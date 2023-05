Taina Suonio teki kasveista taidetta Chelsean maailmankuuluun kukkanäyttelyyn – kuningas Charleskin hidasti hetken verran

Kuningas Charles (oik.) pistäytyi Chelsean kukkanäyttelyssä, joka on Britanniassa kevään suurimpia matkailun vetonauloja.

Chelsean tunnettu kukkanäyttely Britanniassa on avoinna vielä lauantain.

Maisemasuunnittelija Taina Suonio osallistui jälleen ainoana suomalaisena yli sadan vuoden ajan järjestettyyn kukkanäyttelyyn Britanniassa.

Kuka tahansa ei pääse esittelemään työtään Euroopan tunnetuimpiin alan tapahtumiin kuuluvaan Chelsean puutarhanäyttelyyn, Chelsea Flower Show’hun. Tapahtumaan hakee vuosittain yli 2 000 suunnittelijaa. Suonio on ollut mukana 18 kertaa.

Puutarhoja käy vuosittain ihailemassa yli 130 000 ihmistä.

Suonion mukaan puutarhanhoito on Britanniassa suosittu puheenaihe sään ja jalkapallon tapaan.

– En ole Suomessa kovin monen suomalaisen parikymppisen miehen tai vanhemmankaan herran kanssa puhunut ruusuista tai pioneista, mutta Britanniassa hortikulttuuri kuuluu arjen keskusteluihin, Suonio kertoo.

Suonio on väsynyt, mutta tyytyväinen. Näyttely aukesi tämän viikon tiistaina ja se sulkeutuu tänään lauantaina.

Suonio rakensi osastoaan toukokuun alusta lähes ympäri vuorokauden. Suunnittelu kesti vuoden päivät.

Avaa kuvien katselu Näyttelyn järjestää Royal Horticultural Society (RHS) eli Kuninkaallinen hortonominen seura. Kuva: Tolga Akmen / EPA

Näyttely on vaatimaton sana kuvaamaan loistokasta kesän avaustapahtumaa. Kovatasoisessa show'ssa myös kilpaillaan. Tänä vuonna suomalaisosaaminen sai tunnustusta.

– Tätä on nyt vielä vaikea käsittää, mutta osasto palkittiin hopeasijalla. On tätä harjoiteltukin. Olen osallistunut tapahtumaan 18 vuotta, nyt on neljäs kilpapuutarha peräkkäin.

Voittoisa osasto on myös kiinnostanut kävijöitä. 5 000 esitteestä oli ensimmäisen päivän jälkeen jäljellä viisisataa.

Avaa kuvien katselu Chelsean kukkanäyttelyssä poikkesi myös Queen-yhtyeen kitaristi Brian May. Kuvassa vasemmalta apulaissuunnittelija Anne Hamilton ja Taina Suonio. Kuva: Taina Suonio

Maisemasuunnittelu yhdistyy taiteeseen

Taina Suoniolla on oma puutarha Pernajalla. Suonio on opiskellut Helsingin yliopistossa ympäristöbiologiksi ja Pohjois-Irlannissa maisemasuunnittelijaksi. Hän yhdistää akateemisen tutkijan työn luovaan työhön.

Taina Suonio on kysytty kansainvälinen ammattilainen. Hänen töitään on esitelty sekä puutarhajulkaisuissa että muualla. Muun muassa Gardens Illustrated-lehti ja The Times-lehti ovat kirjoittaneet kasvien ja maiseman taiteesta.

Avaa kuvien katselu Taina Suonion töitä on muun muassa Kiinan Jinanissa, Japanin Hokkaidossa, Lontoossa Pantechiconissa ja Suomen Lontoon lähetystön sisäpihalla. Kuva: Tim Howell

Kestävä kehitys kiinnostaa myös kuningasta

Tapahtumassa nähtiin tänäkin vuonna kuninkaallisia. Näyttelyn suojelijana toimiva kuningas Charles III vieraili näyttelyssä tiukalla aikataululla. Hän ei poikennut sisälle Suonion osastolle, mutta luonnehti ohikulkiessaan puutarhaa ihanaksi ja ihmeelliseksi.

Monarkki on aktiivinen luonnonsuojelun ja arkkitehtuurin puolestapuhuja. Aiheesta on kirjoittanut muun muassa House and Garden-lehti.

Näyttelyn yleisteemana ovat kestävä kehitys ja luonnon monimuotoisuus.

Aiheet puhuttelevat myös Taina Suoniota. Hän ammentaa ideoita ja oivalluksia suomalaisuudesta, saunasta, merestä, Itämeren suojelusta ja järvistä.

– Graniitin arvoa ei aina Suomessa ymmärretä, mutta maailmalla arvostetaan. Haluan töilläni kertoa, miten hieno maa Suomi on ja kuinka upea luonto meillä on.

Suoniolla on pitkä ja syvä suhde Britanniaan. Hän on perheineen asunut Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuuluvassa Pohjois-Irlannissa yli 13 vuoden ajan. Kiinnostus puutarhataiteeseen virisi vihreällä saarella.

Kukkien kielellä viestitään tunteita

Kukilla viestitään monia asioita, niillä onnitellaan ja niillä valitellaan surua. Taina Suonion omassa teemassa on kukkaloiston alla vakava viesti.

– Haluan jakaa tietoa aivokavernoomasta, yllättävänkin yleisestä sairaudesta.

Suonion mukaan aivokavernoomaa sairastaa Britanniassa yksi ihminen 625:stä. Se aiheuttaa oireita harvoille, mutta ne ovat vakavia, esimerkiksi aivoverenvuotoa.

Suonio haluaa pitää aihetta esillä, koska sairauden löytäminen voisi helpottua kuvaustekniikan avulla. Vadelmaa muistuttava verisuonien epämuodostuma voi olla aivoissa tai esimerkiksi selkärangassa.

– Pyysin kavernoomapotilaalta kymmenen sanaa siitä, miten kavernooma vaikuttaa ihmisen elämään, Suonio kertoo näyttelyn synnystä.

Elämän hauraus näkyy Suonion teoksessa muun muassa niin, että osaston päärakenteet ovat lasia.

Avaa kuvien katselu Taina Suonion osastolla näkyy vahvasti side Pohjois-Irlantiin. Mukana on alueelle tyypillinen muraali, jossa sairautta kuvataan. Kuva: Guy Bell/Shutterstock/All Over Press

– Kun sitten pääsee toivon mukaan elämässä eteenpäin ja hyväksyy sairauden ja saa hoitoa, pääsee parvekkeelle ja näkee lasilattian läpi elämän kauneutta.

Suonion mukaan on arvokasta oppia hyväksymään, ettei ole sama ihminen, mutta on edelleen hyvä ja kelpaava.

Vakavasti sairaan ihmisen elämässä on synkkiä hetkiä. Kukat ja kasvit viestivät myös julmaa kauneutta. Näitä varjon aikoja Taina Suonio kuvaa esimerkiksi Irish Drago -kukilla.

– Toisella puolella on iloa ja valoa, vaaleanpunaisia ruusuja. Alaspäin virtaava vesi kertoo sairastuneen itkusta. Joskus kyynelillä pystyy käsittelemään vaikeita aiheita.

BBC: Chelsea space to grow gardens at 2019 enpep

Millaisen kasveja sinä haluat puutarhaasi? Mitä kukat viestivät sinulle? Aiheesta voi keskustella sunnuntaihin klo 23 asti.