Poliisi kertoo, mitä laillinen mopomiitti vaatii

Viranomaiset ovat valmiita yhteistyöhön laillisten mopomiittien suhteen. Yksittäiselle nuorelle laillisen mopotapahtuman järjestäminen on kuitenkin hakemusrumban takana.

Kesä toi tullessaan myös mopomiitit, jotka ovat jo heti kesän alussa nousseet otsikoihin niissä sattuneiden vahinkojen ja haavereiden takia ympäri Suomen.

Säännöt ovat mopomiittien yksi ongelmakohdista, sillä mopolla temppuilu voi täyttää liikenneturvallisuuden vaarantamisen. Laillinen mopomiitti on kuitenkin mahdollinen ja siihen mietitään nyt Rovaniemelläkin ratkaisuja.

Yle selvitti, kuinka Poliisi, Liikenneturva ja Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut suhtautuvat mopomiitteihin.

Edellä mainitut tahot ovat kokoontuneet jo kerran 9. toukokuuta nuorten edustajan kanssa yhdessä miettimään, kuinka miitestä saataisiin tehtyä laillisia siten, että ne olisivat kuitenkin nuorten omaehtoista toimintaa.

Rovaniemellä epävirallisia mopomiittejä järjestetään vuosittain kesän aikana noin kolmesta kuuteen.

Poliisi ymmärtää, mutta tiedostaa vaarat

Poliisi suhtautuu miitteihin tietyiltä osin ristiriitaisesti, sanoo Ylikomisario Rauno Pätsi Lapin poliisista.

– Asia on hyvin monitahoinen. Ymmärrämme tietysti sen, että nuoret haluavat kokoontua. Toisaalta poliisi on havainnut miiteissä lieveilmiöitä, kuten liikennerikkomukset ja meluhaitat.

Osalle osallistujista kumin käryttely, sudittaminen ja keuliminen ovat kiinteä osa tapahtumaa, kuten kävi ilmi, kun Yle oli seuraamassa mopomiittiä Rovaniemellä toukokuun alussa.

Yleiset tiet, sivussa olevat katuverkoston osuudet, teollisuusalueet tai kauppojen parkkipaikat eivät ole virallisia miittipaikkoja, Pätsi muistuttaa.

– Nämä ovat kohtuullisen ahtaita paikkoja, joten väkisinkin syntyy vaaroja, jos katsojat ovat suurena ihmismerenä temppuilijoiden lähellä. Kovin suurta hallinnan menetystä ei tarvitse kuskilla tapahtua, että hän on yleisön joukossa. Valitettavasti tällä voi olla traagisia seurauksia kuskille itselleen ja katsojille.

Milla Salmela ja Milla Myöhänen ovat sitä mieltä, että on ihan hyvä, että miitit ovat nyt nuorisolähtöisiä, mutta jos toiminta lähtisi käsistä, niin olisi hyvä, että joku puuttuisi asiaan.

Pätsi sanoo, että jonkun täytyy ryhtyä päävastuulliseksi vetäjäksi.

– Ei varmaan kovin helpolla kuitenkaan löydy sellaista henkilöä, joka tämän vastuun ottaisi kannettavakseen, kun hoidettavia ja huomioon otettavia asioita on aika paljon. Ja kun papereihin laittaa nimen alle, niin silloin myös sitoutuu, Pätsi miettii.

Poliisilla ei ole minkäänlaisia resursseja ryhtyä tällaisen toiminnan vetäjäksi.

17-vuotiaat Milla Salmela ja Milla Myöhänen näkevät poliisin läsnäolon tapahtumassa hyvänä.

– On tosi hyvä, että poliisi käy välillä katsomassa, mutta jos ei perseillä, niin annetaan nuorten olla, Salmela sanoo.

– On hyvä, että poliisi katsoo, ettei olla kenenkään tiellä, kun liikenteessä on muitakin ihmisiä, Myöhänen lisää.

Liikenneturvassa keitetään kahvit ja haetaan ratkaisut yhdessä

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Petri Niska ymmärtää mopomiitit, vaikkei liikenneturva niitä kehota järjestämään.

– 27 vuotta mopoilua liikenneturvan lasien läpi katsoneena ymmärrän miitit. Mopo on mainio kulkuväline ja siinä oppii myös moottoroidun liikennevälineen hallintaa.

Niska tähdentää erityisesti sitä, että laillinen mopomiitti on mahdollinen.

– Kokoontumista määrittää kokoontumislaki ja siellä on sitten erilaisia vaatimuksia ilmoitusten tekemisestä, turvallisuussuunnitelmista ja järjestyksenvalvonnasta. Myös paikan täytyy olla sellainen, että järjestystä voidaan ylläpitää, Niska sanoo.

Niska sanoo Liiikenneturvassa ovien olevan auki ja kahvitkin voidaan keittää yhteisiä ratkaisuja miettiessä.

– Muun muassa Varsinais-Suomessa Liikenneturva on ollut mukana tekemässä laillisia mopomiittejä, jolloin voimme mallintaa myös sieltä.

Varsinais-Suomessa Niskan kokemusten mukaan seuraava ikäpolvi on aina saanut opit edelliseltä ikäpolvelta, jolloin ei tarvitse aina aloittaa alusta, vaan tietotaito vaihtaa omistajaa nuorten keskuudessa.

Nuorisopalvelut lähtevät mielellään yhteistyökumppaniksi

Rovaniemen kaupungin nuorisopalveluiden nuorisotoiminnan koordinaattori Henrietta Kangas näkee lailliset miitit täysin mahdollisina.

Kankaan ajatuksena on, että nuoret luovat ja tuovat sisällön, mutta he auttavat luvissa ja ilmoituksissa.

– Ottakaa rohkeasti yhteyttä, niin kyllä asiat edistyvät!

Kuivat lupalaput voidaan täyttää yhdessä ja nuorisopalveluilta voi hakea myös rahallista avustusta toimintaan, Kangas sanoo.

Moposuorista on puhuttu ympäri Suomen ja Rovaniemelläkin asiasta on keskusteltu, mutta se on koettu haastavaksi. Rovaniemellä yritettiin kerätä nimiä kuntalaisaloitteeseen moposuoran puolesta vuonna 2021.

Nuorten terveiset päättäjille

Kun nuorilta mopomiittiin saapuneilta rovaniemeläisiltä kysyy, mitä he haluaisivat kertoa miiteistä päättäjille, lähtevät vastaukset suusta kuin sora renkaan alta.

– Nämä ovat oikeasti monille nuorille todella tärkeitä. Näihin pitäisi panostaa paljon enemmän, Onni Niskanen sanoo.

Eetu Körkkö on samaa mieltä ja nostaa esille erityisesti uusien ystävyyssuhteiden syntymisen tapahtuman seurauksena.

Onni Niskanen, Eetu Körkkö ja Nuutti Pennanen kävivät Rovaniemen mopomittissä. Pennanen ajattelee, että kaupungin nuorisotyö voisi olla yksi taho, joka voisi auttaa miittien järjestämisessä.

Niskanen näkee, että viranomaisten tuki tapahtuman suuntaan helpottaisi todella paljon.

– Kyllä täällä olevat ymmärtävät, että yleisillä paikoilla stunttailu on laitonta, mutta siksi pitäisi olla jokin paikka, jossa voisi turvallisesti temppuilla, Niskanen sanoo.