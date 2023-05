Tampereella pelkoa herättänyt koira kävi toistamiseen toisen koiran kimppuun – seitsemän rikosilmoitusta tehty

Tampereen Kaupissa ja Petsamon alueella pelkoa herättänyt koira hyökkäsi tiistai-iltana toisen koiran kimppuun.

Hanna Vihriälä oli juuri palaamassa lenkiltä kotiinsa Petsamoon kolmen koiransa kanssa, kun vapaana juossut koira ilmestyi paikalle ja kävi kiinni Vihriälän Inkeri-koiraan.

– En ehtinyt tehdä mitään. Inkeri huusi peloissaan.

Hyökännyt koira on David Lopezin omistama Nala-koira. Yle on kertonut aiemmin Lopezin pitävän koiraansa irti.

Pian hyökkäyksen jälkeen paikalle saapui myös David Lopez. Vihriälän mukaan mies sanoi, että ei ole hätää.

– Sanoin, että kyllä on hätä ja ettei tällaista ei voi tapahtua. Siinä vaiheessa huomasin, että Inkeri vuotaa verta.

Lopez sai koiransa irti Inkeristä ja pahoitteli asiaa. Säikähtänyt Vihriälä lähti kotiin ja Inkeri vietiin heti eläinlääkäriin, jossa sen haavat paikattiin.

Yle tapasi David Lopezin ja Nala-koiran toukokuun alussa. Tällöin Lopez kertoi, että aikoo pitää Nalaa vapaana jatkossakin. Nyt hän kertoo pitävänsä Nalan kytkettynä.

Poliisi saanut seitsemän rikosilmoitusta

Vihriälän ollessa eläinlääkärillä hänen puolisonsa soitti paikalle poliisit. Asiasta kirjattiin rikosilmoitus.

Se oli jo seitsemäs rikosilmoitus, joka Lopezin irtipitämästä koirasta on tehty. Viisi rikosilmoitusta on koskenut koiran pitämistä vapaana ja kaksi toisen koiran kimppuun käymistä. Toinen epäilty koiran päälle käyminen oli tapahtunut ennen kuin Nala hyökkäsi Inkerin kimppuun.

Kaikki ilmoitukset on kirjattu järjestysrikkomuksena.

Inkeri on rodultaan Petit basset griffon vendeen. Kyseessä on pienehkö koirarotu, jonka säkäkorkeus on 34–38 senttiä.

Hanna Vihriälä ihmettelee, kuinka tilanne on voinut jatkua näin pitkään ilman, että poliisi on puuttunut asiaan.

Vihriälän mukaan tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Nala kävi Inkerin kimppuun. Talvella kävi samoin, mutta silloin koira ei ollut vahingoittanut Inkeriä.

– Minäkin haluaisin pitää koiriani irti ja ne nauttisivat siitä. Mutta laki on kaikille sama. Ei voi olla mahdollista, että yhdellä on eri vapauksia. Hämmästyttää, kuinka Lopez on asettunut lain yläpuolelle, Vihriälä sanoo.

Taajamassa koirat pidettävä kiinni

Kaupin ja Petsamon alue on taajama-aluetta, jossa koirat on lähtökohtaisesti pidettävä kiinni. Tämän määrittelevät järjestyslaki ja metsästyslaki. Asukkaat ovat kertoneet aikaisemmin Ylelle, että Nala-koira on liikkunut vapaana muuallakin lähialueen metsissä, esimerkiksi kaupunkialueella.

Koirat on tällä hetkellä pidettävä kytkettynä myös taajaman ulkopuolella lintujen pesimisrauhan vuoksi. Elokuun 19. päivään jatkuvan kiellon aikana koiraa saa pitää vapaana ainoastaan pihamaalla, puutarhassa tai koira-aitauksessa.

Hanna Vihiriälä kertoo, että Lopezia on pyydetty pitämään Nala kiinni, mutta se ei ole auttanut.

– Ihmiset valitsevat jo lenkkireittinsä siten, etteivät he kohtaisi Lopezia ja Nalaa. Nalan irtipitäminen aiheuttaa ihmisissä huolta. Ja tietenkin harmittaa oman koiran puolesta tosi paljon.

Inkerin silmäluomeen tulleet vammat vaativat leikkauksen, joka tehtiin keskiviikkona. Nyt koira voi jo paremmin ja on toipumassa leikkauksesta kotona.

Hanna Vihiärälän mukaan Inkeri on toipunut hyvin leikkauksesta.

Poliisi: asia etenee

Sisä-Suomen poliisin komisario ja tapauksen tutkinnanjohtaja Mikko Martikainen kertoo, että seitsemästä rikosilmoituksesta kolme on enää aktiivisessa tutkinnassa ja neljä on jo hoidettu.

– Koska ne eivät ole vielä lainvoimaisia, en kommentoi niiden lopputulosta.

Järjestysrikkomuksissa seuraamus on lähtökohtaisesti rikesakko.

Poliisi tutkii tällä hetkellä vielä yhtä tapausta, joka liittyy Nalan irtipitämiseen ja kahta tapausta, jossa se on käynyt toisen koiran kimppuun.

– Poliisilla on toimintamahdollisuuksia. Asia etenee koko ajan ja teemme aktiivisia toimenpiteitä. Käytämme niitä keinoja, mitä meille laissa on suotu, Martikainen sanoo.

Tutkinnallisiin syihin vedoten hän ei avaa, mitä aktiiviset toimenpiteet konkreettisesti tarkoittavat. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

– Kun koiran on todettu käyneen toisen koiran kimppuun, poliisi voi suorittaa eläinsuojelutarkastuksen ja eläinsuojelulain mukaisia toimenpiteitä

Mikäli koiran hoitamisessa todettaisiin ongelmia, voisi Martikaisen mukaan arviointiin tulla koiran takavarikointi.

– Koiran hoitoon liittyen emme ole saaneet yhtään ilmoitusta.

Martikaisen mukaan heille ei ole myöskään tullut yhtään ilmoitusta, jossa koiran olisi kerrottu olleen vaaraksi ihmisille.

Omistaja pyytää anteeksi

David Lopezin mukaan hän oli Nalan kanssa menossa juuri ystävänsä takapihalle, kun viereisellä tiellä haukkui koira, joka provosoi Nalaa. Lopez kertoo, ettei ehtinyt reagoida, kun Nala ryntäsi pihalta tielle ja hyökkäsi toisen koiran kimppuun.

Hanna Vihiriälä sanoo, ettei Inkeri haukkunut tai muutenkaan provosoinut Nalaa.

Miehen mukaan Nalan käytös johtuu Lopezin kohonneesta stressitasosta.

– Se on vaikuttanut myös Nalaan. Siitä on tullut entistä valppaampi, mutta Nalan ainoa tarkoitus oli suojella minua.

Lopez kertoo, että välttääkseen uusia ongelmia hän pitää Nalaa jatkossa hihnassa. Hän haluaa korostaa ottavansa alueella liikkuvien ihmisten huolen vakavasti ja aikoo aloittaa parivuotiaan Nalan kanssa koulutuksen susikoira-asiantuntijan kanssa.

– Pahoittelen syvästi tilanteen kärjistymistä ja pelkoa, jota se on aiheuttanut Kaupin ja Petsamon alueen ihmisille.

David Lopez kertoo videolla, miksi pitää Nala-koiraansa vapaana, vaikka laki käskee pitämään koirat kiinni taajama-alueella. Video on julkaistu toukokuun alussa. Video: Marko Melto / Yle.

