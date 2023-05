Aki Kaurismäen hehkutetun elokuvan tähdet kehuvat ohjaajaansa vuolaasti – mutteivät ota paineita pääpalkinnosta

Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet -elokuva on saanut erinomaiset arvostelut ja sen pääosia näyttelevät Alma Pöysti ja Jussi Vatanen ovat saaneet kiitosta roolisuorituksistaan. Näyttelijät ovat Cannesissa ensimmäistä kertaa ja kertovat yrittävänsä nauttia kaikesta pyörityksestä.

– Go with the flow! Elokuvan saama suitsutus tuntuu huikean hyvältä, Pöysti sanoo.

– On hienoa kokea tämä kerran elämässään, Vatanen lisää.

Kaurismäen uusi Kuolleet lehdet -elokuva kertoo Alma Pöystin tulkitsemasta pätkätöitä painavasta Ansasta ja Jussi Vatasen alkoholisoituneesta Holapasta, jotka etsivät toisistaan turvaa.

Sympaattinen tragikomedia nauratti ja itketti Cannesin ensi-iltayleisöä.

– Lumière-teatterin ensi-illassa oli tuhat ihmistä, mutta tunnelma oli kuitenkin intiimi. Tuntui, että olimme siellä yhdessä. Elokuvan eri tasot ja huumori ylitti kieli- ja kulttuurirajat, Pöysti sanoo.

– Aki on osannut aina kertoa tarinoita, jotka käsittelevät universaaleja teemoja. Kuolleet lehdet jatkaa tätä linjaa, Vatanen sanoo.

”Akin visiot ovat kirkkaat”

Pöysti ja Vatanen kehuvat Kaurismäkeä vuolaasti. Yhteistyö ohjaajalegendan kanssa sujui hyvin, vaikka kumpikaan ei tuntenut häntä entuudestaan.

– Akin ajatukset ja visiot ovat tosi kirkkaat ja hän tietää täsmälleen, miten toteuttaa ne. Meillä on ollut myös hemmetin hauskaa. Kuvauksissa ei puhuttu turhia vaan tehtiin kunnioituksella, lämmöllä ja sydämellä töitä, Pöysti kuvaa.

– Työryhmästä aisti, että he olivat tehneet paljon töitä yhdessä. Tunnelmaan pääsi sitä kautta itsekin helpommin mukaan, Vatanen sanoo.

Alma Pöysti sanoo, että elokuvan kuvauksissa on ollut hauskaa ja opettavaista.

Näyttelijät kertovat oppineensa Kaurismäeltä paljon. Etenkin siitä, miten vähäiset asiat riittävät.

– Pelkistetty tyyli kantaa pitkälle ja siinä on jotain suurenmoista, Pöysti sanoo.

Kun Kaurismäen tuotantoyhtiöstä oltiin alkuvaiheessa yhteydessä pääosan näyttelijöihin, ei kummankaan tarvinnut kauaa miettiä mukaan lähtemistä. Molemman löysivät nopeasti hyvän yhteyden sekä toisiinsa että ohjaaja Kaurismäkeen. Alma Pöystin mukaan kaikki on tapahtunut kuin itsestään.

– Me tavattiin, luettiin käsikirjoitus ja nyt ollaan sitten tässä. Surrealistista koko juttu, Pöysti sanoo.

Vertaukset Aki Kaurismäen kulttinäyttelijöihin Kati Outiseen ja Matti Pellonpäähän he ottavat sekoituksella huumoria ja kunnioitusta.

– Hehän ovat eräänlaisia Akin supersankareita. On todella hienoa olla hänen elokuvassaan, se vetää nöyräksi, Pöysti sanoo.

– Onneksi tässä iässä on jo päässyt tekemään kaikenlaisia rooleja kameran edessä. On oppinut, ettei voi esittää jotakuta toista, Vatanen sanoo.

Leffoja pienistä ihmisistä

Aki Kaurismäen tavaramerkki on lämmin humanismi mustalla huumorilla maustettuna. Pöysti ja Vatanen tunnistivat tämän maailmankuvan ja arvostavat Kaurismäen tinkimättömyyttä.

– Aki tekee leffoja pienistä ihmisistä ja kuvaa heidän kamppailuitaan. Allekirjoitan hänen humanisminsa ja pasifisminsa ja uskon, että kuiskaus voi saada enemmän aikaan kuin huuto, kun taustalla on kirkas ajatus, Pöysti sanoo.

– Yhteiskunnalliset teemat ovat olleet Akin elokuvissa aina vahvasti läsnä. Tässä elokuvassa näkyy Ukrainan sota, mikä on mielestäni tärkeää. Oleellisinta on, että tärkeitä yhteiskunnallisia teemoja käsitellään, oli taiteilijan valitsema keino sitten mikä tahansa, Vatanen toteaa.

Jussi Vatanen pitää siitä, että Kaurismäen elokuvassa käsitellään myös tärkeitä teemoja, kuten Ukrainan sotaa.

Kultainen palmu ja Cannesin elokuvajuhlien muut palkinnot jaetaan lauantaina. Näyttelijät eivät ota palkintojenjaosta turhia paineita.

– Nyt vaan nautitaan festivaalista. Palkinnot ovat oma maailmansa ja se ei ole enää meistä kiinni, Pöysti pohtii.

– Kaikki otetaan mitä vastaan tulee, mutta totta puhuen en ole palkintoja paljoa miettinyt, Vatanen lisää.

Elokuvassa esiintyvälle Kaurismäen Alma-koiralle molemmat tosin toivovat tunnustusta. Cannesissa nimittäin jaetaan vuosittain myös Palme Dog -niminen palkinto parhaasta koiran roolisuorituksesta.