Pirkanmaan hyvinvointialue ja Tampereen kaupunki varoittavat tietojenkalasteluviesteistä: näin tunnistat huijausviestin

Useista Pirkanmaan hyvinvointialueen, Tampereen kaupungin ja näiden tytäryhtiöiden sähköpostiosoitteista on lähtenyt keskiviikkona tietojenkalasteluviestejä.

Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha) ja Tampereen kaupunki varoittavat huijausviesteistä, joilla yritetään urkkia ihmisten tietoja.

Keskiviikkona useista @pirha.fi-, @coxa.fi-, @fimlab.fi-, @sydansairaala.fi- ja @tampere.fi-loppuisista sähköpostiosoitteista on lähtenyt tietojenkalasteluviestejä.

Pirhan ja Tampereen kaupungin tiedotteiden mukaan viestien vastaanottajina on ollut hyvinvointialueen ja tytäryhtiöiden omaa henkilöstöä. On mahdollista, että kalasteluviestejä on päätynyt myös yksityishenkilöille ja muihin organisaatioihin.

Huijausviestit näyttävät turvasähköpostilta tai allekirjoituspyynnöltä. Niissä pyydetään klikkaamaan auki suojattu viesti tai avaamaan allekirjoituspyyntö.

Jos viestin linkkiä klikkaa, avautuu kirjautumissivu, johon pyydetään kirjautumaan Windows-tunnuksilla. Kirjautumistiedot päätyvät tietojenkalastelijalle.

Toimi näin, jos saat huijausviestin:

Älä klikkaa kuvia, linkkejä tai liitteitä. Poista viesti.

Jos olet jo klikannut sähköpostiosoitteessa ollutta linkkiä ja antanut tietosi, vaihda välittömästi Windows-palvelun salasanasi.

Jos saat Pirkanmaan hyvinvointialueelta tai sen tytäryhtiöltä allekirjoituspyynnön, joka vaikuttaa aiheelliselta, tarkista viestin aitous esimerkiksi soittamalla lähettäjälle.