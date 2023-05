Pelimerkit kasvavat Suomen tuulivoimassa: Tanskasta miljardipotti uusien voimaloiden rakentamiseen

Tanskalaisen rahoitusyhtiön rahoitus on suurin yhteistyösopimus maatuulivoiman rakentamiseksi Suomeen. Voimalat rakentavalla Myrsky Energialla ei ole vielä yhtään voimalaa.

Suomeen rakennettava tuulivoima on saanut poikkeuksellisen suuren ulkomaisen yhteistyösopimuksen.

Tanskalainen sijoitusyhtiö rahoittaa 2,3 miljardilla eurolla Suomeen rakennettavaa tuulivoimaa tämän vuosikymmenen kuluessa. Kyseessä on suurin tähänastisista konkreettisista yhteistyösopimuksista maatuulivoimaan investoimiseksi Suomeen.

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ja suomalainen tuuli- ja aurinkoenergian rakentaja Myrsky Energia ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jossa rakennetaan 1800 megawattia tuulivoimaa.

Suomen tämän hetkinen tuulivoiman kokonaisteho on 5700 MW, joten nyt tehty sopimus vastaa kolmasosan lisäystä tuulivoiman tehoon.

Myrsky Energia on suomalainen yhtiö, jolla ei ole vielä yhtään toimivaa voimalaa. Ennen tätä hanketta sillä oli käynnissä yli 30 tuulivoimahanketta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 5000 megawattia. Yhtiö mukaan ensimmäisten tuulivoimapuistojen rakennuttaminen on tarkoitus aloittaa ensi vuonna.

Nyt tehty sopimus kattaa hankkeista lähes puolet.

– Tuulivoimassa on valtava mahdollisuus koko Suomelle. Se voi tuoda meille samanlaista vaurautta kuin mitä naapurimme Norja on saanut omien energiavarantojensa kautta viime vuosikymmenten aikana, Myrsky Energian hallituksen puheenjohtaja Tuomas Candelin-Palmqvist hehkuttaa tiedotteessa.

Suomen suurin tuulivoiman omistava yhtiö on ruotsalainen OX2, jolla on Suomessa tuulivoimahankkeita vireillä yli 9000 megawattia.

CIP on uusiutuvaan energiaan keskittynyt rahastoyhtiö, joka on kerännyt 19 miljardia euroa tuuli-, aurinko-, biomassa- ja jäte-energian hyödyntämiseen.

Suomen tuulivoiman tuotannon määrä on kovassa kasvussa. Viime vuonna markkinoilla olevan tuulivoiman teho nousi tammikuun alun 3200 megawatista vuoden lopun 5200 megawattiin. Tämän vuoden kuluessa teho kasvanut vielä 500 MW lisää.

