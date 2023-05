– Sisäkorvaistute on auttanut, mutta on tärkeää, että näen puhujan huulion. Tietoa voisi esimerkiksi kisoissa olla paremminkin kirjallisessa muodossa, eikä vain suullisesti. Monet ihmiset ovat huomioineet sen hyvin. Kokemus voisi olla eri, jos on täysin kuuro ja viittomakielinen.