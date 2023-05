Kolmelle kansainvälisen huumeliigan tekijälle vankeutta – toivat Suomeen kymmeniä kiloja huumeita paineilmakompressorien sisällä

Pirkanmaan käräjäoikeus on antanut tuomioita kymmeniä kiloja Suomeen tuoneelle kansainväliselle huumeliigalle. Oikeus katsoo, että kyseessä on ollut suuri määrä erittäin vaarallista huumausainetta ja teossa on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä.

Syytettynä kokonaisuudessa oli viisi eri henkilöä. Heistä neljä tuomittiin useista törkeistä huumausainerikoksista. Yhtä syytettiin törkeästä rahanpesusta, mutta syyte kaatui oikeudessa.

Vyyhtiin liittyy myös kolme muuta henkilöä. Heidän luovutusprosessinsa ulkomailta on vielä kesken, eikä heitä vastaan ole nostettu syytteitä.

Rikokset ovat tapahtuneet Helsingissä, Tampereella, Tuusulassa ja Turussa vuosien 2021–2023 aikana.

Avaa kuvien katselu Huumeita tuotiin Suomeen paineilmakompressorien sisällä. Epäiltyjen kuvissa näkyy, että huumeiden piilottamista varten kompressoriin tehty aukko oli hitsattu umpeen ja maalattu salakuljetusta varten. Kuva: Poliisi

Neljälle tuomioita useista törkeistä huumerikoksista

Patrick Johannes Philip Kok, 24, tuomittiin neljästä törkeästä huumausainerikoksesta 12 vuoden ja kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen.

Kok toi Alankomaista Suomeen noin 60 kilogrammaa amfetamiinia, seitsemän kilogrammaa kokaiinia, 78 000 MDMA-tablettia sekä 13 000 amfetamiinitablettia. Suomessa Kok otti vastaan Alankomaissa ilmakompressoreihin pakatut huumeet.

Oikeus katsoo, että Kok oli tekojen aikana saanut ohjeistusta toisilta henkilöiltä ja raportoinut näille tekemisistään. Hän ei ollut hyötynyt teosta samassa määrin kuin tahot, joilta Kok oli saanut ohjeistusta ja joille hän oli luovuttanut huumeiden myynnistä saatua rahaa.

Uthman Ghannou, 22, tuomittiin törkeästä huumausainerikoksesta kuuden vuoden vankeusrangaistukseen. Ghannou oli vuoden aikana pitänyt hallussaan ja myynyt reilut 14 500 MDMA-tablettia, 200 grammaa kokaiinia ja kaksi kiloa amfetamiinia.

Hän on hankkinut huumausaineita useilla eri kerroilla ja levittänyt useaa erittäin vaarallista huumausainetta useille eri ihmisille.

Aleksi Julius Grönberg, 22, tuomittiin kolmeksi vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi vankeuteen. Grönberg oli pitänyt hallussaan noin 471 grammaa katukauppavahvuista amfetamiinia, 6,7 grammaa kokaiinia ja 4,6 grammaa marihuanaa. Grönberg on myynyt huumausaineita eteenpäin.

Syytetyt tuomittiin menettämään yhteensä kymmenien tuhansien eurojen rikoshyödyn valtiolle.

Lisäksi oikeus tuomitsi 21-vuotiaan naisen törkeästä huumausainerikoksesta 38 päiväsakkoon.

Rikos paljastui taksinkuljettajan hätäkeskussoiton avulla

Tapaus lähti selviämään viime vuonna sattumalta.

Vyyhti paljastui poliisille, kun taksinkuljettaja soitti Tampereella hätäkeskukseen ja kertoi, että hänen asiakkaansa oli nukahtanut taksiin ja maksu matkasta oli saamatta. Kuljettaja ei ollut saanut asiakasta hereille.

Poliisi tuli paikalle ja löysi taksiin nukahtaneen henkilön hallusta noin puoli kiloa amfetamiinia.

Poliisi selvitti taksiin nukahtaneelle henkilölle amfetamiinia myyneen henkilön henkilöllisyyden sekä hänelle huumausaineita toimittaneen alankomaalaisen miehen henkilöllisyyden.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.