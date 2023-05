Sähkötulva on nyt totta: Pörssisähkön vuorokauden keskihinta putosi ensimmäistä kertaa historiassa miinukselle

Yleensä miinushintoja on ollut vain lyhyitä aikoja ja öisin. Asiantuntijan mukaan Suomen sähköntuotannon näkymät ovat nyt poikkeuksellisen hyvät.

Pörssisähkön hinta putosi keskiviikkona miinukselle jo ennen lounasaikaa ja näyttää myös pysyvän siellä koko päivän.

Kyseessä on kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtajan Jukka Ruususen mukaan historiallinen hetki.

– Vuorokauden keskihinta on nyt niukasti, mutta kuitenkin, miinuksen puolella. Kyllä se on historiallista.

Yleensä miinushintoja on koettu yöaikaan ja lyhyitä hetkiä, mutta nyt erikoisuus tulee pitkästä ajasta.

Syynä on sähkön ylitarjonta eli sähkötulva.

– Tuotantoa on paljon, kulutus on alhaalla ja nyt on vielä sellainen tilanne, että tuotannon säätäminenkään ei ole ihan helppoa, Ruusunen sanoo.

Avaa kuvien katselu Viime talvena toivottiin lisää sähkön tuotantoa ja puhuttiin sähköpulanuhasta, nyt pohditaan miten sitä tuotantoa saisi säädettyä pienemmälle, naurahtaa Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Kuva: Markku Rantala / Yle

Yleensä säätövoimana on vesi, mutta niin Suomessa kuin muuallakin Pohjoismaissa sulamisvesiä on tarjolla yllin kyllin.

– Kevättulvien aikaan on usein tällaista ns. pakkotuotantoa eli tuotantoa ei pystytä jarruttamaan. Vesivoiman säätökyky on valtavan vesimäärän takia usein keväällä huono.

Lisäksi ydinvoimalat ovat käytössä ja tuuli- sekä aurinkovoimaakin tulee verkkoon koko ajan.

– Viime talvena ei muusta puhuttukaan kuin, että mistä saadaan lisää sähköä. Nyt pohditaan sitten ankarasti, miten tuotantoa pystyisi rajoittamaan. Ollaan menty äärilaidasta toiseen.

Sähkön tuottajille tilanne on hankala, koska hinta alittaa helposti tuotantokustannukset.

– Toimijat Suomessa ja ympäröivillä alueilla seuraavat nyt tilannetta. Jos vesivoimalla ei saada säädettyä, niin se on sitten seuraavaksi varmaan ydinvoima. Sellainen tuotanto, joka ei näillä hinnoilla kannata, säädetään yleensä pois markkinoilta. Ydinvoimatuottajat ovat jo ilmoitelleet tuotannon vähentämisestä.

Pörssisähkön käyttäjille miinushinta tarkoittaa, välityskulujenkin jälkeen, todella edullista sähkön hintaa.

Myös viime talven säästöpuheet voi hetkellisesti unohtaa.

– Kyllä nyt sähköä riittää ja se on vieläpä lähes päästötöntä. Voi siis olla hyvillä mielin, jos sähköä käyttää.

Suomi etenee nyt kovaa vauhtia kohti omavaraisuutta. Ruusunen pitää sitä tärkeänä vihreän siirtymän investointien kannalta.

– Meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet rakentaa tämän päälle vihreän siirtymän teollisia investointeja. Suomi on todella kilpailukykyinen, päästöt lähellä nollaa ja kaikki toimii hienosti. Näkymät näyttävät hienoilta, hän sanoo.

Voit keskustella aiheesta 25.5. klo 23 saakka.