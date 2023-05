Hoivayhtiön toimitusjohtaja jalkautui syöttämään ja pesemään vanhuksia – lakkovahdit toivovat, että johtoa näkyisi paikalla muulloinkin

Lakon aikaan hoivatöissä on tuuraajia ja esihenkilöitä. Pihlajalinnan perustaja Mikko Wirén tekee tällä viikolla kaksi hoitajavuoroa. Hän kiistää, että kyseessä olisi pr-tempaus.

Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko on ajanut hoivayhtiöiden johtoa töihin hoivayksiköihin. Tällä viikolla alkanut lakko koskee osaa yksityisistä hoitokodeista, päiväkodeista ja lastensuojelun yksiköistä.

Yksi lakon piirissä olevista hoivakodeista on Sastamalassa sijaitseva Ikipihlaja Anne. Siellä työskennellään muistisairaiden vanhusten kanssa.

Sinne jalkautui töihin Pihlajalinnan perustaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Mikko Wirén. Hän oli lupautunut tekemään kaksi hoitajavuoroa tällä viikolla.

Ensimmäinen työvuoro alkoi eilen keskiviikkona kello 7.

– Olen ollut hallinnon töissä aika pitkään. Olen aikoinani työskennellyt vanhainkodin lääkärinä, mutta siitä on yli kymmenen vuotta aikaa, Wirén kertoi ensimmäisen työvuoron puolivälissä.

Avaa kuvien katselu Raili Väkinen (vas.) ja Aila Saikka (oik.) lounastivat keskiviikkona. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Wirénin keskiviikon työvuoro oli puoleen päivään mennessä sisältänyt aamupalan syöttämistä yhdelle vanhukselle. Samalla tarkistettiin varpaassa olleen haavan tilanne.

– Sitten kävin Kaukon kanssa yhdessä suihkussa, käytiin pesulla, vaihdettiin petivaateet ja vaatteet. Ja sitten olen sitten ollut mukana antamassa ruokaa, hän kertoo.

Lääkärinä Wirén on voinut myös uusia asukkaiden reseptejä. Lääkärin ammattitaitoa oli tarkoitus myös hyödyntää työpäivien aikana.

Wirén kiistää, että kyse olisi pr-tempauksesta. Hän pitää parin työvuoron piipahdusta yksikköön tärkeänä muistutuksena siitä, millaista hoitajien arkityö oikeasti on.

– Sanoin hoitajille heti aamulla, että suhtautukaa minuun kuin ensikertalaiseen sijaiseen, eli keksikää töitä ja minä teen mitä tahansa mikä tarve on.

MTV Uutiset kertoi aiemmin, että myös muissa hoivayhtiöissä korkein johto on jalkautunut töihin lakon aikana.

Lakkovahdit uskovat positiiviseen neuvottelutulokseen

Lakkovahdit Reija Puranen ja Katja Virtanen olivat keskiviikkona hoivakoti Ikipihlaja Annen portin lähistöllä seuraamassa tilannetta.

He olivat tyytyväisiä siihen, että myös korkeammasta johdosta saapuu väkeä näkemään ruohonjuuritason työskentelyä. Toki toiveena olisi, että heitä näkisi paikalla muulloinkin kuin työtaistelun aikana.

– Onhan siinä tietenkin tietynlainen vivahde, että hän saapuu juuri tänään ja tässä hetkessä tänne, Reija Puranen sanoo.

Avaa kuvien katselu Lakkovahdit Reija Puranen (vas.) ja Katja Virtanen päivystivät Pihlajalinnan hoivakoti Ikipihlaja Annen luona keskiviikkona. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Hän korostaa, että ettei ilmassa ole mitään taisteluhenkeä, vaikka he lakkovahteina toimivatkin. Tilanne on rauhallinen ja yhteistyö työnantajan kanssa on sujunut lakon aikana hyvin.

Reija Puranen uskoo, että lakon aikanakin perustyö ja asukkaiden normaali arki pyritään takaamaan niin, että se pysyy mahdollisimman normaalina.

– Vaikka onkin poikkeuksellinen tilanne, uskon, että siellä on kyllä ammattilaiset joka tapauksessa paikalla ja johto on järjestänyt niin, että lakko ei vaikuta meidän asukkaiden arkeen.

Lakolla Raija Puranen uskoo olevan toivottu lopputulos ja asia kääntyy hoitajien kannalta parhain päin.

Toimitusjohtaja puoltaa palkankorotuksia

Pihlajalinnan perustaja Mikko Wirén on hoitajien palkankorotusten kannalla.

– Olen itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että hoitajat ovat palkankorotuksen ansainneet. Tiedän, että kahdelle vuodelle ollaan työnantajapuolelta jo tarjottu palkankorotuksena kaksinumeroista prosenttilukua.

Avaa kuvien katselu Mikko Wirén pitää hoitajien työssä viihtymisen kannalta tärkeänä asiana hyvää työporukkaa ja työyhteisöä. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Hän haluaa nostaa esille, miten voimakkaasti viime vuosien keskusteluissa on tuotu esille hoitajien työn huonoja puolia.

Ammatti on kuitenkin ollut aina arvostetuimpien ammattien listalla.

– Itse toivoisin, että kun lakosta päästään ohi ja hoitajat saavat palkankorotuksen, niin muistutettaisiin taas itseämme siitä, että kuinka hyvä ammatti hoitajan ammatti on, Wirén sanoo.

