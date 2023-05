Verkkosivujen sekavalla sanavalinnalla isot vaikutukset – perhe muutti Ylöjärvelle turhaan lähikoulun perässä

Ylöjärven Haavistolla asuvia vanhempia harmittaa, että kaupunki on markkinoinut aluetta yli kymmenen vuotta omalla uudella lähikoululla. Hanke on viivästynyt muun muassa koronan takia.

Ylöjärven uuteen Siltatien kouluun valmistuvat tilat 1.–4.-luokille. Vanhemmat ovat käsittäneet, että 4. luokka mahtuu kouluun. Näin ei kuitenkaan ole. Opetuspäällikön mukaan kyse on väärinkäsityksestä.

Väärinkäsitysvyyhti uuden koulun valmistumisesta ja oppilaspaikoista on sotkenut monen perheen suunnitelmat Ylöjärvellä Pirkanmaalla.

Vyyhdin keskiössä on uusi Siltatien Yhtenäiskoulu. Se on ollut monille perheille yksi tärkeimmistä syistä rakentaa tai muuttaa Ylöjärvellä Haaviston alueelle.

Yksi koulun perässä muuttaneista on Riitta Härmä. Hän osti perheineen talon aivan uuden koulun takaa marraskuussa 2022.

Ennen ostopäätöstä Härmä kertoo soittaneensa Ylöjärven kaupungin opetuspäällikkö Tarja Suhoselle kysyäkseen 7- ja 9-vuotiaiden lastensa koulujärjestelyistä.

Härmä halusi tietää, missä koulussa lapsi kävisi kolmannen luokan ja siirtyisikö tämä neljännelle luokalle Siltatielle.

– Vaikka Suhonen ei puhelimessa luvannut mitään, jäin siihen ymmärrykseen, että lapseni kävisi vuoden verran kolmen kilometrin päässä sijaitsevaa Veittijärven koulua. Sitten hän siirtyisi Siltatielle neljännelle luokalle, Härmä sanoo.

Härmä kertoo tiedustelleensa asiaa myös alueen muilta vanhemmilta. Monille oli Härmän mukaan luvattu vuosien varrella, että lapset siirtyisivät Siltatien kouluun sen valmistuessa.

Tänä keväänä vanhemmille selvisi, ettei alakoulun 4. luokka aloitakaan uudessa koulussa, vaikka tilat heille valmistuvat.

Härmän mukaan neljännen luokan pois jääminen selvisi vanhemmille paikallislehden uutisesta. Vahvistus asiaan saatiin rehtorilta.

Tulevat neljäsluokkalaiset hankalassa välissä

Siltatien kouluhanke on aiheuttanut Haaviston alueen vanhemmille aiemminkin pettymyksiä.

Jo yli vuosikymmen sitten aluetta markkinoitiin lähikoululla. Tämän perusteella Hanna Lukkari perheineen teki tonttikaupat Haavistosta 11 vuotta sitten. Koulua ei tullut, ja Lukkarin esikoinen aloitti koulunsa syksyllä 2017 toisaalla.

Ylöjärven kaupunginvaltuusto päätti koulun rakentamisesta syksyllä 2019. Opinahjon oli tarkoitus valmistua vuonna 2022 vuosiluokille 1.–3.

Rakentamisen aloitus viivästyi kuitenkin maaliskuuhun 2022 koronatilanteen ja etäopetukseen siirtymisen takia. Lapset aloittivat kolmannen luokan Siltatien sijaan muissa kouluissa.

– Veittijärvelle muodostettiin Haaviston alueen lapsista luokka, jonka piti yhdessä siirtyä 4. luokalle Siltatielle. Tässä käsityksessä olen ollut muun muassa nettisivujen takia, Lukkari harmittelee.

Avaa kuvien katselu Haaviston alueen lapset ovat opiskelleet nyt Ylöjärven yhtenäiskoulussa, Veittijärven koulussa ja Topintuvalla. Kuva: Sanni Isomäki / Yle / © Mapcreator.io

Kaupungin nettisivuilla kerrotaan, että uuteen Siltatien yhtenäiskouluun valmistuvat tilat 1.–4.-luokille elokuussa 2023 ja että uusissa tiloissa aloittavat eskarit, vaativan erityisen tuen luokat sekä vuosiluokat 1.–3.

Opetuspäällikkö Tarja Suhonen sanoo ymmärtävänsä vanhempien pettymyksen. Siltatien koulun valmistumisen viivästyminen vuodella on asettanut ensi lukuvuoden nelosluokkalaiset hankalaan väliin.

Hän sanoo, ettei ole luvannut vanhemmille missään vaiheessa, että 4. luokka aloittaisi koulussa.

– Olen puhunut koko ajan 1.–3.-luokista. Kaupungin nettisivuilla lukee, että tilat valmistuvat 1.–4.-luokille. Siitä joku on voinut tehdä johtopäätöksen, että myös neloset mahtuvat kouluun, Suhonen sanoo.

Suhosen mukaan tilat neljännelle luokalle valmistuvat samanaikaisesti siksi, että ne ovat yhteydessä kolmannen luokan kanssa.

Avaa kuvien katselu Opetuspäällikkö Tarja Suhonen harmittelee, että nelosluokkalaisista tuli kouluhankkeen viivästymisen takia väliinputoajia. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Kaksi perusopetustilaa käsityöluokiksi ja tiloihin väljyyttä

Opetuspäällikkö Tarja Suhonen perustelee nelosten jättämistä pois uudesta koulusta sillä, että tiloihin on jätettävä väljyyttä. Vaikka tilat luokille 1.–4. valmistuvatkin, on koulussa oltava Suhosen mukaan varaa kasvaa. Tilojen käyttö on laskettu niin, että elokuussa aloittavat oppilaat pystyvät käymään koko koulupolkunsa Siltatiellä ja että kouluun pystytään lisäämään joka vuosi uudet ekaluokkalaiset.

Siksi tuleville 4.-luokkalaisille ei voida taata tiloja seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

– Jos esimerkiksi rakentaminen viivästyisi Ylöjärven kaupungista riippumattomista syistä, lapsia pitäisi taas siirtää.

Suhosen mukaan lasten pitäisi siirtyä muualle viimeistään 7.-luokalle. Tämä johtuu siitä, että luokkien 5.–9. tilat valmistuvat vasta 2027.

Riitta Härmä ja Hanna Lukkari kokevat, että pidempi koulumatka taittuisi 13-vuotiaalta helposti. Tärkeämpää olisi saada lähikoulu alakoululaiselle edes vuodeksi. Lisäksi lasten nykyisessä Veittijärven koulussa on sisäilmaongelma.

Vanhemmat ihmettelevät myös tilojen käytön priorisointia. Heille on selvinnyt, että kaksi perusopetustilaa valjastetaan väliaikaisesti käsityöluokiksi, sillä varsinaiset aineopetustilat rakennetaan vasta kolmen vuoden päästä.

Härmä ja Lukkari pitävät käsittämättömänä sitä, että käsityöluokan tarve ajaa perusluokan edelle.

Avaa kuvien katselu Riitta Härmän mukaan uusi koulu vaikutti erittäin paljon siihen, että perhe muutti Ylöjärvelle. ”Olisimme miettineet uudestaan, jos olisimme tienneet, ettei lapsi pääse 4. luokalle Siltatielle.” Kuva: Jani Aarnio / Yle

– Tiedän, että muissakin Ylöjärven kouluissa on otettu käsityötiloja normaaliin opetuskäyttöön tilan puutteen vuoksi. Asian voisi ratkaista myös lukujärjestysten suunnittelulla, Härmä sanoo.

– Tekstiilikäsityöt voidaan hyvin tehdä 1.- ja 2.-luokalla omassa luokassa. Tiedän, että 3.-luokkalaisetkin tekevät, Lukkari jatkaa.

Opetuspäällikkö Tarja Suhonen myöntää, että askartelu omassa luokassa varmasti onnistuisi.

– Puutyöt täytyy kuitenkin tehdä erillisissä tiloissa muun muassa ilmanvaihdon ja työkalujen säilytykseen liittyvän turvallisuuden takia. Lisäksi 1.–3.-luokille on nyt taattava hyvä opetussuunnitelman mukainen opetus.

Sekä Härmä että Lukkari ihmettelevät, ettei kaupunki ole valmis tekemään erilaista ratkaisua lasten hyväksi.

– Mielestämme kaupunki on suhtautunut välinpitämättömästi vanhempien huoleen. Viranhaltijat eivät ole halukkaita tekemään muutosta.

Siltatien yhtenäiskoulun vaiheet Avaa Koulun rakentaminen Ylöjärven Haaviston alueelle käynnistyi maaliskuussa 2022. Elokuussa 2023 aloittavat alakoulun kolme ensimmäistä luokkaa. Lisäksi valmiina ovat luokkatilat esikoululaisille ja vaativan erityisen tuen oppilaille. Alunperin koulussa piti olla tilat myös 4. luokkalaisille. Vuonna 2024 valmiina ovat 1 000 neliömetrin liikuntahalli, oheistilat ja musiikkiluokka. Vuonna 2027 on tavoitteena saada valmiiksi luokkien 5.–9. tilat. Tilat rakennetaan 700–800 oppilaalle. Ensimmäisen ja toisen vaiheen kokonaiskustannukset ovat noin 18,3 miljoonaa euroa.

