Rock 'n rollin kuningatar, laulaja Tina Turner on kuollut 83 vuoden iässä.

Turnerin tiedottaja kertoo lausunnossaan, että laulaja on kuollut tänään keskiviikkona rauhallisesti pitkän sairauden uuvuttamana. Turner kuoli kotonaan Kusnachtissa, Sveitsissä.

– Hänen mukanaan maailma menettää musiikkilegendan ja roolimallin, tiedotteessa todetaan Sky Newsin mukaan.

Turner on kärsinyt terveysongelmista viime vuosina. Laulajalla diagnosoitiin suolistosyöpä vuonna 2016 ja hänelle tehtiin munuaisensiirto vuonna 2017.

Turner on tehnyt ennätyksiä. Hänen Twenty Four Seven -kiertueellensa vuonna 2000 myytiin yli 100 miljoonan dollarin edestä lippuja, jolloin Guinness ilmoitti Turnerin myyneen konserttilippuja enemmän kuin kukaan sooloartisti historiassa.

Konsertoi Helsingissä viimeksi 2009

Tina Turner on legenda. Hän on yksi maailman tunnetuimpia soul-laulajia ja tunnettu erityisesti vahvasta, voimakkaasta äänestään. Häntä on yleisesti pidetty myös yhtenä maailman valovoimaisimmista esiintyjistä.

Tina Turner on palkittu kahdellatoista Grammy-palkinnoilla. Hän on voittanut kahdeksan Grammya ja saanut kolme Grammy Hall of Fame -palkintoa sekä Grammy Lifetime Achievement -palkinnon. Grammy on merkittävä yhdysvaltalainen musiikkipalkinto.

Turner on esiintynyt myös Suomessa, viimeksi vuonna 2009. Ensimmäisen kerran laulajatähti vieraili Suomessa vuonna 1982.

Turner syntyi Yhdysvalloissa, mutta asui Sveitsissä.

Uutista päivitetty 24.5. kello 22.28: Korjattu Turnerin saamien Grammyjen määrä.