Lasten kännykkäöverit ravistavat kouluja – laitteiden käyttöä pakko suitsia, parahtaa professori

Kouluissa pitäisi voida kieltää kännyköiden käyttö oppitunneilla ja jopa välitunneilla. Älylaitteet kuormittavat lasten aivoja ja altistavat nettikiusaamiselle, huomioi kasvatustieteen professori Nina Sajaniemi.

– Jos ajattelee sitä informaation määrää, mitä aivot joutuvat käsittelemään, kun on somessa välitunneilla sen sijaan, että olisi ihan oikeasti porukassa juttelemassa. Siinä uppoutuu kupliin, jotka haittaavat sosiaalista kehitystä, pohtii A-studiossa tiistaina vieraillut Sajaniemi.

Sajaniemi ihmettelee, miksi lasten ja nuorten aivoja ei haluta suojella kännyköiden haitoilta. Lapsena ja teininä aivoissa tapahtuu kasvun ja kehityksen kannalta tärkeitä asioita.

– Kännyköiden käyttöä ei saisi rajoittaa, vaikka monissa muissa asioissa kyllä suojellaan. Pitää käyttää kypärää, turvavöitä, pitää syödä terveellisesti, pitää nukkua tarpeeksi. Ristiriitaista.

Kasvatustieteen professorin mielestä kännykkäasiassa ei tarvita ihmeellistä lakimuutosta.

– Jos koulun rehtori on myötämielinen ja antaa opettajille autonomian laittaa kännykkäparkki käytäntöön, niin silloin koko koulu puhaltaa yhteen hiileen. Se on vanhemmillekin hyvä viesti. He uskaltavat kotona rajoittaa kännykän käyttöä.

Kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaiset jakavat kokemuksen siitä, että kännykkä haittaa lasten ja nuorten oppimista.

Helsingin Arabian peruskoulun rehtori Mari Suokas-Laaksonen toivoo lakimuutosta, joka antaisi kouluille valtaa kieltää kännykän käyttö tietyissä tilanteissa kokonaan tai viettää kokonainen päivä ilman älylaitetta. Hän ei näe tarpeellisena rajoittaa kännykän tuomista kouluun.

– Otamme elokuussa käyttöön kännykkäparkin. Valtaosa huoltajista kannatti kyselyssämme pakollista kännykkäparkkia. Kännykät pysyvät vastedes repussa ja jos se otetaan esille, se pysyy kännykkäparkissa. Yritämme vanhempien kanssa sopia, että se on oppilaan tukitoimi, Suokas-Laaksonen selvittää.

Kouluilla on nykyisen lainsäädännön mukaan oikeus kieltää kännyköiden käyttö oppituntien aikana. Koulu ei voi kuitenkaan kieltää oppilailta puhelimen käyttöä koko koulupäivän osalta tai kännykän tuomista kouluun. Opettaja voi kieltää kännykän häiritsevän käytön oppitunneilla.

Lasten puhelinten käyttö koulussa on herättänyt vilkasta keskustelua. Kansalaisaloite vaatii, että peruskouluissa oppilaiden puhelimet pidettäisiin suljettuina oppituntien ja välituntien aikana, poikkeustilanteita lukuun ottamatta.

Katso tiistain A-studio Yle Areenasta.