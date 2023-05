Suomi päätyy Natossa Baltian ja Saksan seuraan Brunssumin esikunnan alaisuuteen – ratkaisu voi kuitenkin olla väliaikainen

Suomen paikka Natossa tulee olemaan Hollannissa sijaitsevan Brunssumin esikunnan alaisuudessa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun), ja Yle on saanut uutiselle vahvistuksen.

Asiasta on tehty esitys Naton sisällä. Asiakirjat eivät ole julkisia.

Naton joukkoja johdetaan kolmesta eri yhteisoperaatioesikunnasta: Brunssumista Hollannista, Napolista Italiasta ja Norfolkista Yhdysvalloista.

Ylen tietojen mukaan Brunssumin alle siirtyminen ei ollut yllätys. On ollut jo ennakkoon selvää, että aluksi Suomi on Hollannissa sijaitsevan esikunnan alaisuudessa. Ratkaisu on tehty käytännön syistä.

Brunssumista Hollannista johdetaan Alppien pohjoispuolella olevan Euroopan, Itämeren alueen ja esimerkiksi Baltian puolustusta.

Napoli on keskittynyt Välimeren ja Mustanmeren ympäristön johtamiseen, ja Norfolk Yhdysvalloissa vastaa Atlantin rantavaltioiden puolustamisesta.

Ylen tietojen mukaan Brunssumin alaisuuteen päätyminen johtuu siitä, että käytännössä muita vaihtoehtoja ei tässä vaiheessa ollut. Napoli ei tullut kyseeseen, eikä Norfolkin esikunta ole toimintakyvyltään toistaiseksi kykenevä huolehtimaan Pohjolan puolustamisesta.

Esikunta saattaa myöhemmin vaihtua

Päätös saattaa jäädä väliaikaiseksi, sillä Naton komentorakennetta uudistetaan. Tällöin huomioidaan myös se tosiasia, että Suomi ja jollain aikavälillä myös Ruotsi ovat Naton jäseniä. On arvioitu, että Suomen, Ruotsin ja Norjan olisi käytännöllisintä olla saman esikunnan alaisuudessa.

Suomessa on ollut toiveita, että Suomi pääsisi Norfolkin alaisuuteen. Syitä tälle on useita: esimerkiksi Norja ja Iso-Britannia, Suomen läheiset kumppanit, kuuluvat tämän esikunnan alle.

Vaikka kysymys ei ole poliittinen, suoraan Yhdysvalloista johdettuna Norfolk olisi Suomen mielestä hyödyllinen ratkaisu turvallisuuspoliittisestikin.