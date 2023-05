Eurooppalainen pyörämatkailureitistö mutkittelee jo länsirannikkoa pitkin pohjoiseen

Polkupyörämatkailu on nouseva harrastus, ja siitä hyötyvät myös reittien varrella sijaitsevat seudut.

Pyöräillessä matka etenee hitaasti ja nälkäinen pyöräilijä tarvitsee usein tankkausta. Fillarin reppuun mahtuu vähän tavaraa, joten pyöräilijä käyttää mielellään paikallisia kahviloita ja ravintoloita vatsansa täyttämiseen.

Myös yöpymispaikkoja tarvitaan runsaasti pyörämatkailureittien varsilla.

Avaa kuvien katselu Valonian kestävän liikkumisen asiantuntija Paula Väisänen uskoo eurooppalaisen pyörämatkailureitin houkuttelevan tulijoita Suomeen. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Pääteiden välimaastossa on nähtävää

Valonian kestävän liikkumisen asiantuntija Paula Väisänen esittelee tien, joka tulee Kalannista Vehmaan kunnan keskustaan, Vinkkilään ja sieltä Mynämäen kautta Turkuun.

Mutkaa on molempiin suuntiin idyllisellä tiellä. Parin kilometrin päässä Vinkkilästä sijaitsevat Vehmaan museon vanhat punamullatut rakennukset.

Näiden maisemien halki kulkee Eurovelo 10, eli eurooppalaisen pyörämatkailureitin paikallinen osuus.

Eurovelo 10 on yksi osuus Itämeren ympäri kulkevaa eurooppalaista pyörätiereittiä, jota markkinoidaan ympäri Eurooppaa.

– Me olemme nyt siinä kartalla mukana, iloitsee Väisänen.

Reittejä on jo moneen lähtöön

Matkailuteitä ja muita pyöräilyyn sopivia reittejä alkaa Lounais-Suomessa olla jo lupaavasti.

Saariston rengastie on vanha tuttu, kymmeniä vuosia toiminut reitti, josta löytyy pienellä etsinnällä monenlaisia variaatioita.

Rengastien voi kiertää kokonaan vain kesäaikana, jolloin kaikki lautat liikennöivät. Myöhään syksyllä tai varhain keväällä voi kuitenkin kulkea reittiä mukaillen.

Esimerkiksi Velkualta avautuu huikeita saaristomaisemia, kun polkee lossien kanssa Velkuanmaalle asti.

Myös Kaarinan kautta pääsee Paraisten saaristoon varsin pitkälle ympäri vuoden.

Avaa kuvien katselu Kuuskoski löytyy Aurajoentien varrelta. Se on hyvä paikka pitää paussia pyöräilystä. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Aurajoentie mutkittelee joen kaverina

Aurajoentie on pari vuotta sitten perustettu matkailutie. Se kulkee Turusta Oripään keskustaan, mutkitellen melko tarkasti Aurajoen rinnalla.

Tietä polkiessa huomaa, miten pienestä ojasta alkaa muodostua isompi oja, joka kasvaa Turun kohdalla jo isoksi vesiväyläksi.

Avaa kuvien katselu Auran kunnan vs. elinvoimajohtaja Miia Lehtonen uskoo, että nyt päästään vauhtiin Aurajoentien kehittämisessä ja markkinoinnissa, kun perustyöt on tehty. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Aurajoentien varrella on viehättäviä koskia ja muita luontokohteita. Myös palveluja reitin varrelta löytyy mukavasti, ja lisää on tulossa.

– Ollaan vasta alussa. Pohjatyöt on tehty, matkailutie on saanut statuksen ja kyltityksen. Nyt vasta lähdetään eteen päin, sanoo Auran vs. elinvoimajohtaja Miia Lehtonen.

Aurajoentien vilkastuva käyttö on jo huomattu reitin varrella. Esimerkiksi kahvila-ravintola Koskipirtin ovi on käynyt aiempaa tiheämmin.

Koskipirtin emäntä Päivi Vuoltee on huomannut, että koronan jälkeen on ollut selvästi vilkkaampaa ja näyttää siltä, että Aurajoentietä kuljetaan nyt ahkerammin.

Aurajoentien kehittämisen taustalla ovat reitin varren kunnat sekä lukuisat yhdistykset ja yritykset.

Avaa kuvien katselu Pyöräilyreitin varren kuppilat, kaupat tai majoituspaikat voivat hakea kylttiä, jossa toivotetaan fillaristit tervetulleiksi. Katja Mäntylän emännöimä Askaisten Holvi tarjoaa pyöräilijöille muun muassa ilmaisen latauksen pyörään ja kännykkään. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Voit keskustella aiheesta 26. toukokuuta kello 23 asti.