Huutokauppameklari kutsuttiin maatilalle, kun ladosta löytyi kokoelma vanhoja autoja: ”Silloin henki salpautui”

Navetan ylisillä oli säilötty autoja useilta eri vuosikymmeniltä. Yksi autokokoelman helmistä on vuoden 1960 Austin-Healey Sprite. Se sai lempinimen ”frog-eye” johtuen konepellin päälle asennetuista ajovaloista.

Janakkalan Turengissa huutokauppaliikettä pitävä yrittäjä Petri Vuorinen sai kutsun maatilalle. Tila sijaitsee noin 100 kilometriä Helsingistä länteen.

Tilan isäntä oli kuollut aikoja sitten, ja hänet perinyt tytär päätti vuosien pähkäilyn jälkeen hankkiutua eroon isänsä harrastuksen tuloksena kertyneestä autokokoelmasta.

– Hampaat irvessä kampesin sitä navetan ovea auki, ja yhtäkkiä sisältä löytyikin 11 autoa, jokaisen päällä sentin pölykerros. Silloin henki salpautui, kertoo Petri Vuorinen.

Hyvä kattaus eri vuosikymmenien autoja

Autojen raahaus ulos ahtaasta tilasta oli iso urakka. Apuun tarvittiin traktoreita ja hinausautoja. Miltei jokaisen auton renkaista ilmat olivat paenneet.

Historiallisia ajokkeja näytti olevan useilta eri vuosikymmeniltä.

Autokatraan iäkkäintä päätä edustaa amerikkalainen Graham-Paige vuodelta 1928 ja tuoreinta brittiläinen Jaguar XJ vuodelta 1979. Yksikään auto ei liiku ilman pientä tai suurta remonttia.

Avaa kuvien katselu Vuoden 1928 Graham-Paigen keulakoristeena on itämainen hahmo. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Hämeen Mobilistien puheenjohtaja Leo Belik tutustui ajokkeihin Turengissa. Kokoelmasta kuulemma näkee, että autot aikoinaan kerännyt henkilö tiesi mitä teki.

– Hänellä on ollut ajatus siitä, että hän halusi säilyttää aikakausien designit sekä tekniikan, millä tavalla autoja on tehty eri maissa ja erilaisilla moottoritekniikoilla. Tämä on aika hyvä kattaus, Belik sanoo.

”Ruma ankanpoikanen” kiinnostaa

Pian autojen joukosta löytyykin kiinnostava ajokki, AMC Pacer X vuodelta 1975.

– Se edustaa mielestäni yhtä taitekohtaa Yhdysvaltojen autoteollisuudessa. Hieman futuristinen, pienikokoinen ja sisältä kuin iso auto. Sillä on mieletön tarina.

Pacer on takavetoinen pikkuauto, jota valmistettiin vuosina 1975–1979. Öljykriisin seurauksena syntyi kysyntää pienille autoille. Tekniikan Maailma nimesi auton ”rumaksi ankanpoikaseksi”. Auton apukuskin puoleinen ovi on isompi kuin kuskin.

Avaa kuvien katselu Leo Belikiä ihastutti vuoden 1975 AMC Pacer X, joka dokumenttien perusteella näyttäisi tulleen Suomeen Ruotsin kautta. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Leo Belikin silmää miellyttää myös Studebaker Champion Starlight 2D Coupé vuodelta 1954.

Iloisen keltaiseksi maalattu Austin-Healey Sprite, vuosimallia 1960, omaa lempinimen ”frog-eye”. Se tuli auton sammakon silmiä muistuttavista etuvaloista. Valojen piti olla konepellin sisään menevät, mutta tehtaan rahapula esti suunnittelijan ajatusten toteuttamisen.

Odotettavissa huutajien loppusotia

Meklari Petri Vuorinen ja Leo Belik ihastelevat mielellään pienessä pintaruosteessa olevaa valkoista Fiat 500 L pikkuautoa vuodelta 1961. Siinä on kaappariovet, rättikatto ja lisävalot.

– Tätä katsellessa kaikille tulee hymy. Uskoisin, että tämä lähtee kyllä pienellä vaivalla. Olisi sääli, jos tämä menee ulkomaille, Vuorinen pohtii.

Meklari Vuorinen uskoo, että erikoinen autohuutokauppa saa alan harrastajat liikkeelle viikonloppuna. Nykyisin valtaosa asiakkaista tyytyy tekemään kaupat verkon kautta. Paikan päälle tulee väkeä vuosi vuodelta vähemmän.

Avaa kuvien katselu Petri Vuorinen kehuu vuoden 1961 rättikattoista Fiat 500:aa, jonka meklari uskoo tarvitsevan vain pienen remontin. Kuva: Miki Wallenius / Yle

– Autojen keräily on ihan oikeasti 10 vuoden sisällä kasvanut valtavasti, koska autojen hinnat ovat tosi hyvässä nosteessa.

Varsinaisen tarjousajan mentyä umpeen alkaa monasti huutajien kesken vielä ”loppusota”.

– Se tarkoittaa, että viimeisellä minuutilla jätetyn tarjouksen lisäksi tulee aina kaksi minuuttia lisäaikaa. Hulluimmillaan on ollut tosi pitkiäkin loppusotia, Petri Vuorinen naurahtaa.

Harvinaiset autot huutokaupataan Janakkalan Turengissa lauantaina ja sunnuntaina sekä verkossa.