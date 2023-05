Musiikkitoimittaja Pekka Laine Tina Turnerista: ”Raaka, ylivoimainen energia virtasi hänessä hyvin vahvana”

Kuva: Evening News/Shutterstock/All Over Press

Yleisradion musiikkitoimittaja Pekka Laine sanoo, että Tina Turner on ollut merkityksellinen sekä musiikkinsa että selviytymistarinansa myötä.

Yleisradion pitkän linjan musiikkitoimittaja Pekka Laine nostaa keskiviikkona 83-vuotiaana kuolleen Tina Turnerin ikonien joukkoon Michael Jacksonin ja Elvis Presleyn rinnalle.

– Hänellä oli oma ääni tulkitsijana. Kun hän avaa suunsa, niin tietää sekunnin sisään, kuka siellä laulaa. Tina Turner on sellainen, jota imitaattorit imitoi ja on kaiken näköisiä versioita. Lähes karikatyyrimäinen, ikoninen hahmo, joka elää omaa elämäänsä. Se on sellainen poptähteyden korkein aste, että irtaantuu todellisuudesta omaan sfääriinsä, Laine sanoo.

Turner oli Laineen mukaan merkityksellinen kahta eri reittiä.

– Artistina, kun katsotaan, mitä musiikkia hän on tehnyt ja hänen henkilötarinansa: suuri selviytyjä ja voimanainen, ikoninen hahmo.

Laineen mukaan suurin osa Turnerin aikalaisista jäi 1960–70-luvuille oman sukupolvensa tähdiksi, mutta Turnerilla tuli uusi, massiivinen nousu 1980-luvulla, mikä nostaa hänet omaan luokkaansa.

Laine sanoo Turnerin toimineen inspiraationa monelle. Selviytyminen väkivaltaisesta parisuhteesta, ja siitä entistä vahvempana ulos tuleminen toivat Turnerin paljon laajemmalle yleisölle.

– Hänestä kiinnostuivat myös sellaiset, jotka eivät välttämättä hänen musiikkiansa edes niin hyvin tunteneet.

Turner onnistuikin 1980-luvulla hankkimaan vielä kokonaan uuden yleisön, joka oli moninkertainen aiempaan nähden.

– Hän oli rautainen esiintyjä jo 60-luvulla Ike & Tina Turner Revuen aikaan. Vähän kuten James Brown. Mustan musiikin keihäänkärkiä. Sellaisia, joita valkoiset bändit, kuten The Rolling Stones, katsoivat ihaillen. Siihen päälle vielä sitten 80-luvulla popin megatähtenä, niin en keksi hänelle kyllä vertailukohtaa, Laine sanoo.

The Rolling Stones -knoppina mainittakoon, että brittiläisen Daily Mailin haastattelussa vuonna 2017 Turner kertoi opettaneensa yhtyeen laulajan Mick Jaggerin tanssimaan 60-luvulla.

Laine pitää Tina Turnerin ja silloisen miehensä Ike Turnerin vuoden 1966 River Deep Mountain High -biisiä eräänlaisena rockin kulminaatiopisteenä.

– Mitään vastaavaa ei ollut kuultu ennen sitä. Afroamerikkalaisen musiikin elinvoimaisuus ja raaka, ylivoimainen energia virtasivat hänessä hyvin vahvana. Gospelista ja bluesista lähtevä musiikki, joka tulee niin sanotusti suoraan lähteeltä. Nämä mickjaggerit olivat vähän sellaisia pikkupoikia vertailukohteena. Tina oli ”real thing”, Laine sanoo.