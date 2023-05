Sodankylän elokuvajuhlien päävieraiksi Sergei Loznitsa, Arturo Ripstein, Mary Sweeney ja Emmanuel Mouret

Kuva: Malla Hukkanen c/o Sputnik

Edellä mainittujen lisäksi Sodankylässä nähdään David Lynchin elokuvia leikannut, käsikirjoittanut ja tuottanut amerikkalainen Mary Sweeney, ranskalaisen nykyelokuvan kiinnostavimpiin ohjaajanimiin kuuluva Emmanuel Mouret, islantilainen valokuvaaja ja dokumentaristi Sigurþór ”Spessi” Hallbjörnsson ja itävaltalainen esikoisohjaaja David Wagner.

Kotimaisia ensi-iltaelokuviaan esittelevät ohjaajat Hanna Västinsalo ja Juha Suonpää sekä Aki Kaurismäen uusimmassa elokuvassa Kuolleissa lehdissä näyttelevät Alma Pöysti ja Jussi Vatanen.

Päävieraat harvinaista herkkua

Nykypäivän huomattavimpiin dokumenttiohjaajiin lukeutuva ukrainalainen Sergei Loznitsa saapuu vieraaksi Sodankylän elokuvajuhlille esittelemään palkittuja fiktio- ja dokumenttielokuvia tuotteliaan uransa varrelta aina tuoreimpiin uutuuksiin saakka.

Loznitsan elokuvat heijastavat ohjaajan syvää tuntemusta Neuvostoliitosta ja sen tasavaltojen eri vaiheista ennen ja nyt.

Meksikolaisen elokuvan suurmestari ja polunraivaaja Arturo Ripsteinin tuotantoa on esitetty Suomessa harvakseltaan. Ripstein on uusien elokuvallisten muotojen keksijä ja vanhojen lajityyppien, tarinoiden ja trooppien uudistaja, jonka tuotanto on kutsu suurelle elokuvalliselle matkalle.

Festivaalille saapuu myös Ripsteinin pitkäaikainen elokuvallinen kumppani Paz Alicia Garciadiego, joka on käsikirjoittanut ohjaajan keskeisiä teoksia.

Sodankylään tulee runsaasti myös kotimaisia tekijävieraita. Suomen ensi-illoissa ovat Hanna Västinsalon Venetsian elokuvajuhlilla maailman ensi-iltansa saanut Palimpsest (2022), joka tarjoaa spekulatiivisen ratkaisun vanhustenhoidon kriisiin, sekä Juha Suonpään dokumentti Ilveskuiskaaja (2023), joka kertoo riistakameroiden avulla erilaisen tarinan eläimen ja ihmisen rinnakkaiselosta.

Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet Suomen ensi-illassa

Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet -elokuvan (2023) Suomen ensiesitykseen festivaalille saapuvat elokuvaa tähdittävät Alma Pöysti ja Jussi Vatanen. Festivaalin taiteelliseen toimikuntaan kuuluvat veljekset Aki ja Mika Kaurismäki ovat tuttuun tapaan paikalla festivaalilla.

Mika Kaurismäen elokuvista ohjelmistossa ovat riehakkaassa karaokenäytöksessä nähtävä Hassisen kone 40 vuotta myöhemmin (2023) ja Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä (2022).

Näyttelijä Terhi Panula vierailee myös Sodankylässä, ja ohjelmistossa ovat hänen ensimmäinen elokuvaroolinsa Takiaispallo (ohj. Veli-Matti Saikkonen, 1970) sekä harvoin nähty suomalais-länsisaksalainen yhteistuotanto Eläköön itsemurhaaja! (ohj. Vojtěch Jasný, 1984). Suosikkinäyttelijä Tommi Korpela esittelee ylistetyn Kupla-elokuvansa (ohj. Aleksi Salmenperä, 2022). Festivaalilla esitetään lisäksi yllätysennakossa kotimainen elokuva, jonka ohjaaja on myös paikalla näytöksessä.