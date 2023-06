Peruskoulu on ohi ja tältä se tuntuu – 15-vuotias Eira Utriainen ja kymmenet tuhannet muut jättävät jäähyväisiä yhdeksän vuoden taipaleelle

Eira Utriaisella on peruskoulu takana ja lukio edessä. Kuva on otettu kesäloman kynnyksellä Jyväskylän keskustassa.

”Tulevaisuus on mysteeri”, toteaa Eira Utriainen. Sen verran hän tietää, että syksyllä kutsuu lukio.

Annan ehkä kasin, sanoo viitasaarelainen, 15-vuotias Eira Utriainen, kun häneltä kysyy arvosanaa taakse jäävälle peruskoululle.

– Koulussa on kivaa, kun on kaverit, mutta ei opiskelu ihan aina niin ihanaa ole, hän muotoilee.

Koulunkäynti on sujunut Utriaisella hyvin, mutta painaviakin puolia on ollut.

– Jos on paljon kokeita yhdellä viikolla, ne pyörivät päässä. Aikaiset aamut ovat tuntuneet välillä myös raskailta, varsinkin talvella.

Suomessa peruskoulun päättäviä on tänä keväänä lähes 62 000, arvioi Opetushallitus. Määrä on muutama sata oppilasta enemmän kuin viime keväänä. Yhdeksäsluokkalaisten ikäluokka on hieman viime vuonna yhdeksättä luokkaa käyneiden ikäluokkaa suurempi.

Utriainen kävi alakoulun Huopanan koulussa 300 metrin päässä kotoaan, yläkouluun Viitasaaren keskustaan matkaa on 20 kilometriä. Taival on taittunut enimmäkseen bussilla ja joskus myös mönkijällä, sillä Eiralla on traktorikortti.

Utriaisen mukaan tunnelmat ovat loman alkaessa iloiset ja helpottuneet, mutta myös ristiriitaiset.

– On haikeaa, kun moni kaveri lähtee syksyllä toiselle paikkakunnalle opiskelemaan.

Utriainen aloittaa syksyllä opinnot Viitasaaren lukiossa. Muuten tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä auki. Hän arvelee, että lukiosta on enemmän mahdollisuuksia päätyä erilaisiin ammatteihin kuin ilman lukiota.

Kavereiden kanssa on pohdittu tulevaisuutta paljon ja mietitty, mikä työ kullekin sopisi, Utriainen kertoo.

– Tulevaisuus on mysteeri. Kun ei tiedä, mitä tulen pitää, niin kyllähän se vähän jännittää ja stressaa, mutta ei pelota. Kansainvälisen jutut kiinnostaa ja että pääsee ihmisten kanssa tekemisiin. Minulla ei ole idoleita, mutta tykkään ihmisistä, jotka ovat rohkeasti oma itsensä ja antavat oman äänensä kuulua.

Pienet ryhmät ja modernia opetusta

Yhdeksän vuoden peruskouluputki ei Utriaisen sanoin ole antanut hänelle mitään valtavia ahaa-elämyksiä.

– On tietysti oppinut tärkeitä asioita. On käyty muun muassa retkillä, joilla on havainnollistettu hyvin asioita.

Kouluvuosiin on mahtunut myös hyvin erilaisia opettajia. Hyvä opettaja on Eirasta sellainen, joka kuuntelee, mutta pitää myös järjestyksen.

– Sekamelskaa luokassa ei voi olla, mutta rento tunnelma on hyvä. Osa opettajista kuuntelee oikeasti oppilaita ja osa menee vanhanaikaisella opetustyylillä, jota on käyttänyt ehkä kymmeniä vuosia.

Peruskoulun muutostarpeista Utriainen toteaa, että pienet ryhmät ja luokkakoot ovat aina isoja parempia. Opetus on silloin huomattavasi laadukkaampaa. Myös opetustyylin pitäisi olla Urtiaisesta ajan hermolla.

– Vanhanaikaista opetusta oppilaat eivät jaksa seurata. Opiskeluun voisi käyttää erilaisia tekniikoita, ettei vain katsota vaikka filmiä ja tehdä muistiinpanoja. Myös keskustelut voivat olla avartavia.

Entäs ne koulujen paljon puhutut ongelmat?

Julkisuudessa on puhuttu viime vuosina paljon muun muassa oppimistulosten laskusta ja kiistelty siitä, missä on älypuhelinten paikka koulupäivän aikana.

Arki koulussa ei ole Utriaiselle näyttäytynyt ongelmien kautta.

– On varmasti ongelmia, mutta en tiedä, ovatko ne merkittävämpiä kuin ennen, ehkä niihin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

Utriaisen mukaan Haapaniemen koulussa osassa luokista on kännykkäparkit ja se on Utriaisesta ollut ihan ok.

– Puhelimet häiritsevät oppimista, jos ne ovat tunnilla esillä. Suurin osa pitää ne kyllä repussa, mutta jotkut niitä räpeltää.

Koulupäivän aikana oppilaat kurkkivat luureista sosiaalista mediaa ja viestittelevät kavereitten kanssa.

– Ei elämä olisi minulle hankalaa, vaikka koulupäivän aikana ei saisi käyttää puhelinta.

Eira Utriainen toteaa, että hänelle peruskoulusta jää päällimmäisenä mieleen ehkä hetket kavereiden kanssa.

– Parasta on, kun saa olla oma itsensä ja jutella mukavia, hän kiteyttää.

Entä, millaiset kesäterveiset lähtee muille peruskoulun päättäville?

– Nauti ja ole rennosti, syksyn kouluasioita ei ole kiire vielä miettiä!