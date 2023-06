Historiallinen korjaustyö vie sukeltajan voimalaitoksen virtaan – tällaista on työskennellä kahden metrin syvyydessä

Kun sukellustyönjohtaja Turkka Eksymä on pukenut ylleen kuivapuvun, kypärän ja lyijyliivin happilaitteineen, hän laskeutuu virtaavaan veteen metalliseen häkkiin. Poraus- ja vesipiikkausurakka parin metrin syvyydessä vaatii vankkaa ammattitaitoa.

Menossa on jopa historialliseksi luonnehdittava työ Oulun Energian Merikosken vesivoimalaitoksessa Oulun keskustan tuntumassa. Voimalaitoksen alakanavan tukimuurit rakennettiin sota-aikana noin 80 vuotta sitten, ja nyt niitä peruskorjataan ensimmäistä kertaa.

Voimalaitoksen alakanavan kunnostustöitä aloiteltiin jo viime vuonna, mutta vasta tänä kesänä työt ovat päässeet kunnolla vauhtiin. Oulun Energian voimalaitosinsinööri Samuli Korpela kertoo, että urakka on kolmivuotinen ja maksaa 2–3 miljoonaa euroa.

– Muurin rakentamisesta on 80 vuotta. Muuri on vielä sen verran paksua ja kunnossa, että kun se tässä vaiheessa korjataan, sille saadaan saman verran käyttöikää lisää, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Vesi ja jää ovat rapauttaneet voimalaitoskanavan tukimuuria paikoin näkyvästikin. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Työt etenevät olosuhteista huolimatta

Urakasta vastaavan Ramago Oy:n toimitusjohtaja, työmaapäällikkö Matti Räsänen kertoo, että tukimuurin korjaustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaan vaativista olosuhteista huolimatta.

Merikosken voimalaitos rakennettiin vuosina 1939–1953, ja se on tuottanut vesisähköä keskellä Oulua vuodesta 1948. Tukimuurit rakennettiin sotien aikana, jolloin materiaalista oli pulaa.

– Sementtiä on säästetty. Sen kyllä huomaa, Räsänen sanoo.

Myös pakkanen on tehnyt vuosikymmenten saatossa tehtävänsä. Räsäsen mukaan tukimuuri on pahimmassa kunnossa vesirajassa, joka on alttiina vuoroin vedelle ja jäälle.

Merikosken voimalaitos Merikosken voimalaitoksen omistaa Oulun Energia.

Rakennettu 1939–1953 eli pääosin II maailmansodan aikana turvaamaan oululaisten sähkösaanti.

Ensimmäinen kone otettiin käyttöön vuonna 1948.

Merikosken voimalaitoksen ulkoasun suunnitteli tamperelainen arkkitehti Bertel Strömmer .

. Voimalaitoksen sähköteho 40 MW, vuosituotanto keskimäärin 200 GWh.

Voimalaitos on Oulujoen suiston valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Voimalaitoksen ohi rakennettiin kalatie vuonna 2003. Se mahdollistaa kalojen nousun merestä voimalaitoksen ohi Oulujoen yläjuoksulle. Lähde: Oulun Energia Avaa

Voimala ei pysähdy remontin vuoksi

Voimalaitos on töiden ajan toiminnassa, ja varsinkin silloin, kun kaikki turbiinit ovat käytössä, virta on työmaalla voimakas. Välillä betonia vesipiikataan muurista irti pinnan alla, välillä ahkeroidaan vesirajan yläpuolella.

– Onneksi on rakennettu tuo häkki, jotta saadaan olla sen suojassa. Ilman sitä virta kyllä veisi miehen mukanaan tai sitten pitäisi pitää jostain kaksin käsin kiinni, jolloin työnteosta ei tulisi mitään, Turkka Eksymä toteaa ammattimaisella tyyneydellä.

Sukeltaja tekee vedessä töitä pari tuntia kerrallaan, ja koko ajan on joku vahtimassa, että kaikki sujuu turvallisesti. Betoniseinää työstetään parin metrin syvyydessä. Lisävalot ovat tarpeen, sillä Eksymän mukaan näkyvyys vedessä on vain puoli metriä.

Avaa kuvien katselu Työskentely virtaavassa vedessä olisi liki mahdotonta ilman seinämään rakennettua häkkiä. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Remonttijätteen mukana monenlaista

Muurin korjaustyöt etenevät veden alla samalla tavalla kuin vesirajan yläpuolella.

– Vedellä piikataan rapautunut betoni pois, porataan tartunnat, raudoitetaan, asetetaan muotit ja valetaan uusi betonipinta, Matti Räsänen luettelee.

Operaatiosta kertyy roskaa altaan pohjaan, josta se täytyy nostaa pois. Sukellustyönjohtaja Turkka Eksymä tietää, että mukana tulee paljon muutakin yllättävää.

– Polkupyöriähän sieltä löytyy aina mutta myös skuutteja, paistinpannuja sekä akkuja. Eräs herrasmies kävikin tässä tunnustamassa, että hän on 1970-luvulla käynyt heittämässä tuonne akun. Rikos on vanhentunut, niin hän uskalsi kertoa tämän meille, hän naurahtaa.