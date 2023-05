Sähköpyörät ovat niin suosittuja, että pian tehtaat voivat olla pulassa

Sähköpyörien kysyntä kasvaa vauhdilla, ja pyörien tarjontakin on normalisoitunut korona-ajan jälkeen. Kova kysyntä saattaa haastaa tehtaiden kapasiteetin pian.

Vantaan Tammistossa on Suomen kattavin pyöräkaupan keskittymä: muutaman sadan metrin säteellä on kahdeksan liikettä ja niissä myynnissä kymmeniä eri pyörämerkkejä.

Huhti- ja toukokuu ovat perinteisesti vuoden vilkkaimpia pyörän ostokuukausia, ja esimerkiksi Velo & Oxygenin oven takana on jälleen tänä aamuna ollut asiakkaita jo ennen liikkeen aukeamista.

Sekä polkupyörien että niiden osien tarjonta on suurin piirtein normalisoitunut koronavuosien jälkeen.

– Ihan kaikenlaisia pyöriä kyllä kysytään, mutta ehdottomasti suurin kysyntä tällä hetkellä on sähköpyörille ja eniten menee nimenomaan työmatkapyöräilyyn suunniteltuja hybridejä, myymälävastaava Mika Saario kuvailee.

Avaa kuvien katselu Velo & Oxygenin myymälävastaava Mika Saario taittoi työmatkansa Porvoosta Vantaalle ja takaisin 115 päivänä viime vuonna. Matka-aika vaihteli puolentoista ja kolmen tunnin välillä. ”Marraskuun lumisateessa pyöräilyä en suosittele kenellekään, vaikka sähköpyörällä pystyy kyllä tuulessa ja tuiskussakin ajamaan.” Kuva: Paula Tiainen / Yle

Erityisesti työsuhdepyöräily kasvattaa nimenomaan sähköpyörien kysyntää. Viime vuoden lopussa työsuhdepyörä oli jo 40 000 suomalaisella, ja Pyöräliitto uskoo määrän tuplaantuvan tänä vuonna.

Myös Saario itse taittaa työmatkansa Porvoosta Vantaalle säännöllisesti omalla työsuhdepyörällään.

Velo & Oxygenin emoyhtiön Cycleuropen Suomen liikevaihdosta jo kaksi kolmasosaa tulee sähköpyöristä. Cycleurope on Pohjois-Euroopan suurin polku- ja sähköpyörävalmistaja 100 000 pyörän vuosituotannollaan.

Yhtiön tuotemerkkejä ovat esimerkiksi Crescent ja Monark, jotka valmistetaan Ruotsin Varbergissa.

Sähköpyörät ohittivat Jopot Helkaman tehtaalla

Velo & Oxygenin naapurissa Vantaalla on Suomen suurimman polkupyörävalmistaja Helkaman liike.

Helkaman liikevaihdosta niin ikään kaksi kolmasosaa tulee sähköpyöristä. Yhtiö arvioi osuuden kasvavan kolmeen neljäsosaan vielä tämän vuoden aikana.

Helkama palautti Jopojen valmistuksen Suomeen Hangon tehtaalleen vuonna 2010 ja kotiutti myös sähköpyörien valmistuksen vuonna 2019.

– Tehtaan koko kapasiteetti on tällä hetkellä käytössä ja investoimme koko ajan toiminnan kehittämiseen. Kaikkia malleja emme vieläkään pysty komponenttipulan takia valmistamaan. Ensi vuonna tilanne varmasti normalisoituu, Helkama Veloxin toimitusjohtaja Tero Valtonen lupaa.

Tehtaan vuosituotanto on noin 30 000 pyörää, ja tästä yli kolmasosa on sähköpyöriä, noin kolmasosa Jopoja. Klassikkotuotteen kovin kysyntä osoittaa pieniä hiipumisen merkkejä, mutta Jopo on valmistajansa mukaan edelleen Suomen myydyin pyörämalli.

– Näyttää siltä, että maastopyörät ovat syöneet Jopon markkinaa varsinkin poikien keskuudessa, Valtonen pohtii.

Avaa kuvien katselu Helkaman kaikki tuotanto on nykyään Hangossa. Yhtiö valmistaa vuosittain noin 30 000 pyörää. Näistä jo yli kolmasosa on sähköpyöriä ja kolmasosa Jopoja. Kuva: Rinna Härkönen / Yle

Pandemia-aika sekä sekoitti että kasvatti pyöräkauppaa. Samaan aikaan, kun pyörien kysyntä kasvoi, komponenttien ja esimerkiksi renkaiden saatavuus heikkeni ja hinnat nousivat.

Mieleistä pyörää ja varaosiakin saattoi joutua odottamaan jopa vuoden päivät.

– Korona-aika antoi pyöräilylle valtavan buustin. Pyöriä myytiin enemmän, ja niitä alettiin käyttää enemmän. Se näkyy edelleen, Cycleuropen toimitusjohtaja Jari Elamo summaa.

Cycleurope ei kerro tarkkoja myyntilukuja, mutta esimerkiksi Crescentin suosituinta sähköpyörämallia Elsaa myydään Suomessa nelinumeroinen määrä vuodessa.

Helkaman näkemyksen mukaan yleinen ostovoiman lasku näyttäisi tällä hetkellä hieman hidastavan sähköpyörien kysynnän kasvua.

Avaa kuvien katselu Pyörissä on tällä hetkellä runsaasti valinnanvaraa. Kuva: Paula Tiainen / Yle

Polkupyörien ja varaosien toimitusajat ovat siis normalisoituneet, mutta esimerkiksi monet osat ovat edelleen kalliimpia kuin ennen pandemiaa.

Kysynnän kasvu voi tuoda myös uusia ongelmia alalle, varoittaa Cycleuropen Jari Elamo.

– Saatetaan olla sellaisen tilanteen edessä, että tehtaiden tuotantovauhti ei riitä vastaamaan kysyntään. Uskon kuitenkin, että monet valmistajat, me mukaan lukien, ovat investoineet tuotantolinjoihin ja siten varmistetaan entistä parempi kapasiteetti tuleville kausille.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin 27. toukokuuta kello 23:een asti.