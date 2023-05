Onko 27 oppilaan ekaluokka sopiva? Ei, sanovat vanhemmat Keuruulla ja OAJ

Lähes 80 ekaluokkalaisten vanhempaa on vedonnut Keuruulla päättäjiin, jotta ensimmäisen luokan luokkakokoja harkittaisiin kaupungissa uudelleen.

Nykyisin kaavailuin Keuruun ala-asteelle on ensi syksynä tulossa jopa 27 oppilaan ensimmäinen luokka.

– Ymmärrän huoltajien huolen, mutta pitää muistaa, että tilanne ei tule koululle yllätyksenä. Asiaa on valmisteltu osana ensi vuoden suunnittelua ja aloittavalla ensimmäisellä luokalla on käytössä ensi lukuvuodeksi resurssiopettajan sekä koulunkäynninohjaajan, S2-opettajan ja erityisopettajan tuki, Keuruun ala-asteen rehtori Helinä Lähdesluoma sanoo.

Rehtorit puun ja kuoren välissä

Opetusalan ammattijärjestö OAJ pitää Keuruun ratkaisua ongelmallisena. OAJ:stä arvioidaan, että vastaavia vääntöjä luokkakoosta ja opetuksen järjestelyistä käydään parhaillaan useissa kunnissa ja kaupungeissa.

– Se näkyy juuri tällä ikävällä tavalla niin, että rehtorit ovat puun ja kuoren välissä. Heille annetaan budjettiin raamit ja annetun rahan pitää riittää, OAJ:n perusopetuksen erityisasiantuntija Pauliina Viitamies sanoo.

Resurssiopettaja auttaa ison ryhmän kanssa

Keuruulla päätös keskustaajaman alakoulun siirtymisestä kaksisarjaisuuteen eli kahteen rinnakkaisluokkaan on tehty osana talouden tasapainottamistoimia jo viime vuonna. Vaikka tulevan syksyn oppilasmäärä on isompi, kaksisarjaisuudesta halutaan pitää kiinni.

Avaa kuvien katselu Perusopetuksen kustannukset vievät kuntataloudesta keskimäärin yli kolmanneksen, joten säästöpaine tuntuu vääjäämättä myös opetuksessa. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Keuruun kaupungin vanhemmille laatiman vastauksen mukaan ison ensimmäisen luokan opetus pystytään järjestämään jakotuntien ja resurssiopettajan avulla pienemmissä ryhmissä. Näin oppilaat opiskelevat valtaosan tunneistaan puolen luokan ryhmissä.

Järjestely on kaupungin näkökulmasta kannattavampi kuin luokanopettajan palkkaaminen kuudeksi vuodeksi.

OAJ: Ryhmäkoko on ratkaisevan tärkeä asia

OAJ:n Pauliina Viitamies sanoo, että pohdinta luokan jakamisesta pienempiin opetusryhmiin on sinänsä tehty hyvin. Luokkien jakaminen on kouluissa myös jo arkipäivää.

Silti 27 oppilaan luokkakoko on Viitaniemen mukaan liian suuri. Hän sanoo, että vaihtuvat ryhmäjärjestelyt voivat tehdä koulupäivistä sekavia ja vaikeuttaa esimerkiksi tukiopetustarpeen huomaamista.

– Järjestelyt eivät poista perusongelmaa. Ei ensimmäisellä luokalla voi aloittaa 27 oppilasta. Pahimmillaan koulussa on sekamelska, jossa ei koskaan tiedetä, kenen pitäisi olla missäkin ja kuka tekee mitäkin, Viitamies sanoo.

Opetusalalla on pulaa ammattilaisista. Opettajaopiskelijoiden Anni Suhosen ja Liisa-Maija Eikkulan mielestä opetusalan resurssit pitäisi saada kuntoon, jotta alan vetovoima paranisi. Video Janne Körkkö / Yle.

Viitamiehen mukaan ryhmäkoolla on ratkaiseva merkitys oppilaan kohtaamisen kannalta. Ensimmäisiä vuosiluokkia hän pitää erityisen kriittisinä: pienten koululaisten kustannuksella ei pitäisi säästää.

Esimerkiksi oppimiseen liittyvät vaikeudet olisi havaittava mahdollisimman varhain.

– Opettaja on luokassa se, jolla on pedagoginen koulutus, joka pystyy havainnoimaan oppilasta ja näkemään lapsen tarpeet. Jos oppilaita on liikaa, tämä ei toteudu, Viitamies toteaa.

Rehtori Helinä Lähdesluoma sanoo, että lasten tarpeista on Keuruulla hyvä käsitys jo koulun alkaessa.

– Meillä on keväisin oppilaskohtaiset siirtopalaverit esiopetuksen kanssa. Näin tiedetään, millaisia lapsia kouluun on tulossa. Tarvittaessa tarpeita ennakoidaan luokkasijoittelulla ja erityisopetuksella, Lähdesluoma sanoo.

