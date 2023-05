Purkukelpoiseksi leimattu betonirotisko saikin jatkoajan Lahdessa – parkkitalo huokuu 1970-luvun kädenjälkeä, mutta moni pitää sitä rumana

Purkukuntoiseksi leimatulle pysäköintitalolle annetaan lisää elinaikaa Lahdessa kunnostuksilla. Kaupungin pysäköintiyhtiö päätti keväällä kunnostaa karun ja ränsistyneen oloisen betonirakennuksen siten, että sen elinkaari pitenisi vielä 10–15 vuotta.

Ydinkeskustassa sijaitseva pysäköintitalo, Siltapuisto, erottuu katukuvassa luolamaisella olemuksellaan. Kunnostaminen alkoi tällä viikolla kasvojenpesulla.

– Ensin on pesty julkisivut höyryllä, eli sieltä on tapettu pois kaikki kasvusto, jota betonissa voisi olla. Se näyttää ihan hyvältä. Sisäpesut on aloitettu ja pystypintoja on pesty jo muutamalta tasolta. Lattiat pestään vielä viimeiseksi, luettelee Lahden Pysäköinti oy:n tekninen päällikkö Vesa Lappi.

Avaa kuvien katselu Aapo Granqvist pesi parkkihallin sisäpintoja painepesurilla Siltapuistossa Lahdessa. Kuva: Jarno Kajova / Yle

Pinnoille on ilmestynyt vuosien varrella graffiteja, ja käytöstä on kertynyt likaa.

Lappi tunnustaa, että rakennuksen estetiikka jakaa näkemyksiä. Harmaudessa on mahdollista nähdä myös hienoutta.

– Seinissä näkyy 1970-luvun kädenjälki. Laudoitukset näkyvät tyylikkäästi. Näkee, että se on paikalleenvalettu, eikä ole vain tuotu betonia muualta, hän pohtii.

Avaa kuvien katselu Siltapuiston pysäköintitalo sijaitsee Lahden ydinkeskustassa. Karu julkisivu on jo hieman kohentunut höyrypesulla. Kuva: Jarno Kajova / Yle

Pysäköintitalo Siltapuiston varsinainen remontti käynnistynee elokuussa. Pesuoperaatio valmistunee jo kesäkuun alkuun mennessä.

– Joidenkin mielestä se on ruma ja joidenkin mielestä nätti. Me yritämme tehdä siitä vähän nätimmän, naurahtaa Lahden Pysäköinnin tekninen päällikkö Vesa Lappi.

Siltapuisto on valmistunut vuonna 1977 ja sitä on laajennettu vuonna 1991.