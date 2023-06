Yhdysvaltoihin jääminen ei ole Tervaniemen unelma. Työhaastatteluissa on myös kysytty, olisiko hän valmis palaamaan takaisin Kiinaan, mihin hän on vastannut myöntävästi. Shanghaissa on turvallista, edullista ja puhdasta. Kiinalaiset myös suhtautuvat ulkomaalaisiin positiivisemmin kuin yhdysvaltalaiset. Kielimuurikaan ei ole enää ongelma, sillä hän puhuu jo sujuvasti kiinaa.