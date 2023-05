Yle seuraa oikeudessa, kun 118 uhrin seksuaalirikossarjan tuomio julistetaan: epäilty tapasi lapsia urheilukentällä ja Snapchatissa

Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään kello 10 tuomion laajassa seksuaalirikosoikeudenkäynnissä. Yle seuraa tuomion julistamista paikan päällä.

Käräjäoikeus antaa tuomionsa poikkeuksellisesti julkisessa istunnossa. Juttua on puitu suljetuin ovin 31 päivää helmikuun puolesta välistä lähtien.

Asianomistajia on peräti 118. Vuonna 1996 syntynyttä miestä syytetään yli sadasta teosta. Epäilty on ollut vangittuna. Hän on kiistänyt pääosin teot.

Rikoksen uhreina on ollut pääosin 10–17-vuotiaita tyttöjä, joilta pyydettiin alastonkuvia. Uhrit olivat Valkeakoskelta Pirkanmaalta ja muualta Suomesta. Jutussa on myös joitakin täysi-ikäisiä asianomistajia. Tekojen epäillään tapahtuneen vuosina 2016–2021.

Osa nuorista uskalsi puhua koulussa

Tekojen laajuus aukesi poliisille vasta syksyllä 2021, kun epäilty otettiin kiinni ja poliisi tutki hänen puhelimiaan.

Yksittäiset nuoret kävivät kertomassa asioista koulussa, jolloin tapaus alkoi paljastua.

Syytteiden mukaan epäilty pyysi joitakin lapsia urheilukentän lähelle ja masturboi heidän nähtensä. Uhreista osan kanssa syytetyllä on ollut fyysistä seksuaalista kanssakäymistä, ja osan kanssa hän oli sukupuoliyhteydessä.

Epäilty pyysi Snapchat-viestisovelluksen välityksellä uhreja tekemään itselleen erilaisia seksuaalisia tekoja.

Valtava tutkinta

Rikosten epäillään tapahtuneen pääosin sosiaalisessa mediassa. Miehen epäillään myös tavanneen muutamia uhreja, sillä häntä syytetään esimerkiksi törkeästä raiskauksesta.

Rikosnimikkeet kokonaisuudessa ovat törkeä raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen, seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin, laiton uhkaus, huumausainerikos ja salakatselu.

Valtavaa tutkintaa tehtiin piilossa julkisuudelta. Yle kertoi rikossarjasta ensimmäisenä viime vuoden maaliskuussa. Siitä lähtien tapaus on vain paisunut.