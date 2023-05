The New York Times: Ukrainaa tukevat joukot näyttävät käyttäneen amerikkalaisia panssariajoneuvoja iskussa Venäjälle

Kuva: Justyn M Freeman / Yhdysvaltain ilmavoimat / All Over Press

The New York Timesin mukaan on epäselvää, kuinka venäläiset ukrainamieliset vapaaehtoistaistelijat olivat saaneet yhdysvaltalaiset MRAP-ajoneuvot käyttöönsä. MRAP-ajoneuvo kuvattiin Afganistanissa 27. syyskuuta 2016.

Ukrainamieliset taistelijat näyttävät käyttäneen ainakin kolmea yhdysvaltalaista panssaroitua ajoneuvoa iskussaan Belgorodin alueelle Venäjälle maanantaina, kertoo The New York Times.

Lehti perustaa tietonsa sosiaaliseen mediaan ladattuihin kuviin ja videoihin, joiden aitouden se on vahvistanut.

Venäjän joukot näyttävät saaneen haltuunsa ainakin kaksi ajoneuvoista, The New York Times kertoo.

Lehden mukaan on epäselvää, kuinka pääosin Venäjän hallintoa vastustavista venäläisistä vapaaehtoistaistelijoista koostuvat ukrainamieliset joukot olivat saaneet amerikkalaiset MRAP eli Mine-Resistant Ambush Protected -ajoneuvot käyttöönsä.

Myös se on epäselvää, kuinka ajoneuvot päätyivät Venäjän asevoimien haltuun. Venäjämieliset Telegram-ryhmät alkoivat maanantai-iltana jakaa kuvia venäläisjoukkojen kaappaamista ajoneuvoista.

Ukraina irtisanoutunut iskusta

The New York Timesin mukaan Yhdysvallat on toimittanut useita satoja MRAPeja Ukrainalle. Niitä on nähty eri puolilla Ukrainaa kuvatuissa videoissa.

Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Matthew Miller kertoi lehdelle, että viranomaiset selvittävät, pitävätkö sosiaalisessa mediassa leviävät tiedot ajoneuvojen käytöstä iskussa paikkansa.

Miller painotti, että Yhdysvallat ei kannusta iskuihin Venäjän maaperälle.

Yhdysvaltalaisten sotilaslaitteiden käyttö Venäjän maaperällä voi kiristää Yhdysvaltojen ja Ukrainan välejä, arvioi The New York Times.

Yhdysvallat on toimittanut Ukrainalle sotilaallista apua kymmenien miljardien dollarien arvosta sillä ehdolla, että sitä ei käytetä iskuihin Venäjää vastaan sen rajojen sisäpuolella.

Maanantain iskun tekijöiksi ilmoittautuivat Venäjän kansalaisista koostuvat Vapaus Venäjälle -legioona ja Venäjän vapaaehtoisjoukot eli RDK. Venäjä on väittänyt, että hyökkääjät olivat ukrainalaisia. Ukraina on sanonut, että sillä ei ole mitään tekemistä iskun kanssa.

Kuuntele myös: