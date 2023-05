Lämmin sää houkutteli ihmisiä heittämään talviturkkinsa: ”Ei sitä voi uimiseksi sanoa”

Moni on jo uskaltautunut heittämään talviturkin. Video: Kare Lehtonen/Yle

Tänään on vielä lämmin päivä, mutta huomenna tulevat sateet ja lämpötilat laskevat.

Suomea on hellinnyt viime päivinä lämmin sää. Maanantaina rikottiin helleraja 25 astetta ensimmäisen kerran tänä vuonna, kun Niinisalon lentokentällä Kankaanpäässä mitattiin 25,1 astetta.

Lämmin ilma on saanut myös vesien lämpötilan nousuun, mikä on houkutellut ihmisiä uimaan. Esimerkiksi Lappeenrannassa Saimaalta Lauritsalasta on tänään mitattu veden lämpötilaksi 15,6 astetta.

Lämpimin vedenlämpötila on ollut Päijänteellä Sysmässä, jossa lämpötila on 17,5 astetta.

Avaa kuvien katselu Tuuli ja Aada Nurmilaukas tulivat rannalle viettämään kesäpäivää. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Anne Kallio oli heittänyt talviturkin viime lauantaina.

– Ei sitä voi uimiseksi sanoa, ihan vaan dippasin veteen ja äkkiä pois.

Kallio oli käynyt uimassa Suomijärvellä Suomenniemellä. Hänelle luonnonvesissä uiminen on tärkeä osa kesän viettoa.

Hanna Kallio harrastaa uimista ympäri vuoden. Hän oli käynyt uimassa Ranskassa ja Englannissa. Kallio sanoo uineensa myös Alpeilla vuoristopurossa.

– Se on aika extremeä, mutta jotenkin vain mieli tekee mennä sinne.

Kallion kesäjuttuihin kuuluvat mökkeily, pyöräily ja luonnossa käyminen.

Avaa kuvien katselu Sanni, Hanna ja Anne Kallio syövät italialaista jäätelöä. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Sanni Kallio ei ollut vielä heittänyt talviturkkia. Kallio sanoo menevänsä uimaan, kun ilma on tarpeeksi lämmintä.

– Kesään kuuluu ihan olennaisena osana, että pääsee mökille ja saunaan ja siitä sitten järveen uimaan.

Avaa kuvien katselu Marjatta Turusen mukaan kylmässä vedessä uiminen tuo hyvät unet. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Marjatta Turusen mielestä uiminen on paras harrastus. Hän ui ympäri vuoden. Turunen on harrastanut avantouintia yli 30 vuotta.

– Olen uinut talvesta lähtien, heti kun tuli lämpimämmät ilmat, niin silloin uin Korkkitehtaan rannassa.

Tuuli Nurmilaukas oli tullut Myllysaaren rantaan lasten kanssa. Nurmilaukas ei ollut vielä käynyt uimassa. Hän sanoo heittävänsä talviturkin yleensä juhannuksen aikaan. Nurmilaukakselle uiminen on tärkeää asia kesällä.

– Olen asunut koko ikäni järven rannalla, niin olen uinut paljon.

