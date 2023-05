Väylävirasto harkitsee sulkevansa Suupohjan radan Seinäjoen ja Kaskisten välillä

Väyläviraston tekemän kartoituksen perusteella korjaustarpeet ovat merkittävät. Radan korjaamisen alustava hinta-arvio on 240 miljoonaa euroa sisältäen radan sähköistyksen.

Väylävirasto harkitsee sulkevansa Suupohjan radan.

Väylävirasto on tehnyt kuntokartoituksen Suupohjan radan eli Seinäjoen ja Kaskisten väliselle rataosalle. Kartoituksen perusteella korjaustarpeet ovat merkittävät. Radan korjaamisen alustava hinta-arvio on 240 miljoonaa euroa sisältäen radan sähköistyksen.

Radan sulkeminen ajoittuisi vuodelle 2024.

Suupohjan 113 kilometriä pitkän rataosuuden liikennemäärät ovat vähäiset. Liikennemääristä johtuen lisäinvestoinneille ei ole ollut perusteluja ja viime vuosina Suupohjan rataa on ylläpidetty erillisellä lisärahoituksella.

Suurimmat ongelmat Väyläviraston mukaan ovat 1900-luvun alussa rakennetuissa silloissa, joita rataosalla on 35. Seinäjoen, Kortesmäenojan, Paloluoman, Kyrönjoen, Nenättömänluoman, Perälän ja Närpiönjoen ratasillat ovat huonokuntoiset ja vaativat joko uusimista tai peruskorjausta.

Radan mitoitus on tehty aikanaan aivan erilaiselle liikenteelle vanhan merenpohjan päälle. Radalla sijaitsee 166 tasoristeystä. Turvallisen liikennöinnin varmistamiseksi radalle on tällä hetkellä asetettu paino- ja nopeusrajoitus.

”En minä vielä tästä kirvestä kaivoon heittäisi”

Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen toiminnanjohtajana toimiva Jorma Vierula kuulee Väyläviraston uutisesta Yleltä.

– Tämä on aikamoinen yllätys. Olen ollut tietoinen, että Väylävirasto on tehnyt ratasiltojen erikoistarkastusta tänä keväänä ja tulokset tulisivat nyt kesällä. Ilmeisesti tämä on sen seurausta ja johtopäätöstä.

Vierulan mukaan tiedossa on ollut, että alkuperäiset rautatiesillat ovat elinkaarensa loppupäässä.

– Tässä kuitenkin pitäisi ottaa huomioon MetsäBoardin kartonkitehtaan suunnittelu, jonka investointipäätöstä odotetaan vuonna 2024. Keskeisenä sen tulolle on Suupohjan rata. Uskon, että tämä saa aikaan suurta keskustelua.

Vierula sanoo, että taistelu radan puolesta jatkuu.

– En minä vielä tästä kirvestä kaivoon heittäisi.

Matkalta tavoitettu Kaskisten kaupunginjohtaja Markku Lumio yllättyi myös tuoreesta Väyläviraston suunnitelmista. Hän antaa kiitosta Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistykselle kovasta työstä.

– He ovat lobanneet rataa hallitusneuvottelijoille. Kaikki tietävät, että Kaskisiin on tulossa hyvin suurella todennäköisyydellä suuri investointi, Lumio kertoo ja uskoo, ettei taistelu ole vielä ohitse.

Artikkelia päivitetään.