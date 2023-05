Jari Ehrnroothin kolumni: Missiodemokratia uhkaa arvovapaata yhteiskuntaa

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Kuuntele kolumneja Yle Areenassa

Kun kevään eduskuntavaalien tulos oli selvinnyt, Suomen vasemmisto ja vihreät ryhtyivät itsetutkiskeluun rökäletappionsa syistä. Merkillepantavaa oli itseymmärryksen samankaltaisuus.

Vasemmistoliitossa mietittiin, onko puolueesta tullut jo liiaksi etujoukkopuolue ja kohta apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas.) kutsui kansaa kaduille osoittamaan mieltään sysimustaa porvarihallitusta vastaan. Vihreät puolestaan pohtivat, miten ihmeessä heidän hyvä viestinsä ei ole välittynyt kaikille.

Arvovapaaseen yhteiskuntaan sopimaton ylivertaisuusharha tuli etsimättä mieleen, kun väistyvä pääministeri Sanna Marin piti puheen New Yorkin yksityisestä yliopistosta valmistuville. Hän esiintyi feministisen edistyksen airuena ja leimasi konservatiiviset arvot uhkaksi vapaudelle, ihmisoikeuksille ja demokratialle. Hänen mielestään käynnissä on arvojen taistelu ja jokaisen on valittava puolensa, sillä keskitietä ei ole.

Peukku ylös, peukku alas, mustavalkoinen maailma.

Monien muiden mielestä juuri kahteen vihamieliseen leiriin jakautuminen uhkaa liberaalia demokratiaa etenkin Yhdysvalloissa. On surullista, että Suomen pääministeri otti hyökkäävän asenteen ja valeli bensaa kahtiajaon liekkeihin maassa, joka siitä eniten kärsii.

Syynä tähän on käsittääkseni se, että Sanna Marin ja hänen oikeistolaiset vastineensa hyötyvät polarisaatiosta. He haluavat yllyttää ihmisiä valitsemaan puolensa ja asettumaan toisiaan vastaan. Mitä lujempaa he huutavat, sitä enemmän he saavat seuraajia sosiaalisessa mediassa ja sitä enemmän he uskovat olevansa historian oikealla puolella. Peukku ylös, peukku alas, mustavalkoinen maailma.

Kotimaassa puoluejohtaja Marin on vetänyt samaa roolia. Vaalikeskusteluissa hän osoitteli toisia sormella, puhui päälle ja leimasi oikeistoa sinimustaksi vaaraksi kansanvallalle.

Vaalikonevastauksien perusteella Marin sijoittuu niin pitkälle puolueensa vasempaan laitaan että sopisi vihreiden tai vasemmistoliiton äänestäjäksi. Hallituskauden alussa hän halusi ravistella pääministeri-instituutiota ja nyt kauden lopussa hän sanoi New Yorkissa halunneensa muuttaa maailmaa.

Tulee mieleen kysyä, onko meillä valtiolaivan ruorissa ollut pikemminkin ihanteitaan ajava aktivisti kuin yhteisten asioiden hoitaja?

Vanhastaan hallitukset ovat määritelleet strategisia painopistealueita tai kärkihankkeita, mutta Marinin kaudella pöydälle ilmestyivät missiot, jotka ovat kuin ilmoitustotuuksia paremman maailman luomiseksi.

Sama oikeassa olemisen asenne tunkee jopa valtioneuvoston kapulakieliseen selvitykseen missiovetoisesta tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta. Politiikan tiedeperusteisuutta korostetaan, mutta vihreään siirtymään ja ilmastonmuutokseen liittyvien missioiden löytäminen, tunnistaminen ja asettaminen näyttää jo tapahtuneen.

Nähdäkseni vaarallisesta missiodemokratiasta voidaan puhua silloin, jos jokin tavoite määritellään niin pyhäksi, että kansanvaltaisella poliittisella ohjauksella ei enää ole määräysvaltaa sen vaatimiin toimenpiteisiin. Kansan väärät arvovalinnat on raivattu oikean politiikan tieltä.

Meillä työskentelee jo nyt yliopistolla kestävyystieteen tutkijoita, joiden mielestä vihreä siirtymä ja taistelu ilmastonmuutosta vastaan tulisi läpileikkaavasti sisällyttää kaikkeen toimintaan ja kasvatustyöhön koko läntisen elämäntavan muuttamiseksi. Perusteena ylivertaiselle missiolle ei mainita eduskunnan päätöstä vaan kansainvälisten järjestöjen muutosohjelmat.

Samaan pyhien missioiden joukkoon voidaan lukea muitakin punavihreän etujoukon unelmia kuten kaikkien elämänalojen kansanvaltaistaminen, oppimiserojen supistaminen, naisten vapaa aborttioikeus ja kenen tahansa oikeus korjata syntyperäinen sukupuolensa pelkällä ilmoituksella.

Entäpä sitten me, jotka olemme toista mieltä? Meitä on paljon.

Vapaat yksilöt ajattelevat kukin omalla tavallaan.

Missiovetoiset maailmanparantajat unohtavat, että yksikään kansainvälinen neuvosto tai asiantuntijapaneeli ei ole kansanvallan yläpuolella. Yritys esiintyä muita viisaampana etujoukkona on pikemminkin häiritsevää kiihkoilua kuin rakentavaa keskustelua.

Lopulta myös Sanna Marinin kannattajineen on ymmärrettävä, että liberaalissa tasavallassa käynnissä ei ole toisensa poissulkevien arvojen taistelu, vaan kaikenlaisten arvojen ja arvojärjestelmien rinnakkainelo. Joukkojen yksimielisyyden sijasta vapaat yksilöt ajattelevat kukin omalla tavallaan.

Kukaan meistä ei ole oikeassa eikä väärässä, sillä arvot eivät ole tosiasioita, vaan mielipiteitä.

Jari Ehrnrooth

Kirjoittaja on kirjailija, kulttuurihistorian ja sosiologian dosentti Helsingin, Turun ja Lapin yliopistoissa. Hänellä on kolme missiota: Kauneus, totuus ja hyvyys. Palautetta kirjoittajalle voi lähettää myös suoraan osoitteeseen palaute.ehrnrooth@gmail.com

Kolumnista voi keskustella 31.5. kello 23.00 saakka.