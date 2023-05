Belgorodin hyökkääjiksi ilmoittautuneet varoittavat uusista hyökkäyksistä Venäjälle: Teidän pitää olla kärsivällisiä ja odottaa muutama päivä

Venäjän vapaaehtoisjoukot (RDK) ja Venäjän vapaus -legioona esittäytyivät ukrainalaiselle ja ulkomaalaiselle medialle tänään keskiviikkona.

Ukrainan puolella rajaa pidettyyn lehdistötilaisuuteen osallistui muutama kymmenen vapaaehtoistaistelijaa. Suurin osa oli peittänyt kasvonsa huiveilla.

Tilaisuus järjestettiin vain päivä sen jälkeen, kun Venäjä väitti torjuneensa hyökkäyksen ja tappaneensa yli 70 taistelijaa. Taistelijat kiistivät tappiot ja kertoivat vain kahdesta lievästi haavoittuneesta taistelijasta.

– Mitä tahansa Venäjän valtion rajan ylittämistä ja onnistunutta paluuta voidaan kutsua menestykseksi, Vapaaehtoisjoukkojen (RDK) komentajaksi esittäytynyt Denis Kapustin sanoi.

Hänen mukaansa Venäjän vapaaehtoisjoukkojen ja Venäjän vapaus -legioona ovat aloittaneet operaation, johon kuuluu useita eri vaiheita. Hän varoitti Venäjää uusista hyökkäyksistä lähiaikona.

– Uskon, että näette meidät uudestaan tuolla puolella rajaa, Kapustin sanoi viitaten Venäjään.

– En voi paljastaa tulevia tapahtumia. En voi paljastaa suuntaa. Raja on melko pitkä. Mutta siellä on kohta, jossa tulee kuumat paikat.

Venäjä on syyttänyt Ukrainaa Belgorodin hyökkäyksestä. Ukraina puolestaan on sanonut, että hyökkäyksen tekijät olivat Venäjän kansalaisia ja pitänyt sitä Venäjän sisäisenä asiana.

Kapustin: Tiedän tarkalleen, mistä aseeni tulevat

Toimittajat esittivät Kapustinille useita kysymyksiä siitä, onko hänen ryhmällään käytössä yhdysvaltalaisvalmisteisia sotilasvarusteita.

Venäjä on väittänyt tuhonneensa Belgorodin hyökkääjien käyttämiä yhdysvaltalaisvalmisteisia panssaroituja ajoneuvoja. Myös sanomalehti New York Times on kertonut sosiaaliseen mediaan ladattujen kuvien ja videoiden perusteella, että Belgorodissa oli kolme yhdysvaltalaista ajoneuvoja. Lehti kertoo vahvistaneensa kuvien aitouden.

Venäjän vapaaehtoisjoukkojen komentaja Denis Kapustin ei kiistänyt väitteitä suoraan.

– Tiedän tarkalleen, mistä aseeni tulevat. Valitettavasti eivät länsikumppaneilta, Kapustin sanoi.

Hänen mukaansa Venäjä on saanut haltuunsa länsimaisia sotilasvarusteita Bahmutin taisteluissa Itä-Ukrainassa, ja niitä voi ostaa pimeiltä markkinoilta.

– Länsimaiden sotilasapu liikkuu valitettavasti edestakaisin, ja sitä otetaan haltuun. Tiedän, että esimerkiksi Bahmutissa Venäjän joukot ottivat haltuunsa paljon panssaroiituja ajoneuvoja, yhdysvaltalaisia panssaroituja ajoneuvoja, Kapustin sanoi.

Valkoisen talon tiedottja John Kirby sanoi tänään, että Yhdysvallat tutkii väitteitä panssariajoneuvojensa käytöstä Venäjälle. Hän lisäsi, että Kiovalle on tehty selväksi, ettei Yhdysvallat halua sotilasapuaan käytettävän Venäjän rajojen yli hyökkäämiseen.

Ukraina on sanonut, että sillä ei ole mitään tekemistä iskun kanssa.

Kapustin: Ukrainalta bensiiniä, ruokaa ja lääkkeitä

Kapustin kertoi joukkonsa saaneen Ukrainalta tietoa, bensiiniä, ruokaa ja lääkkeitä. Lisäksi Ukrainan armeija olisi huolehtinut vapaaehtoisjoukkojen haavoittuneista.

– Mikä tahansa muu apu tekisi asioista hankalia, Kapustin sanoi.

– Jokainen päätös, jonka teemme rajan toisella puolella, on omamme, hän vakuutti.

Kapustinin mukaan Venäjän vapaaehtoisjoukot koostuvat venäläisistä, jotka taistelevat Ukrainan puolesta ja presidentti Vladimir Putinia vastaan.

– Tulevaisuuden suunnitelmissamme on Venäjän federaation uusia alueita, joille aiomme mennä.... Teidän pitää olla vähän kärsivällisiä ja odottaa muutama päivä, Kapustin sanoi.

Yle on aiemmin kertonut Denis Kapustinista nimellä Denis Nikitin. Hän on tunnettu äärioikeistolainen. Taloushlehti Financial Timesin mukaan Denis Kapustin/Nikitin on pahamaineinen ääriajattelija, jolla on tiiviit yhteydet uusnatseihin ja valkoisen vallan kannattajiin eri puolilla maailmaa.

Kanadalainen verkkojulkaisu Vice kuvailee häntä uusnatsiksi, huligaaniksi ja vapaaottelijataistelijaksi, joka on Euroopan äärioikeiston "vapaaottelijaskenen kuningas".

Täydennetty 24. toukokuuta kello 21.38 lyhyellä kuvailulla Denis Nikitinin äärioikeistolaisesta taustasta.

Lähteet: AFP, Reuters