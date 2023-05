Pitkä kesäloma on lapsiperheiden ikuisuusongelma – psykologi kehottaa harjoittelemaan yksinoloa pienten koululaisten kanssa

Vaasan Teeriniemellä Holmin perheessä ovat käytössä tutut ja hyväksi havaitut keinot, kun lasten kesälomaa järjestellään.

10-vuotias Verner ja 8-vuotias Verna ovat leireillä kesäkuussa, ja lisäksi vanhemmat pitävät lomansa siten, ettei lasten tarvitse olla yksin kotona lomalla.

Marjaana Holmin mukaan kesäloman suunnittelu sujuu hyvin ja helposti, mutta välillä se on ”säätämistä”.

– Laitan ensin ylös, mitkä kaikki viikot tarvitsemme hoitoa, hän kertoo.

Perheen esikoinen Verner on erityislapsi. Marjaana Holm kiittelee, että Vaasan kaupunki on järjestänyt hyvin erityislasten kesähoidon, mutta hän ymmärtää, että kaikilla ei ole yhtä hyvä tilanne kuin heillä.

– On paljon väliinputoajalapsia, joilla on haasteita, esimerkiksi yksinolemisen pelkoa, mitä tahansa. Silloin hoidon järjestämiseen ei ehkä ole mitään keinoa, Marjaana Holm sanoo.

Holm vaihtoi itse pari vuotta sitten tehtävää saman työnantajan sisällä, mikä helpotti oleellisesti lomasuunnittelua ja lastenhoidon järjestämistä. Työ on kuitenkin sellaista, että se vaatii läsnäoloa työpaikalla, eikä etätyö ole mahdollista.

– Olemme yhdessä esihenkilön kanssa miettineet, kuinka saadaan järkättyä. Tosi hienoa, että on joustava lähiesihenkilö, Marjaana Holm sanoo.

Moni kokee suunnittelun hankalaksi

Yle pyysi suomalaisilta verkkojutussa kokemuksia siitä, miten työssäkäyvät aikuiset järjestävät kouluikäisten lasten kesälomahoidon silloin, kun vanhemmilla ei ole lomaa, mutta lapsilla on.

Vastauksia tuli lähes sata. Lähes kaksi kolmasosaa vastanneista kokee lasten kesäjärjestelyt hankalaksi tai mahdottomaksi.

Vastausten perusteella yleisimmät keinot kouluikäisten lasten kesähoidon järjestämiseen ovat kesäleirit, isovanhempien tai tuttujen apu, vanhempien lomavuorottelu, isosisarusten vahtivuorot ja omissa oloissa oleminen.

Myös etätyöstä haetaan apua.

”Etätyöskentelen mahdollisimman paljon, jos ei muuta hoitoapua tai seuraa löydy koululaiselle ja tulevalle eskarilaiselle”, eräs vastaaja kertoo.

Moni vastaaja nosti esiin sen, että lapselle pitää myös keksiä tekemistä.

”Lapsella on tylsää, aikuisella hermo kireällä, kun on pakko tehdä töitä. Kännykän ja laitteiden rajoittaminen on iso ongelma”.

Lastenhoidon järjestämiseksi on myös päädytty jopa vaihtamaan ammattia. Eräs vastaaja kertoo työskennelleensä aiemmin yrittäjänä alalla, jossa suurin kysyntä paikkakunnasta johtuen oli kesällä ja muina loma-aikoina.

”Nyt olen töissä koulunkäynninohjaajana, jotta lomat saadaan helposti järjestymään”.

Eräs vastaaja muistuttaa siitä, että kesäsuunnitelmat ja leiri-ilmoittautumiset täytyy tehdä hyvissä ajoin, melkeinpä jo maaliskuussa. Se lisää hänen mukaansa stressiä.

”Leirit kestävät kaksi ensimmäistä kesälomaviikkoa. Sen jälkeen alkavat isovanhempien, etätöiden ja vanhempien keskinäisen vuorottelun viikot”.

Yksinoloa kannattaa harjoitella

Lasten parissa Pohjanmaan hyvinvointialueella työskentelevä psykologi Mari Lassila sanoo, että lapset kypsyvät eri aikaan olemaan yksin kotona. Hänen mukaansa lapsi tarvitsee paljon vanhemman läsnäoloa, läheisyyttä ja säätelyapua koko alakouluiän ja paljon sen jälkeenkin.

– Enemmänkin on kyse siitä, että yksinoloa harjoitellaan, ja kun lapsi siinä kehittyy, myönteiset kokemukset vahvistavat minäkäsitystä ja auttavat häntä selviytymään yhä paremmin, Lassila sanoo

Lassilan mukaan kannattaa tarkkailla merkkejä, jotka kertovat, ettei lapsi ole vielä valmis jäämään yksin kotiin.

– Pelokasta lasta ei tulisi jättää yksin kotiin. Pitäisi keksiä muita keinoja lastenhoitoon tai leirejä avuksi, Lassila sanoo.

Yksinolemisessa kypsyys on esimerkiksi sitä, että sekä lapsi että vanhempi huomaavat, että lapsi pystyy kotona toimimaan sovitulla tavalla. Lassilan mukaan rajojen sisäistäminen tuo lapselle turvallisuuden tunnetta, kun vanhempi ei ole paikalla.

– Kypsyyttä voisi olla myös siinä, että lapsi osaa pyytää myös apua vanhemmalta silloin, kun hän tulee epävarmaksi tai hätääntyy.

Lassilan mukaan tieto on lisääntynyt, jos verrataan nykyaikaa esimerkiksi 1980-lukuun. Hän nostaa esimerkiksi sen, että mitä enemmän saa olla riippuvainen, sen paremmin myös vanhempana pystyy turvautumaan toiseen. Se taas puolestaan lisää psyykkistä hyvinvointia.

Toki ajat ovat muuttuneet muutenkin. 1980-luvulla oli tavallista, että lapsi vietti kesälomapäivää kavereiden kanssa ulkona, jopa uimassa.

– Nykyisin ajateltaisiin eri tavalla. Silloin lapselle olisi ollut enemmän rangaistus tai turvatonta jäädä neljän seinän sisälle tietokonepelien kanssa, Lassila sanoo.

