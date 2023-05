17 000 katsojan jättiareena haluaa paikan entisen hiilivoimalan alueelta – Helsingin apulaispormestari ei tyrmää

Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari, vihreiden Anni Sinnemäki suhtautuu avoimin mielin Suvilahti Areena -yhtiön ehdotukseen sijoittaa 17 000 katsojan jättihalli entisen Hanasaaren voimalan alueelle.

Yhtiö kertoi suunnitelmistaan tänään torstaina.

– Kaupungilla ei ole tätä aluetta koskien vielä lukkoon lyötyjä kantoja. On syytä kerätä mahdollisimman laaja joukko ideoita, Sinnemäki sanoo Ylelle.

Hänen mukaansa on positiivista, että suurista areenoista on suunnitelmia eri vaiheessa.

– Uusi areena olisi tervetullut Helsinkiin. Nythän meillä on erikoinen tilanne, että meillä on Helsingin areena, jota ei voi käyttää, ja Garden Helsinki on ollut jo pitkään vireillä.

Suvilahteen jo kaavoitettu 5 000 katsojan viihdekeskus Event Hubin sijaitseminen lähellä Hanasaaren suunnitelmia ei ole Sinnemäen mukaan ongelma. Molemmat tukevat kaupungin ajatusta alueen laajasta tapahtumakäytöstä.

– Hankkeet ovat erityyppisiä, enkä näe, että ne olisivat toisensa pois sulkevia.

Hanasaaren entisen voimalaitoksen aluetta Sinnemäki pitää erittäin potentiaalisena kehityskohteena. Ensin hänen mukaansa pitää kuitenkin selvittää muun muassa maaperän saastuminen ja voimalarakennusten kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämisen mahdollisuudet.

– Alueesta kannattaa kerätä ideoita jonkinlaisen kilpailun kautta. Emme voi kuitenkaan asettaa suuntaviivoja ennen kuin tiedämme enemmän maaperästä ja rakennuksista, apulaispormestari toteaa.

