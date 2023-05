The New York Times: Yhdysvaltain tiedustelu uskoo Ukrainan olleen Kremlin lennokki-iskun takana

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kiistänyt Ukrainan osallisuuden. Yhdysvallat on kieltänyt mahdollistavansa rajan yli tehtäviä iskuja.

Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset uskovat Ukrainan erikois- tai tiedustelujoukkojen järjestäneen Kremliin aiemmin tässä kuussa tehdyn lennokki-iskun. Asiasta kertovat nimettömät viranomaislähteet The New York Timesille.

Valkoisen talon, liittovaltion tiedustelupalvelun CIA:n ja kansallisen tiedustelun johtajan toimiston ODNI:n edustajat kieltäytyivät kommentoimasta asiaa lehdelle.

Venäjä sanoi ampuneensa toukokuun alussa Kremlin palatsin yllä Moskovassa alas kaksi lennokkia, joiden se väitti tähdänneen presidentti Vladimir Putinin virka-asuntoon. Venäjä katsoo Ukrainan toteuttaneen iskun Yhdysvaltojen aloitteesta.

The New York Timesin lähteiden mukaan yhdysvaltalaistiedustelu ei tiedä, mikä yksikkö iskun teki, mutta arvelee sen olleen osa Ukrainan turvallisuuspalvelun salaisia operaatioita. Epäselvää on, tiesikö Zelenskyi tai Ukrainan muu johto operaatiosta.

Tiedustelupalvelu perustaa arvionsa sekä Ukrainan että Venäjän viranomaisten viestintään. The New York Timesin lähteet eivät tämän hetken tietojen perusteella pidä kovin todennäköisenä, että Ukrainan hallitus olisi suoraan valtuuttanut iskun, koska tiedustelulla ei ainakaan toistaiseksi ole todisteita iskuun osallisista.

Arviointien tekemistä hankaloittaa se, että Ukrainan turvallisuuspalveluiden toimijoilla on salaisia ja osin päällekkäisiä vastuita. Lähteet uskovat, että osa salaisista operaatioista toteutetaan ilman maan johdon suoraa valvontaa, jotta johto voi kieltää tietäneensä niistä.