Viestikentässä luki ”Iran vakuutus”, sitten pankki jäädytti Minni Munteen tilin – tekoäly tulkitsi tilisiirron rikkovan EU:n pakotteita

EU:n talouspakotteet koskevat valtioiden ja yritysten välisen rahaliikenteen lisäksi myös yksityishenkilöitä. Valvontaa tehdään pääasiassa automaattisesti.

Valvonnan tarve on kasvanut, kun pakotteita on laajennettu tuntuvasti muun muassa Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Kasvanut valvonnan määrä voi johtaa Finanssivalvonnan mukaan myös siihen, että rahaliikennettä pysähtyy aiempaa enemmän aiheetta.

Näin kävi heinolalaiselle Minni Munteelle.

Munteen puoliksi omistama koira, Ira, sai pentuja. Synnytys ei kuitenkaan sujunut ongelmitta, ja koira oli vietävä eläinlääkärille hätäsektioon. Ripeän toiminnan ansiosta seitsemästä pennusta kuusi selviytyi.

Ripeällä toiminnalla on myös hintalappu, mutta onneksi koiralla oli vakuutus.

Koiran omistajista toinen siirsi vakuutussumman, runsaat 600 euroa, Munteen tilille. Tilisiirron viestikenttään hän kirjoitti sanat ”Iran vakuutus”. Tästä alkoi ruljanssi, jollaiseen Munne ei koskaan olisi kuvitellut joutuvansa.

Pankin automaattinen valvontajärjestelmä ”haistoi” viestikentästä sanan ”Iran”, joka siis on koiran nimi. Tätä tietokoneohjelma ei tiennyt, vaan luuli viestissä puhuttavan valtiosta nimeltä Iran. Maasta, joka on EU:n talouspakotteiden piirissä, ja jonne rahaa ei saa siirtää. Järjestelmä torppasi tilisiirron, ja päälle päätteeksi koko Munteen tili jäädytettiin, eikä hän esimerkiksi pysty maksamaan laskujaan.

– Ensireaktio oli yllätys, en ollut kuullutkaan että pankki seuraa tilisiirroissa tiettyjä sanoja. Tunneskaala viikon aikana on vaihdellut kiukusta siihen, että olen nauranut katketakseni, Minni Munne sanoo.

Laajenevat pakotteet lisäävät valvottavaa

Pankkien toimintaa valvovasta Finanssivalvonnasta kerrotaan, että rahaliikenteen tarkkailun määrä pankeissa on lisääntynyt, kun kansainvälisiä talouspakotteita on tullut viime vuosina lisää. Suurin lisäys on tullut Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta ja sen vuoksi Venäjää vastaan asetetuista pakotteista.

Valvonta perustuu tietokoneen tekemään automaattivalvontaan, niin kutsuttuun ”skriinaukseen”, jossa tekoäly etsii sille ennalta opetettuja sanoja ja pakotelistoilla olevien ihmisten nimiä.

Avaa kuvien katselu Iran pennuista kuusi selviytyi synnytyksestä. Minni Munne kasvattaa ranskanbuldoggeja. Koirilla on vakuutukset, sillä yksikin eläinlääkärikäynti voi maksaa valtavasti. Kuva: Minni Munne

Munteen hankaluudeksi muodostunut Iran on maa, jonne käytännössä kaikki rahaliikenne on estetty humanitäärisiä tapauksia lukuunottamatta. Samankaltaiset pakotteet koskevat muun muassa Pohjois-Koreaa ja Venäjää.

Kuten Munteen tapaus osoittaa, tekoäly ei ole virheetön. Aiemmin muun muassa sana ”isi” on koneälyn mielestä ollut viittaus terroristijärjestöön.

Tuoreempi esimerkki on tapaus, jossa Venäjän duuman jäsenen täyskaiman rahaliikenne joutui pankin valvonnan hampaisiin.

Tekoälyn tukena toimii pankeissa joukko ihmisiä, jotka tarkastavat tapaukset, joista tietokoneohjelma hälyttää. Hälytyksen sattuessa pankin henkilökunta on yhteydessä asianosaisiin.

Finanssivalvonnan mukaan laillinen tilisiirto saa yleensä jatkaa matkaansa parissa päivässä. Mitään aikarajaa pysäytetyn rahaliikenteen selvittämiselle ei ole määrätty. Se tehdään pankin resurssien mukaan.

– On tietenkin hyvä, että hälytyksiä tulee herkästi ja valvonta toimii, mutta jos niitä liikaa, se voi viedä liiaksi pankin resursseja, muistuttaa toimistopäällikkö Pekka Vasara Finanssivalvonnasta.

Lakimuutos tuo helpotusta?

Keväällä voimaan tullut laki velvoittaa Finanssivalvonnan seuraaman myös pakotteiden toteutumista. Nyt viranomainen on lähinnä tiedustellut pankeilta, miten tietojärjestelmä on toiminut.

Laki antaa mahdollisuuden puuttua asiaan, jos pakoteseuranta ei toimi. Yksi keino on velvoittaa pankit kehittämään tekoälyä, jos se vain on teknisesti mahdollista.

Nykykyiselläänkin järjestelmä on Finanssivalvonnan arvion mukaan ”mallikkaasti toimiva”.

– Venäjään kohdistettujen pakotteiden laajentuminen on varmaankin tuonut ruuhkaa, mutta laajamittaista, aiheetonta maksuliikenteen pysäyttämistä ei näyttäisi tapahtuneen, toimistopäällikkö Vasara sanoo.

Arki hankaloituu

Heinolalaisen Minni Munteen tili on ollut jäädytettynä liki viikon, eikä häneen ole oltu pankista yhteydessä asian selvittämiseksi. Kun rahat ovat jumissa, on arjen pyörittäminen hankalaa. Erääntyviin laskuihin hän on saanyt apua lähipiiriltään.

Asian selvittämistä on hankaloittanut se, että hänen pankillaan ei ole konttoria Heinolassa, ja virkailijoiden tavoittaminen puhelimitse on hidasta ja vaikeaa.

Kurimuksen keskelläkin Munne sanoo, että rahaliikenteen seuranta on paikallaan ja tärkeää, mutta pyyhkeitä hän antaa pankille asiakaspalvelusta.

– Ihmetyttää, että tästä ei varoitettu mitenkään, ei soitettu tai laitettu viestiä, että rahaliikennettä tutkitaan. Kaikki tuli yllätyksenä. Nyt minulla ei ole mitään tieto milloin tämä asia ratkeaa, Munne huokaa.