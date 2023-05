Voimaansa uhonnut Tornionjoki muistutti tulvan riskeistä ja varautumisen tärkeydestä

Päiväkausia Länsi-Lapin ranta-asukkaita ja viranomaisia varpaillaan pitänyt rajajoki on alkanut rauhoittua. Nopeasti noussut tulva osoitti, että riskialueella joki voi aina yllättää.

Tornionjoen poikkeuksellisen suuri kevättulva on hellittämässä. Torniossa vedenkorkeus on laskenut maanantain huippulukemasta toistakymmentä senttiä.

Kaikkiaan rajajoen tulvasta aiheutui vahinkoja kymmenille loma- tai asuinrakennuksille sekä piharakennuksille pitkin jokivartta Torniosta Muonioon saakka. Myös tieverkostoa vaurioitui ja useat tiet ovat edelleen suljettuina liikenteeltä.

Viranomaisetkin yllättäneen suuren tulvan syynä olivat lämpimät sateet, joiden vuoksi tulvahuiput tulivat yhtä aikaa sekä Suomen että Ruotsin puolella ja rysäyttivät sulamisvedet rytinällä liikkeelle.

Ennen periksi antamistaan Suomen ja Ruotsin välinen rajajoki piti alueen asukkaita ja pelastusviranomaisia valmiudessa joen alajuoksulla. Lapin pelastuslaitos pitää tulvantorjuntakalustoaan Torniossa varmuuden vuoksi ainakin keskiviikkoon saakka.

– Vielä on 20–25 senttiä matkaa siihen, että tulisi oikeasti turvallinen olo tämän kanssa. Kun tällaisissa tulvalukemissa on oltu viimeksi vuonna 1968, on esimerkiksi tulvapenkereen seuranta vielä tarpeen, sanoo riskienhallintapäällikkö Timo Rantala Lapin pelastuslaitokselta.

Rakennusten vahingot kannattaa selvittää huolella

Tulvan lopullisten vahinkojen määrä tarkentuu myöhemmin, kun tulva-alue saadaan kartoitettua ilmakuvien ja tulvahuipun vedenkorkeusmittausten avulla.

Monissa kodeissa ja kesämökeillä on jo kiire alkaa kartoittaa vahinkoja ja suunnitella korjaustöitä, jotta paluu normaaliin arkeen onnistuisi mahdollisimman nopeasti.

Timo Rantala tähdentää, että vahinkoja arvioitaessa on useimmiten järkevää kysyä neuvoa ammattilaiselta, jotta kotiin tai mökeille ei pääse syntymään vaaranpaikkoja.

– On ihan selvää, että isojakin vahinkoja on kiinteistöille tullut. Ihan ensimmäiseksi on hyvä selvittää, onko vesi päässyt esimerkiksi sähköjärjestelmiin. Vesi ja sähkö ovat todella vaarallinen yhdistelmä, Rantala ohjeistaa.

Hiekkasäkkejä, muovia ja uppopumppu kotivaralistalle

Tornionjoen tulva on muistuttanut pohjoisen ihmisiä myös korona-ajalta tutuksi tulleen kotivaran merkityksestä.

Oman kiinteistönsä mahdollisesta tulvariskistä saa ensisijaisesti tietoa ainakin tulvakarttapalvelusta, jonka löydät täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Timo Rantala kehottaa tulvariskialueella asuvia lisäämään kotivaralistalle ruuan ja juoman lisäksi myös rakennuksen suojaukseen tarvittavia välineitä.

– Hiekkasäkkejä ja rakennusmuovia varastoon sekä uppopumppu, joka mahtuu salaojakaivoon. Ja tietysti on hyvä miettiä, miten kotoa pääsee pois, jos talo joutuu saarroksiin.

Tulvan suuruus yllätti paitsi asukkaat myös viranomaiset, joiden toiminnassa Timo Rantala näkee parantamisen aihetta ainakin liikennejärjestelyihin liittyvässä viestinnässä.

– Liikenteen sujuminen vaikuttaa tosin moniin ihmisiin. Kun tiet menivät poikki, olisi keskitetty tiedottaminen ollut liikenteen ohjauksen osalta paikallaan. Nyt kiertoteiden löytäminen on ollut ajoittain hankalaa.