Salametsästysepäily on raskas taakka pienellä paikkakunnalla – poliisi on tarjonnut keskusteluapua Lapinlahden epäillyille

Tutkinnan yhteydessä on takavarikoitu muun muassa rauhoitettujen eläinten jäännöksiä. Kuvassa on poliisin mukaan aiemmin Luonnonvarakeskuksen seurannassa olleen Unna-suden turkki.

Osa epäillyistä on romahtanut kuulusteluissa, kun seuraamusten vakavuus on selvinnyt.

Ylä-Savon historiallisen suuren salametsästysvyyhden tutkinta on ollut rankka kokemus epäillyille, kertoo poliisi.

– Kyseessä on runsas joukko ihmisiä, joilla ei ole mitään vastaavaa rikoshistoriaa. Ei puhuta mistään järjestäytyneestä rikollisuudesta tai taparikollisista, sanoo rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisilaitokselta.

Poliisi kertoi laajasta epäillystä salametsästyksestä huhtikuussa. Pääasiassa lapinlahtelaisia metsästäjiä epäillään muun muassa ainakin kymmenen suurpedon salakaadoista. Epäiltyjen joukko on tutkinnan aikana laajentunut noin neljäänkymmeneen.

Heitä epäillään muun muassa törkeistä metsästysrikoksista sekä luonnonsuojelu- ja ampuma-aserikoksista. Kahdeksan henkilöä on ollut tutkinnan aikana vangittuina.

Esitutkinnan valmistuminen kestää poliisin mukaan loppukesään tai syksyyn.

Osa epäillyistä romahti henkisesti

Rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolaisen mukaan epäillyt ovat pitäneet kiinnijäämisen riskiä pienenä, eivätkä ole siksi piitanneet lain määräyksistä.

Tilanteen vakavuus on valjennut monelle vasta kuulusteluissa.

– On ollut tilanteita, joissa ihminen on henkisesti romahtanut siinä vaiheessa kun kerrotaan mistä epäillään ja mitä tästä voi seurata, Pohjolainen sanoo.

Törkeästä metsästysrikoksesta voidaan tuomita jopa neljäksi vuodeksi vankeuteen ja pitkiin metsästyskieltoihin. Lisäksi tuomitulta voidaan takavarikoida aseita tai vaikka salametsästyksessä käytetty ajoneuvo.

Pienellä paikkakunnalla myös rikosepäilyihin liittyvä sosiaalinen paine voi olla vaikea kantaa.

– Tämä ei voi olla koskettamatta myös epäiltyjen perheitä ja läheisiä. Se häpeän tunne ei jää siihen yhteen ihmiseen, rikosylikomisario sanoo.

Poliisi tarjoaa keskusteluapua

Vuonna 2013 Keski-Pohjanmaalla sijaitsevassa Perhossa laajan susien salakaatotutkinnan yhteydessä yksi epäillyistä teki Suomen Kuvalehden mukaan itsemurhan.

Nyt tällaisen ei haluta toistuvan. Harri-Pekka Pohjolaisen mukaan poliisilla on vastuu myös epäiltyjen henkisestä hyvinvoinnista.

– Jokaisen epäillyn kanssa on käyty keskustelu asiasta ja heille on tarjottu mahdollisuutta olla poliisiin yhteydessä, jos he tarvitsevat keskusteluapua.