50 euroa on mitä sopivin summa valmistujaislahjaksi.

– Mielestäni vieraiden tehtävä ei ole antaa rahaa. On kiva saada jotain pientä, mutta tärkeintä on, että vieraat tulevat juhlistamaan valmistumista yhdessä minun kanssani, Martikainen sanoo.